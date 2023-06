Lionel Messi a Inter Miami: se suma Sergio Busquets, mientras se acerca Tata Martino y el equipo sigue último en la MLS

escuchar

¿Cómo será la nueva vida de Lionel Messi en los Estados Unidos? Inter Miami anunció este viernes el arribo del español Sergio Busquets, que se reunirá en la liga norteamericana, la MLS, con Leo, su excompañero en Barcelona. El crack del fútbol mundial no solo cumplió 36 años este sábado: los detalles de su llegada al fútbol norteamericano están en la etapa final. Faltan confirmaciones. ¿Quién más jugará con el rosarino? ¿Es cierto lo de Jordi Alba? ¿Acaso, Luis Suárez? El proyecto es ambicioso, con Gerardo Martino como entrenador, una novedad a la que falta ponerle el sello, apenas. Será el reencuentro entre DT y jugador, que ya compartieron un año en Barcelona y otro en la selección argentina.

El club de la Florida dio a conocer la contratación en un vídeo en Twitter con el mensaje “Sí, Busi” (apodo de Busquets) y frases de excompañeros y rivales, como los entrenadores Vicente del Bosque y Pep Guardiola y Luka Modric, Juan Román Riquelme y el propio Messi, alabando al mediocampista. “En la cancha siempre con el 5, pero en la realidad como jugador y como persona, sos un 10″, fue el elogio escogido de Messi para quien volverá a ser su escudero en Miami. El que le cuida la espalda.

Los rumores sobre el aterrizaje de Busquets en Miami se dispararon desde que la franquicia, copropiedad de David Beckham, sacudió al mundo del fútbol convenciendo a Messi de desembarcar en la MLS. El capitán argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, confirmó el 7 de junio la intención de seguir su carrera en el Inter desechando opciones de regresar al Barcelona o mudarse al fútbol saudita.

Busquets, de 34 años, disputó 718 partidos con la camiseta de Barcelona, una cifra solo superada en el equipo azulgrana por Messi y Xavi, su entrenador la pasada temporada en la misma entidad catalana. Además de Busquets, el Inter también es considerado un posible destino de otros excompañeros del 10 argentino en Barcelona, como Jordi Alba y Luis Suárez, ahora, en Gremio, de Porto Alegre.

Sin dar nombres, el gerente y copropietario de la franquicia, Jorge Mas, adelantó esta semana que pretende rearmar el plantel en torno a Messi y con otras adquisiciones. Pero atención: no será sencillo. Messi y Busquets serán dos de los tres “jugadores designados”, que son los que se pueden superar el límite presupuestario.

Los equipos tienen un máximo de 30 integrantes, de los cuales solo 20 pueden pertenecer a la “Lista Senior”. Los otros 10 lugares, conocida como la nómina suplementaria, solo pueden ser ocupados por jóvenes menores de 24 años o por futbolistas con salarios menores. Cada franquicia tiene un límite presupuestario de 5,21 millones de dólares para distribuir entre sus jugadores mayores, a los cuales se suma un Fondo de Asignación General (esta temporada es de 1,9 millones) que se puede utilizar para inversiones extraordinarias. Un fotografía replicada de otros deportes y competencias que se desarrollan en Estados Unidos.

El Inter, que solo se clasificó a los playoffs en una de sus tres temporadas en la MLS, acumula seis derrotas consecutivas y está último de la Conferencia Este con 15 puntos en 17 jornadas. Este sábado, se cita con Philadelphia (está cuarto y le lleva 16 unidades), desde las 20.30 de nuestro país. Solo Colorado, en la otra zona, tiene dos puntos menos que el equipo de Florida, siempre acompañado por una fuerte conexión latinoamericana en las tribunas.

Suma seis derrotas seguidas. La última, un 1-3 con New England, el 10 de junio pasado. Un argentino fue titular, Nicolás Stefanelli, de 29 años, de paso por Defensa y Justicia, el fútbol de Suecia y el de Chile, entre otros destinos. Si bien no fue nombrado oficialmente, Martino será el entrenador. Ex DT de México, fue parte del proyecto de Atlanta United. “Martino está muy cerca de ser el técnico de Inter Miami, solamente faltan detalles para que firme el contrato, que sería a partir del 1° de julio. Para Estados Unidos, su llegada con Messi es casi una cuestión de Estado por la Copa América del año que viene y por el Mundial”, fue el análisis de una fuente cercana al moderno club a medios locales.

En declaraciones reportadas por el Miami Herald esta semana, Jorge Mas adelantó que el objetivo es que Messi debute en Inter el 21 de julio frente al Cruz Azul mexicano en el estreno en la Leagues Cup, torneo en el que competirán todas las formaciones de la MLS y la Liga MX.

El intento por ampliar la capacidad de la tribuna es el motivo de un nuevo episodio de tensión entre el club y las autoridades de la ciudad @intermiamicf / Instagram

Campeón del mundo (2010) y de Europa (2012) con España, Busquets fue uno de los pilares de la generación dorada de Barcelona, que dominó Europa a principios de la década de 2010 junto a Messi, Xavi y Andrés Iniesta. En sus 15 años como timón catalán, el mediocampista alzó nueve títulos de liga y tres Ligas de Campeones (2009, 2011 y 2015).

Estados Unidos aguarda la celebración del Mundial de 2026, del que será sede junto a México y Canadá. Además, la FIFA le adjudicó también a Estados Unidos el Mundial de Clubes de 2025 (ahora, con 32 participantes), de los que 12 serán equipos europeos. Y antes, en 2024, se jugará también en Estados Unidos la Copa América. La nueva meca del fútbol y con Leo...

LA NACION