Son días convulsionados en la intimidad del mundo Barcelona. Mientras el equipo empieza a buscar su nueva identidad tras la destitución de Ernesto Valverde y la asunción de Quique Setién, y luego de perder la cima de la Liga que hoy lidera Real Madrid, en los medios españoles se habla de un momento de tensión e incertidumbre dentro del plantel profesional. Y el desconcierto se trasladó a un episodio durante la semana pasada: una discusión entre de dos "pesos pesados".

Según informa Diario AS, en la sesión de entrenamiento matutina del pasado martes, se produjo un incidente entre dos grandes referentes del vestuario que no fueron expuestos con sus nombres. ¿Qué pasó? Casi al final de la práctica, durante un partido informal, los jugadores se encararon luego de que uno de ellos intentara un lujoso regate que la "víctima" no entendió muy bien.

"Hubo reproches y el asunto subió de tono. Los propios compañeros fueron los que pusieron orden y la cosa no fue mucho más allá entre dos de las vacas sagradas del vestuario del Barça", se destacó en el diario español que divulgó el conflicto. "Este incidente puntual, que en otro contexto se tomaría como uno liviano, toma cierta trascendencia por la situación errática en la que parece sumido el club desde que empezó el 2020. Y revela mar de fondo en el vestuario, ya que la destitución de Valverde ha dejado un sabor amargo: algunos jugadores han sido señalados por bajarle el pulgar y eso generó tensiones entre ellos", se agregó en el texto.

Además, también se apuntó otro hecho que desató dudas: el domingo pasado en el duelo ante Levante, y por segundo partido consecutivo, el equipo dejó de hacer la famosa arenga previa a todos los partidos, que era encabezada por los capitantes Lionel Messi y Gerard Piqué. ¿Qué dijo el técnico Setién en conferencia de prensa? Que desconocía la existencia del ritual.

Mientras en Barcelona se respira tensión, Dembelé sufrió su novena lesión en menos de tres años Fuente: Reuters

La lesión de Dembelé: se perderá lo que resta de la temporada

Una vez más, Ousmane Dembélé vuelve a ser noticia por sus problemas físicos. Esta vez, el delantero francés sufrió una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna derecha y no podrá volver a jugar en lo que resta de la temporada, ya que posiblemente tenga que pasar por el quirófano y estará al menos cuatro meses de baja, tal como le ocurrió en su primer año como jugador de Barcelona.

Su lesión es una nueva alarma para Barcelona, que en agosto de 2017 desembolsó 150 millones de euros para adquirir al jugador de Borussia Dortmund, pero nunca pudo disfrutar en plenitud de su talento. Desde su arribo, Dembelé jugó 75 encuentros en todas las competencias, pero se perdió 63 debido a sus nueve lesiones diferentes.

Ousmane Dembelé volvió a sufrir una lesión Crédito: FC Barcelona

Así, su último juego oficial fue el 27 de noviembre de 2019 cuando salió lesionado por una lesión muscular ante Borussia Dortmund por Champions League. Ahora, tendrá que afrontar una nueva recuperación que pone en tela de juicio su continuidad: en las próximas horas el club comunicará cómo sigue su proceso.