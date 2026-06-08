Tensión en Francia: Kylian Mbappé no saludó a N’Golo Kanté en un amistoso previo al Mundial 2026

No parecen días calmos para la selección de Francia. En los últimos días circularon varias versiones acerca de que la tensión en el vestuario del equipo que conduce Didier Deschamps está en su punto máximo. A las especulaciones acerca de cómo se resolvieron las diferencias entre el plantel y los dirigentes por la reducción en las primas para la Copa del Mundo, y las discrepancias por la utilización de la imagen de los jugadores, se le sumó el desplante entre Kylian Mbappé y N’Golo Kanté, en la previa al partido amistoso que disputaron ante Costa de Marfil. El episodio, difundido principalmente en las redes sociales, amplificó las versiones sobre el ambiente denso del conjunto francés.

La escena ocurrió antes de la derrota del equipo europeo por 2-1. Durante la transmisión de la Televisión Francesa 1 (TF1), mientras uno de los reporteros hablaba de la previa del juego, las cámaras captaron el momento en el que Kanté saluda a Aurelien Tchouameni, Ibrahima Konaté y Malo Gusto, le da una palmada en la espalda al arquero Mike Maignan, pero cuando llega a la altura del capitán de Francia simplemente pasa sin siquiera mirarlo y se advierte que Mbappé también lo evita.

Mbappé y Kanté no se saludaron antes del amistoso contra Costa de Marfil

Inmediatamente comenzaron a circular versiones sobre lo que pudo haber desencadenado esta reacción de los dos futbolistas. En ese contexto, muchos usuarios de redes sociales y analistas en diferentes medios de Francia asociaron la secuencia a otro episodio que también desató otra controversia hace algunas semanas entre los fanáticos de Les Blues. Durante un amistoso contra Colombia, las cámaras registraron a Mbappé, que entró al campo para los últimos diez minutos y, haciéndole gestos a Rayan Cherki para que le pidiese el brazalete de capitán a N’Golo Kanté para poder usarlo él mismo.

En este escenario de versiones encontradas y especulaciones, hasta aparecieron en redes sociales una serie de supuestas declaraciones de Thierry Henry en las que criticaba a Mbappé y resaltaba la humildad de Kanté. Frente a esta situación, el ex delantero francés se vio obligado a publicar un video en su cuenta de Instagram para desmentir esas publicaciones y dijo: “Estoy en Los Ángeles, preparándome para el Mundial. No hablé de Kylian Mbappé, ni siquiera sé qué pasó. A la gente le encanta inventar historias. ¡Te deseo lo mejor, Kylian, y vamos Francia!”.

🚨 Excl: Thierry Henry has clarified via Instagram that he did not make the comments circulating about Kylian Mbappé.



The Arsenal legend urged people to disregard the false reports and misinformation being shared online. 📱❌ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RXtFHmIA8r — Arsenal Radar (@ArsenalRadar) June 6, 2026

Es un momento de muchas tensiones en el universo de la selección de Francia, tanto que según trascendió en los últimos días, la utilización de imágenes de algunos futbolistas en campañas promocionales vinculadas a determinados patrocinadores reabrió una discusión que parecía haber quedado atrás y que, años atrás, ya había enfrentado a Mbappé con las autoridades de la Federación.

De acuerdo a publicaciones del medio francés L´Equipe, el capitán de la selección de Francia y varios compañeros del plantel quedaron molestos por el uso de su figura para promocionar una casa de apuestas. La marca había publicado una imagen de Mbappé, Olise, Cherki, Dembélé y Doué antes del amistoso que disputaron contra Costa de Marfil.

La controversia apareció además en un momento delicado, porque en los días previos ya habían surgido diferencias entre los jugadores y la Federación por la distribución de entradas para familiares y allegados durante el Mundial, un conflicto que generó malestar dentro de la concentración y que obligó a abrir canales de diálogo para intentar evitar una escalada. La Federación les había comunicado que les podía otorgar 2 tickets por jugador y les habilitaba la compra de 6 más, pero que no tenían más disponibilidad.

Otro momento de tensión de Mbappé con Kanté en plena cancha

Frente a este escenario, las miradas estarán nuevamente concentradas en el plantel de Francia este lunes en el enfrentamiento amistoso ante a Irlanda del Norte, en el estadio Stade Pierre-Mauroy, en Villeneuve-d’Ascq. Sin duda todo se desarrollará en un ambiente convulsionado a días del debut de Francia en la Copa del Mundo, que está programado para el martes 16 de junio próximo ante Senegal, en el MetLife Stadium.