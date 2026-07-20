The Telegraph celebró la victoria de España y calificó como “delincuentes” a los jugadores de la selección argentina

El diario británico The Telegraph opinó sobre la final del Mundial 2026, celebró la victoria por 1 a 0 de España y calificó al equipo de la selección argentina como “delincuentes”. El periódico destacó el juego mostrado por el conjunto europeo y apuntó contra algunos futbolistas de la Scaloneta, a quienes les advirtió que deberían “intentar jugar al fútbol en lugar de maltratar a sus rivales”.

“Fútbol 1, delincuentes 0″, así inició uno de sus artículos The Telegraph tras el pitazo final en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. “Nos costó llegar hasta aquí, pero, por suerte, lo conseguimos. El deporte triunfó“, indicó el periódico.

“España ganó el Mundial y todos salimos ganando. El fútbol se benefició de ello. Era imprescindible que España ganara esta final. Cualquier otro resultado habría sido un auténtico crimen”, expresó el medio británico, que ya había sido muy crítico del plantel de Lionel Scaloni tras la derrota de Inglaterra 2-1 en semifinales.

El periódico británico liquidó a la selección argentina tras la final AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El periódico se refirió a los incidentes que se produjeron tras el final del partido y dijo que la Argentina demostró su “agresividad”. Acusó a Nahuel Molina de darle un “puñetazo” a Rodrigo y sostuvo que el entrenador Lionel Scaloni “se involucró en la trifulca”, a pesar de ser “habitualmente tranquilo”. Sin embargo, el DT ingresó al campo de juego para separar a los futbolistas de los disturbios.

Además, cuestonó a Leandro Paredes, jugador de Boca: “Quizás debería intentar jugar al fútbol en lugar de maltratar a sus rivales. Agarró a Eric García por el cuello y empujó a Gavi. ¡Menudo espectáculo!“.

Asimismo, The Telegraph también habló sobre Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino. “A pesar de la brillantez del mejor jugador de todos los tiempos, como Inglaterra puede atestiguar dolorosamente tras la semifinal, su contribución más memorable fue intentar que expulsaran al español Marc Cucurella por taparse la boca”, subrayó.

Luego, destacó que el rosarino rompió en llanto tras recibir su medalla de subcampeón tras disputar, a sus 39 años, su último Mundial y liquidó: “Pero nadie tiene por qué llorar por Argentina”.

Messi se despidió con los mundiales con una derrota en la final Stephanie Scarbrough - AP

Por otra parte, aseguró que la expulsión de Enzo Fernández fue “correcta” y remarcó que se convirtió en el tercer jugador argentino en ser expulsado en una final de la Copa del Mundo, tras los dos que vieron la roja en 1990. “Utilizaron las mismas tácticas sucias de hace décadas”, escribió.

El diario también indicó que la selección argentina “no hizo nada” para merecer al menos el empate y afirmó que, tras el gol de Ferrán Torres, se limitó a intentar remontar el partido “desesperadamente”. “Se empujaron, se dieron codazos, cometieron faltas una y otra vez y se plantaron frente a los rivales en el suelo, profiriendo insultos. Intentaron presionar al árbitro, como ya lo habían hecho con éxito contra Inglaterra. Pero al menos esta vez, el esloveno Slavko Vincic, finalmente intervino y le mostró la tarjeta roja a Fernández”, siguió.

En tanto, declaró que, en el primer tiempo de la final, la Argentina mostró un “fútbol antifútbol desagradable y deprimente” y “recibió su merecido”.

A modo de cierre, The Telegraph sostuvo que, a través del gol de Torres, “se hizo justicia ante la mirada del mundo”. “En este Mundial tan polémico, donde la atención a veces se ha desviado hacia otros asuntos, España ganó”, explicó.

Además marcó que con el triunfo de España “ganó el fútbol” y sentenció que la Argentina demostró una “falta de respeto suprema al dar la espalda a sus rivales y no felicitarlos”, aunque los futbolistas de la albiceleste reconocieron a los de la Roja y Messi, entre otros, saludó a Lamine Yamal y otros jugadores. “Elegancia contra falta de clase”, analizó.