Thiago Almada, Luca Orellano y Luciano Acosta: la noche de los golazos argentinos en la MLS

No está Lionel Messi, afectado a la selección argentina, y se viene la Copa América. No por eso se interrumpe la acción en la MLS, la liga de soccer norteamericano, que tiene al rosarino como máxima figura. A pocas horas del arranque del torneo continental en los Estados Unidos, paralelamente se disputó la 20ma fecha de la MLS, y con protagonismo de jugadores de nuestro país.

En Washington, Thiago Almada fue titular y le dio a Atlanta United el gol para la victoria sobre DC United. A once minutos del final, el exvolante de Vélez recibió sobre la izquierda, avanzó hacia el medio tras eludir a Mateusz Klich y a Matti Peltola, se acomodó, y desde fuera del área sacó un tremendo derechazo al rincón, inalcanzable para el arquero Tyler Miller.

Thiago Almada! Pure brilliance! 🔥 pic.twitter.com/CjzAmDcRYb — Major League Soccer (@MLS) June 20, 2024

¿Cómo lo celebró? Con un festejo muy conocido: el Topo Gigio que popularizó Juan Román Riquelme hace más de 20 años. Habrá que ver si lo del campeón del mundo en Qatar -que no fue convocado por Lionel Scaloni a la Copa América- fue una referencia a los rumores crecientes sobre su llegada a Boca. Según se supo, Boca solicitó cotización por Almada, y desde Estados Unidos llegó como respuesta: 8 millones de dólares por el 50 por ciento de la ficha. Es una cifra alta, pero no inalcanzable.

Almada, el goleador para el triunfo de Atlanta frente a DC United X

En todo caso, vale recordar que Boca ya había depositado su interés en el jugador de 23 años hace mucho tiempo, desde cuando era jugador de Vélez. Más aún: Almada aceptó que recibió en estos días un llamado de Riquelme. “Siempre hablo con él. Me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una gran relación. Justo ayer hablamos un poco. Me dijo que tiene el deseo de que yo juegue en Boca. Todavía no hay nada formal, no he hablado con mi representante. Yo estoy muy feliz acá, muy contento, el club me trató bien desde que llegué, veremos lo que pasa en estos meses”, expresó Almada en declaraciones a TyC Sports.

Por otro lado, habría que ver, si el jugador llega a Boca, cómo ajustaría su salario. Según informó la MLS, Almada percibe unos 2.232.000 dólares al año, cifra que incluye premios y bonificaciones.

LUCHO! 😤@fccincinnati put themselves ahead laaaate in this one! pic.twitter.com/01p3X1NQpp — Major League Soccer (@MLS) June 20, 2024

No fue la única celebración argentina en la noche estadounidense. Cincinnati le ganó a Philadelphia por 4-3 en un duelo electrizante, con tres tantos argentinos para la franquicia de Ohio: Luciano Acosta -el MVP de la temporada- anotó dos tantos; el último, a los 9 minutos de descuento, con un gran remate esquinado, y previamente se lució Luca Orellano, exjugador de Vélez, con un misil casi desde la mitad de la cancha que cayó por encima del arquero alemán Oliver Semmle.

LUCA ORELLANO 🤯



Unreal finish from midfield! pic.twitter.com/c2O2irUqwl — Major League Soccer (@MLS) June 20, 2024

Y además, jugó Inter Miami. En el Chase Stadium de Fort Lauderdale, el equipo de Gerardo Martino consiguió un trabajoso triunfo por 2-1 sobre Columbus Crew. Por diversas razones, entre lesiones y suspendidos, no jugó ninguno de los varios argentinos que actúan en Inter: Nicolás Freire, Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Facundo Farías y Federico Redondo; Franco Negri estuvo entre los suplentes y no ingresó.

Ian Fray (10), que volvía a jugar tras casi un año fuera de las canchas, y el ecuatoriano Leonardo Campana (21) anotaron de cabeza los goles para el equipo del Tata, que resistió tras el descuento del colombiano Juan Camilo Hernández (40). Jordi Alba y Sergio Busquets sí fueron titulares en las Garzas de Florida. Luis Suárez, vale recordar, fue citado por Marcelo Bielsa para la selección uruguaya y estará en la Copa América.

Con este triunfo, Inter Miami continúa al frente de la Conferencia Este de la MLS con 41 puntos, dos por encima precisamente de Cincinnati, aunque el equipo de Ohio tiene dos cotejos menos. Los de Florida sólo perdieron uno de sus últimos 14 encuentros. La acción en la MLS continuará este sábado, con la disputa de la 21ª jornada, pero sin la participación de Inter Miami, que volverá a jugar el sábado 29, cuando visite a Nashville SC. Como la MLS seguirá durante la Copa América, se prevé que inter Miami tendrá al menos siete partidos sin la participación de Messi ni Suárez.

LA NACION