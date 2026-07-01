Tielemans y Trossard pasaron de una fuerte pelea a construir gol que revivió a Bélgica frente a Senegal en el Mundial 2026

La selección de Bélgica volvió a exhibir las grietas de un vestuario que ya había llegado al Mundial envuelto en dudas. Cuando Senegal dominaba 2-0 el partido de los 16avos de final, Youri Tielemans y Leandro Trossard protagonizaron una fuerte discusión que obligó a la intervención de varios compañeros. Sin embargo, cuando todo parecía terminado para los belgas, ambos terminaron siendo protagonistas de una remontada épica: Trossard asistió con un centro preciso a Tielemans para el empate que forzó el alargue y el capitán convirtió, de penal y en el último minuto, el 3-2 de la clasificación.

La escena ocurrió a los 69 minutos del segundo tiempo, durante la pausa de hidratación. Las cámaras captaron a Tielemans y Trossard cara a cara, intercambiando reproches con gestos evidentes de enojo. La discusión escaló rápidamente y varios compañeros, entre ellos Romelu Lukaku, intervinieron para evitar que el episodio pasara a mayores. Incluso, cuando el plantel se reunió alrededor del entrenador Rudi García, ambos permanecieron separados, cada uno en un extremo del grupo.

¡¡DISPUTA ENTRE COMPAÑEROS: PICANTE CARA A CARA ENTRE TIELEMANS Y TROSSARD!! 🇧🇪⚔️



Bélgica se está quedando afuera del #MundialEnDSPORTS y los ánimos están caldeados. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sAnQUJEZaH — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

El episodio expuso la tensión de una Bélgica que hasta ese momento ofrecía una de sus peores actuaciones en el Mundial. Senegal había sido superior desde el comienzo, con mayor intensidad y mejores asociaciones ofensivas. Ismaila Sarr le dio al palo con un gran remate de afuera del área, y Habib Diarra aprovechó el rebote para abrir el marcador a los 24 minutos del primer tiempo.

La ventaja pudo haber sido todavía mayor antes del descanso. El conjunto africano controló el mediocampo, generó peligro constante por los costados y obligó a Thibaut Courtois a intervenir en varias ocasiones. Bélgica apenas respondió con algunos intentos aislados de Trossard y Jérémy Doku, demasiado poco para un equipo que llegaba como líder de su grupo.

El panorama se complicó todavía más apenas comenzó la segunda mitad. A los seis minutos, Moussa Niakhaté lanzó un pelotazo desde su propio campo, Sarr controló de pecho, ganó la posición y definió ante Courtois para establecer el 2-0. El entrenador francés Rudi García respondió con cambios fuertes: retiró a Kevin De Bruyne y Doku, dos de sus principales figuras, mientras Lukaku ya había ingresado al comenzar el complemento en busca de mayor peso ofensivo.

La reacción de Leandro Trossard al retirarse del campo durante la pausa de hidratación Ted S. Warren - FR171932 AP

La discusión entre Tielemans y Trossard no apareció de la nada. Según informó el diario El Mundo, Bélgica había atravesado días convulsionados antes del encuentro. Tras los empates frente a Egipto e Irán en la etapa de grupos, el núcleo de futbolistas más experimentados mantuvo una reunión sin la presencia del entrenador para analizar el momento del equipo. De ese encuentro participaron, entre otros, Tielemans, Courtois, De Bruyne, Lukaku y Thomas Meunier, referentes de una generación que intenta prolongar su ciclo en la selección.

Según la prensa, varios referentes habían cuestionado algunos aspectos del trabajo de García y asumieron un rol más activo puertas adentro. Courtois incluso pasó a convertirse en el principal portavoz del grupo durante la concentración, mientras Tielemans, capitán desde septiembre, quedó como nexo entre los históricos y los futbolistas más jóvenes.

El cabezazo de Youri Tielemans, que le gana al arquero Mory Diaw, que sale mal a cortar el centro Abbie Parr - AP

Cuando la eliminación parecía inevitable, Bélgica encontró una reacción inesperada. A los 86 minutos, Lukaku anticipó un centro de Meunier y descontó para alimentar la esperanza. Tres minutos después llegó la imagen que cambió el partido: Trossard envió un centro al área, el arquero Mory Diaw salió mal y Tielemans conectó un cabezazo para establecer el 2-2.

El capitán corrió a festejar junto al resto del equipo y terminó abrazado, precisamente, con Trossard. La imagen contrastó con el duro cruce que ambos habían protagonizado apenas unos minutos antes y dejó una de las postales más llamativas del Mundial. El partido siguió en el alargue, pero la secuencia ya había escrito una historia difícil de imaginar: del enfrentamiento que reflejaba una selección quebrada al abrazo que, al menos por un rato, volvió a darle vida a Bélgica.

¡EL ABRAZO QUE TODO BÉLGICA QUERÍA VER! 🫂🇧🇪



Trossard y Tielemans se abrazaron en el gol luego del picante cruce que protagonizaron. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/kGJFTOzOyx — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

El alargue encontró a una Bélgica fortalecida por la remontada y a Senegal aferrado a su plan, con transiciones rápidas que volvieron a exigir a Courtois, decisivo para sostener el empate. Cuando todo parecía conducir a los penales, llegó el último giro de una noche cargada de tensión. A los 120 minutos, el árbitro sancionó un penal por una infracción de Lamine Camara sobre Tielemans. Lukaku tomó la pelota y dio la impresión de que ejecutaría el remate, pero se la cedió al capitán en una maniobra para descomprimir la presión de los rivales. Tras más de cuatro minutos de demora, finalmente fue Tielemans quien asumió la responsabilidad y definió con un derechazo al ángulo izquierdo del arquero para establecer el 3-2.

El capitán Youri Tielemans fue la gran figura de la remontada con un doblete ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trossard, junto con todos sus compañeros, corrieron para abrazarlo. La imagen terminó de cerrar una historia que había comenzado con reproches y empujones en plena pausa de hidratación y concluyó con ambos como protagonistas de la clasificación. Después de varios minutos de descuento, el árbitro marcó el final de un partido vibrante en Seattle y Bélgica selló una remontada histórica para avanzar a los octavos de final. Ahora espera por el ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, para volver a jugar en el mismo estadio el lunes, desde las 21.