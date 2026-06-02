Tim Payne, el futbolista que nadie conocía y que una campaña de un argentino transformó en fenómeno global

Hace menos de una semana, Tim Payne era un futbolista prácticamente desconocido fuera de Nueva Zelanda. Tenía menos de 5000 seguidores en Instagram, sus publicaciones apenas reunían unos cientos de interacciones y estaba a punto de disputar el primer Mundial de su carrera sin demasiada atención internacional. Seis días después, el defensor acumula más de cuatro millones de seguidores, inspira canciones, memes y videos en distintos idiomas y se convirtió en uno de los nombres más comentados de la previa de la Copa del Mundo 2026. Detrás de ese fenómeno aparece una idea tan simple como inesperada: la campaña impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini, más conocido como El Scarso.

La historia comenzó con una pregunta. “¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?”, planteó Scarsini en un video publicado en sus redes sociales. El creador de contenido, que suele tener este tipo de iniciativas, se propuso revisar una por una las listas de las selecciones clasificadas para encontrar al jugador con menor visibilidad digital. Tras la búsqueda, el elegido fue Payne, defensor de Nueva Zelanda.

“Realmente es el menos conocido. No llega a 5000 seguidores. Esta foto con la selección tiene 200 me gusta”, explicó en aquel primer video. A partir de allí lanzó una consigna colectiva: seguir al futbolista, comentar sus publicaciones y convertirlo en un personaje central de la Copa del Mundo incluso antes de que comenzara el torneo.

El cambio abrupto de seguidores de Tim Payne: de 4715 a más de 4 millones

La propuesta encontró una respuesta inmediata. Miles de usuarios comenzaron a compartir imágenes del jugador, publicar videos sobre su carrera y multiplicar menciones en distintas plataformas. El crecimiento fue tan veloz que, apenas horas después, Scarsini volvió a grabar otro mensaje para describir lo que estaba ocurriendo.

“Lo de Tim Payne se salió de control”, afirmó. “No pasó ni un día y esto se descontroló”. Según contó, el propio futbolista le respondió un mensaje privado para preguntarle qué estaba sucediendo. “Me dijo que no sabía de dónde venían tantas interacciones. Después vio el video y está muy agradecido”, relató.

Lo que empezó como un juego terminó transformándose en una de las historias más inesperadas de la previa mundialista. En menos de 72 horas, Payne ya aparecía mencionado por creadores de contenido de distintos países, medios y por figuras ajenas al universo futbolístico. La comunidad digital comenzó incluso a construir una identidad alrededor del defensor neozelandés, con apodos, montajes y canciones dedicadas a su figura. Hasta la cuenta oficial de la FIFA se sumó a la locura por el jugador.

La repercusión también alcanzó a personalidades del espectáculo y la música. Una de las producciones más difundidas fue la cumbia “No Payne, No Gain”, que circuló masivamente en redes sociales. También Ca7riel se sumó al fenómeno con un tema que incluía la frase “I wanna be like Tim Payne”. El alcance trascendió el fútbol: hasta la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos recordó su participación con Nueva Zelanda en Londres 2012.

Ca7riel le compuso una canción a Tim Payne

Dos días después del primer video, Scarsini reconoció que la iniciativa había superado cualquier expectativa. “Tim Payne es una leyenda”, sostuvo. “Cuando arrancamos, esto no tenía ni 5000 seguidores. Ahora tiene cientos de miles de me gusta y está muy cerca del millón”. Por entonces, el número todavía parecía descomunal. Sin embargo, la cifra continuó creciendo hasta superar los cuatro millones.

La reacción del futbolista tampoco tardó en llegar. En una publicación realizada junto al influencer argentino, Payne intentó expresarse en español y agradeció el apoyo recibido. “Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español”, dijo entre sonrisas. Luego dedicó un mensaje especial a Scarsini: “Solo quiero decir un enorme gracias primero a ti, Valen. Han sido unas 48 horas bastante locas. Estoy muy agradecido y aprecio todo el amor de todo el mundo”.

El saludo de Tim Payne a sus fans

La repercusión alcanzó incluso a su entorno familiar. Michelle Peters, esposa del defensor y fotógrafa costarricense, también publicó mensajes para agradecer el cariño de los fanáticos latinoamericanos. Con humor, reconoció que el jugador todavía intenta comprender parte del fenómeno cultural que se generó alrededor de su figura. Y lo hizo cantando el famoso tema.

Michelle Peters, La Pareja De Tim Payne, El Defensor Neozelandés Que Pasó De Tener Menos De Cinc

Mientras tanto, la historia suma un nuevo capítulo. Este martes, Nueva Zelanda enfrentará a Haití en Miami en su anteúltimo amistoso antes del Mundial. El encuentro comenzará a las 21 de la Argentina y tendrá un interés especial para quienes siguieron la campaña desde sus inicios: será el primer partido de Payne desde que se convirtió en una celebridad global.

No hay que dejar de tener en cuenta que, con 32 años, el lateral derecho juega en Wellington de la primera categoría de su país desde 2019. En su carrera, que empezó en 2010, pasó por varios equipos menores; entre los más destacados aparece Blackburn de la Championship. A nivel de selección, acumula 50 partidos, con tres goles y ocho asistencias. Peleó dos veces los playoffs del Mundial, pero siempre le tocó quedar afuera. El año pasado, ganaron la final de clasificación de Oceanía para meterse en la Copa del Mundo. Además, ganó la Copa de las Naciones de la OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía) en 2024.

Tim Payne entrenando con la selección de Nueva Zelanda entrenando en Florida previo al Mundial

Además, una vez finalizado el encuentro, se concretará el momento que impulsó gran parte de esta aventura digital. Scarsini viajó a Estados Unidos para conocer personalmente al defensor. “Llegó el momento. Mañana vamos a conocerlo”, anunció en su último video. “Después nos juntaremos para que se dé el encuentro. Por primera vez vamos a ver un partido de Tim porque la mayoría de nosotros nunca vio uno de él”.

A días del inicio de la Copa del Mundo, el caso ya excede cualquier métrica de redes sociales. Payne sigue siendo el mismo defensor experimentado que acumula medio centenar de partidos con Nueva Zelanda y que se prepara para enfrentar a Irán, Egipto y Bélgica en el Grupo G. Sin embargo, gracias a una iniciativa nacida en la Argentina, hoy carga con una condición inesperada: la de convertirse en uno de los protagonistas más improbables de la previa del Mundial. Y ese clamor empezará a verse en redes sociales hoy en su primer partido desde el boom.