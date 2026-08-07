Todo listo: Thiago Almada ya prepara el viaje para sumarse a River, en una transferencia récord

A la novela solo le falta un último capítulo: la firma. River tiene todo listo para sellar su noveno refuerzo en una incorporación récord. El jueves se acordó la llegada de Thiago Almada, el volante ofensivo de 25 años que fue campeón y subcampeón del mundo con la selección argentina. A la espera de los contratos y la oficialización por parte de los clubes, en Núñez ya dan por hecho el traspaso y aseguran que se hará en una base de 20 millones de euros por el 100% de la ficha, más bonos e impuestos. La compra más cara de la historia del fútbol argentino.

De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, el futbolista culminó sus vacaciones en Ibiza para trasladarse a Madrid y firmar su desvinculación de Atlético en estas horas. Debía presentarse el lunes a entrenar con el plantel del Cholo Simeone, pero su destino estará en Buenos Aires, ya que se espera que durante el fin de semana aterrice en Ezeiza con un vuelo chárter para firmar su contrato hasta 2029 en River antes del lunes.

Es más: en las oficinas del Monumental aún no aseguran los nombres de las cinco modificaciones en la lista de la Copa Sudamericana y se analiza incluir al fichaje estrella. Es que la inscripción provisional cerrará este viernes a las 18 y luego hay tiempo hasta el lunes a las 14 para regularizar la documentación. Decisión a resolver en el cierre de un mercado impactante: el Millonario lleva invertidos cerca de 70 millones de dólares por sus nueve refuerzos.

Thiago Almada, con la camiseta de Atlético Madrid en un partido contra Espanyol PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Almada ya le había dado el visto bueno a River el domingo pasado al acordar sus términos personales y esta semana se debía resolver lo más complejo: el entendimiento definitivo con Atlético Madrid, que en junio de 2025 le pagó 21 millones de euros a Botafogo por el 50% de la ficha del volante ofensivo. Además, el convenio del Atleti con el holding Eagle Football, del empresario estadounidense John Textor, incluía una obligación de compra del otro 50% en 10 millones de euros en caso de no venderlo durante las tres temporadas venideras. Atlético sabe que no recuperará la inversión completa, pero entre amortizaciones, bonos e impuestos podrá cubrir para el fair play financiero gran parte de lo abonado y liberará una ficha pesada.

Sumando las variables y el cargo tributario, podría alcanzarse una cifra cercana a los 27 millones que inicialmente estaba dispuesto a poner Flamengo para quedarse con el argentino. El resto del dinero se repartirá entre el grupo inversor, la representación y el jugador. Además, el acuerdo con River también marca que la institución que preside Enrique Cerezo tendrá una opción exclusiva de recompra por 40 millones en diciembre de 2027. En principio, River no podrá venderlo antes de esa fecha sin darle prioridad al Colchonero.

Un trío de selección: Thiago Almada celebra junto a Julián Alvarez y Giuliano Simeone JAVIER SORIANO - AFP

Según le confiaron a LA NACION desde España, Atlético también necesitaba transferirlo asumiendo pérdidas para liberar el salario de un jugador que ya no iba a tener lugar y así allanar el camino para incorporar a Cristian “Cuti” Romero. La salida de Almada, más las transferencias a firmar de Matteo Ruggeri a Aston Villa, y de Nahuel Molina a Roma, le permitirán al equipo del Cholo generar ingresos y espacio salarial para el central argentino. En total, Almada jugó 40 partidos, con 1704 minutos, cuatro goles y dos asistencias, sin asentarse en el once inicial.

Cuando River supo que el jugador ya era transferible antes del Mundial, el presidente Stéfano Di Carlo comenzó las negociaciones que duraron más de dos meses. Se sabía que la Copa del Mundo podía ser determinante para su futuro, pero a pesar de jugar tres partidos como titular y dos como suplente, Almada no fue una figura descollante y no consiguió ofertas más seductoras que Argentina o Brasil desde el mercado europeo. Por eso, fue el propio futbolista quien inclinó la balanza: eligió River por encima de Flamengo, el único competidor directo que ahora buscará incorporar a Luiz Henrique desde Zenit de Rusia. Parte de esa elección estuvo motivada por las llegadas de Nicolás Otamendi y Ángel Correa, dos compañeros de selección nacional con los que tiene un gran vínculo.

Almadam en el primer partido de Argentina en el Mundial, frente a Argelia FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De esta manera, Almada volverá al fútbol argentino después de cinco años, luego de sus 100 partidos, con 24 goles y 10 asistencias en Vélez entre 2018 y 2021. Con una gran irrupción, el club de Liniers lo vendió a Atlanta United por 16 millones de dólares. Tras dos temporadas y media en la MLS -24 goles y 34 asistencias en 79 partidos- partió a Botafogo por una cifra cercana a los 21 millones de dólares. En Brasil solo jugó 25 partidos, con tres goles y dos asistencias en un semestre, pero fue campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirão y eso lo llevó a que el grupo Eagle Football, dueño del equipo brasileño, lo depositara en Lyon, cedido sin cargo por el vínculo de multipropiedad.

Tras 16 partidos con 1213 minutos, un gol y cuatro asistencias en Francia, en junio de 2025 fue comprado por Atlético Madrid para esta última temporada. En todo ese periplo, siempre fue pieza fija para Lionel Scaloni en la selección: 21 partidos, con presencia en el título del Mundial en Qatar 2022 y en el reciente Mundial de Estados Unidos 2026. No estuvo en la Copa América 2024 debido a que fue capitán y figura del equipo Sub-23 que jugó los Juegos Olímpicos de París de aquel año.

Almada, durante su etapa en Olympique Lyon ALEX MARTIN - AFP

Pezzella, Acuña, Montiel, Otamendi, Correa… y Almada, el sexto campeón del mundo que elige volver a la Argentina para jugar en River. Un traspaso extraordinario por su valor, su categoría y su edad, ya que con tan solo 25 años protagonizará la compra más cara de la historia del fútbol argentino. River será el sexto equipo en la carrera del pibe de Fuerte Apache que pasó por Liniers, Atlanta, Río de Janeiro, Lyon, Madrid… y ahora aterrizará en Núñez.