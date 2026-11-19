MIAMI.- Hay una parte del fútbol de Lionel Messi que ya no necesita jurados. Los premios pueden reconocerla, los números ayudan a explicarla, pero ninguna votación alcanza para decir algo que no se haya visto antes en una cancha. Lo que sigue abierto es otra cosa: qué hará con el próximo partido. A los 39 años, con un nuevo Botín de Oro conseguido y la posibilidad de convertirse en el primer jugador con tres premios MVP de la MLS, el argentino todavía tiene un campeonato por defender. En Miami, el cierre de la temporada invita a admirar lo que hizo y, al mismo tiempo, le exige bastante más.

El sábado, a las 18 de Florida -las 20 de la Argentina-, Inter Miami recibirá a Columbus Crew en el Nu Stadium para abrir una serie que puede modificar el recuerdo de todo un año. Hasta aquí hubo goles, distinciones y algunas alegrías, pero también eliminaciones tempranas y demasiadas oportunidades desaprovechadas. El bicampeonato está a un mes de distancia. Para alcanzarlo habrá que resolver en la cancha varias de las dificultades que la presencia del 10 no pudo disimular durante la temporada regular.

Adolfo Lee, director de Contenidos en Español de MLS, tiene una perspectiva que no ofrece la televisión. Por su trabajo, sigue a Messi en varios partidos desde el campo de juego, a pocos metros de esos movimientos que después se repiten en las pantallas. “Cuando lo seguís de cerca en la cancha, te das cuenta de la concentración que tiene y de ese instinto de depredador que nunca perdió”, cuenta a LA NACION. En el último encuentro encontró una señal de cómo llega a esta instancia: “En el último Decision Day lo vimos correr cada pelota hasta el final, sin guardarse nada. Y sigue jugando prácticamente todos los minutos”. En aquel partido, IMCF igualó 3-3 frente a Charlotte FC.

Una imagen del partido más reciente: Messi controla la pelota ante Luca de la Torre, de Charlotte FC (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Desde su llegada, Messi participó de cinco consagraciones con el equipo del sur de Florida, si se incluye la conquista de la Conferencia Este junto con la Leagues Cup, el Supporters’ Shield, la MLS Cup y la Campeones Cup. Esa cuenta podría ampliarse a siete en diciembre, aunque conviene distinguir las escalas: ganar la conferencia permite levantar un trofeo y acceder a la final; conquistar la liga es el objetivo mayor. El capitán puede volver a conseguir ambas cosas. También quedarse sin ninguna.

El mejor jugador y el mejor equipo

Las cifras individuales permiten entender por qué Messi aparece como el principal candidato al MVP. Cerró la fase regular con 26 goles y 17 asistencias, se quedó con el Botín de Oro por segunda temporada consecutiva y aventajó por cuatro tantos a Petar Musa, de FC Dallas. Son 43 participaciones directas en goles en 31 compromisos, antes de empezar la instancia decisiva.

Después de ganar el premio al jugador más valioso en 2024 y 2025, busca una tercera elección que no tiene antecedentes en la liga. Comparte la lista de finalistas con Evander, de Cincinnati, que terminó con 14 goles y 17 asistencias; Guilherme, de Houston Dynamo, con 16 y 10; Hany Mukhtar, de Nashville, con 17 y 8, y Cavan Sullivan, de Philadelphia Union, con 9 y 14. La presencia de este último, con apenas 17 años, reúne en una misma votación a un adolescente y a un futbolista que ya llevaba varias temporadas en la elite cuando él nació.

Cavan Sullivan, el juvenil de 17 años de Philadelphia Union que también aspira a ser MVP ISAIAH VAZQUEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mukhtar presenta uno de los argumentos más fuertes para discutirle la distinción. Ganador del MVP en 2022, el alemán fue una de las figuras del Nashville, que terminó con 77 puntos y estableció un récord en la temporada regular. La marca anterior, de 74, pertenecía justamente al Inter Miami de Gerardo Martino como DT y Messi como capitán, en 2024. Su candidatura permite mirar el premio desde otro lugar: el peso de una gran actuación individual dentro del equipo más consistente del campeonato.

La votación, de todos modos, distingue lo realizado en la fase regular. Los Playoffs abren otra competencia y otra discusión. Messi puede ser reconocido como el mejor de la temporada sin que su club termine campeón.

Los reconocimientos de este año tampoco se limitaron a Estados Unidos. El 23 de octubre recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en el Teatro Campoamor de Oviedo, por su trayectoria. Tres días después terminó quinto, en la lucha por el Balón de Oro que ganó Harry Kane en Londres. A los 39 años, volvió a quedar entre los cinco primeros de una elección que consiguió en ocho ocasiones.

Lionel Messi fue galardonado con el premio Princesa de Asturias en octubre de este año ANDER GILLENEA - AFP

Hubo, además, un Mundial de alto vuelo: ocho goles y cuatro asistencias en su sexta participación, en la que condujo a la Argentina hasta la final perdida frente a España. Después anunció su retiro internacional con una carta en sus redes y tuvo su despedida ante un Monumental repleto, con un tanto de penal en el 3-0 frente a Benín. Desde entonces, su carrera quedó concentrada en Inter Miami, con el que tiene contrato hasta el final de la temporada 2028. Quienes quieran seguir viéndolo jugar deberán buscarlo con la camiseta rosa.

Lee no advierte que ese cambio haya reducido su ambición. “Después de despedirse de la selección, uno podía pensar que iba a bajar un cambio o que le iba a costar volver a agarrar ritmo. Pero fue todo lo contrario”, sostiene. No pretende interpretar sus pensamientos, pero sí describe lo que ve: “Los que estamos afuera solo podemos imaginar lo que pasa por su cabeza, pero da la sensación de que, cuando entra a la cancha, lo único que le importa es la pelota. El ruido, el calor, las patadas... todo lo demás queda afuera”.

Un rival al que todavía no pudo vencer este año

Columbus llega con un antecedente que obliga a moderar cualquier pronóstico. En los dos enfrentamientos de esta temporada, Miami no pudo ganarle: perdió por 2-1 en Ohio, pese a un golazo de tiro libre de su capitán, y empató 2-2 en el Nu Stadium. Aquel encuentro también dejó el cruce entre Messi y Santiago Rodríguez que se multiplicó en las redes. Ahora volverán a encontrarse, con una clasificación en juego.

La primera ronda se disputa al mejor de tres partidos. Avanza quien gana dos, sin diferencia de gol acumulada. Tampoco hay empates: si la igualdad persiste después de los 90 minutos, el ganador se define por penales, sin alargue. El formato admite una derrota y ofrece una oportunidad de recuperación, pero también puede estirar la serie y sumar desgaste antes de las eliminaciones a partido único.

Después del estreno del sábado 21 en Miami, el segundo encuentro será el viernes 27 de noviembre, a las 20, hora local -las 22 de la Argentina-, en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus. Si se reparten los triunfos, habrá un tercer partido el miércoles 2 de diciembre en el Nu Stadium.

La ventaja de definir en casa parece un respaldo, aunque los antecedentes recientes invitan a discutir cuánto pesa. El conjunto rosa cerró la temporada regular con seis victorias, nueve empates y dos derrotas como local. La última presentación dejó una advertencia difícil de ignorar: ganaba 3-0 ante Charlotte y terminó 3-3. Para defender la corona deberá aprender a sostener lo que construye en ataque.

Las cuentas pendientes de una temporada irregular

La distancia entre el rendimiento de Messi y el funcionamiento colectivo explica buena parte de las dudas. Inter Miami terminó segundo en el Este y tercero en la clasificación general, pero lejos de la pelea por el Supporters’ Shield. En la Concacaf Champions Cup quedó eliminado en octavos de final, precisamente ante Nashville, y en la Leagues Cup, Inter Miami no logró superar la primera fase, en un torneo marcado por la dolorosa pérdida de Jorge Messi, que golpeó tanto a Leo como al resto del plantel. El padre del 10 falleció durante esa instancia, lo que llevó al capitán a ausentarse del partido frente a Rayados de Monterrey. Messi regresó para el siguiente encuentro -ante León- sin haber podido entrenarse con sus compañeros y disputó todo el segundo tiempo, pero su presencia no alcanzó para evitar la eliminación.

La Campeones Cup aportó la principal celebración: un triunfo por 2-0 ante Cruz Azul, con goles del argentino y de Casemiro, en el estreno del Kily González como entrenador del conjunto del sur de Florida. A ese título se sumó la clasificación a la Concachampions 2027, una competencia central en las aspiraciones internacionales de los dueños de la franquicia: los hermanos Jorge y José Mas y David Beckham. Son logros que tienen valor, aunque no alcanzaron para despejar la sensación de que el plantel podía ofrecer más.

Lionel Messi en el entrenamiento del Inter Miami Inter Miami CF

Los Playoffs le permiten cambiar ese balance. También le exigen hacerlo rápido. La jerarquía de Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Casemiro ofrece soluciones que pocos equipos tienen a mano; el desafío del entrenador consiste en encontrar una estructura que las sostenga. En una serie cerrada, una pérdida, un retroceso tardío o una ventaja mal administrada pueden pesar tanto como una genialidad.

La liga, mientras tanto, se prepara para una exposición que excede a su público habitual. “También sabemos que vamos a tener los ojos del mundo puestos en nosotros, y eso implica una mayor responsabilidad: contar lo que pasa con transparencia, sin perder de vista lo más importante, que es celebrar y transmitir todo lo que estas figuras nos regalen dentro de la cancha”, explica Lee.

Lionel Messi conquistó cuatro títulos con Inter Miami CHANDAN KHANNA - AFP

El interés por Messi tiene para la MLS un valor que va más allá de este campeonato. El responsable de los contenidos en español lo reconoce en una imagen cotidiana: “Hoy ya parece natural ver camisetas rosas con el 10 por todos lados, padres e hijos, chicos y chicas”. Detrás de ellas, añade, hay “nuevas familias que se acercan al fútbol, muchas quizás por primera vez, para vivir la experiencia de ver a Messi”. La aspiración es que se queden. Para el capitán, en cambio, la tarea inmediata consiste en que su equipo siga en competencia.

El recorrido hasta la final

Si supera a Columbus, el equipo del Kily se enfrentará al ganador de New England Revolution y Philadelphia Union en una semifinal del Este que disputaría en el Nu Stadium. Desde esa instancia, todo se resuelve a partido único: ya no habrá otro encuentro para corregir lo que salió mal.

Nashville aparece como el obstáculo más exigente en una eventual final de conferencia. Además de su campaña récord y del antecedente en la Concachampions, tendría la ventaja de recibir a Miami. Si el rival surgiera entre Chicago Fire -con Robert Lewandowski como principal figura-, Charlotte FC, Orlando City -con Antoine Griezmann- o Cincinnati, la definición del Este se jugaría en Florida.

Inter Miami podría medirse ante New England Revolution en la próxima instancia Mark Stockwell - FR171920 AP

La MLS Cup está prevista para el viernes 18 de diciembre, frente al campeón del Oeste. Entre los posibles adversarios de esa conferencia, solo Vancouver Whitecaps obligaría a Messi y sus compañeros a disputar la final como visitantes. Cualquier otro cruce les permitiría buscar el bicampeonato ante su público. El camino, por lo tanto, ofrece una posibilidad valiosa: resolver casi toda la campaña en casa, siempre que los resultados propios y ajenos lo permitan.

Será, además, el cierre de una época para la competencia. Después de esta temporada llegará la MLS Sprint Season, un torneo de transición entre febrero y mayo de 2027. En julio comenzará el campeonato 2027-2028, con un calendario de verano a primavera alineado con el de las principales ligas europeas. Esta será la última MLS Cup de diciembre antes de ese cambio.

Para Messi, la cuenta más inmediata es bastante más sencilla. Tiene dos partidos asegurados frente a Columbus y la intención de que sean muchos más. Ya hizo los goles para quedarse con el Botín de Oro y los méritos para aspirar a otro MVP. Pero el sábado, cuando salga al Nu Stadium, estará otra vez frente a un equipo al que no pudo ganarle en todo el año. Y ahí comenzará a jugarse buena parte de sus aspiraciones.