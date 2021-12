¿Todos contra Marcelo Tinelli?: “Barajar y dar de nuevo”, el pedido de varios clubes del fútbol argentino para remover al presidente de la Liga Profesional

La interna en la Liga Profesional de Fútbol está al rojo vivo. Y podría tener un nuevo capítulo este martes, cuando varios dirigentes se junten para tratar la remoción de Marcelo Tinelli como presidente del organismo. “La falta de gestión se está llevando puestos a todos los clubes. Tinelli debe reconocer que evidentemente no tiene tiempo ni ganas de conducir este barco”, es el reclamo de varios de los clubes que conforman el fútbol argentino. Tinelli, previo a Navidad, ya había denunciado una intención de “desestabilizarlo”.

El vicepresidente primero de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Cristian Malaspina, le confirmó este domingo a Télam que los clubes de Primera División se reunirán este martes para tratar la remoción de Marcelo Tinelli como titular de la organización.

Malaspina adelantó que, en caso de decidirse por consenso en el debate, la LPF quedará transitoriamente a cargo de la vicepresidencia y se convocará a elecciones en el término de 90 días para encontrar “la mejor salida para el fútbol argentino”.

”La falta de gestión se está llevando puestos a todos los clubes. Tinelli debe reconocer que evidentemente no tiene tiempo ni ganas de conducir este barco”, afirmó el presidente de Argentinos Juniors en una entrevista exclusiva con Télam.

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors twitter @MalaspinaC

Malaspina entendió que debido a la relación entre Tinelli y la máxima autoridad de AFA, Claudio Tapia, “es prácticamente imposible” dar respuesta a las necesidades de los clubes, por lo que asumió que “hay que barajar y dar de nuevo” en la conducción de la LPF.

¿Quiénes son los clubes que más cuestionan a Tinelli? Aldosivi de Mar del Plata, Lanús, Argentinos Juniors, Independiente, Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Rosario Central, Huracán, Defensa y Justicia, Arsenal, Colón de Santa Fe, Platense, Sarmiento y Central Córdoba, de Santiago del Estero son los que firmaron una nota dirigida al presidente de la LPF en la que reclamaron el tratamiento de la remoción en los términos contemplados por el Estatuto.

“Esto viene de hace tiempo por temas que están pendientes en el fútbol de la Primera División. Temas en los que no se avanza y que son muy importantes trabajarlos en forma conjunta con AFA. Ahí se interpone la agenda personal de Marcelo por encima del interés en común de los clubes. Hoy plantear una relación en conjunto entre Tapia y Tinelli, después de todo lo que pasó, es prácticamente imposible y todos los clubes nos vemos arrastrados en esa locura que demoró un montón de temas importantes para el fútbol”, dijo Malaspina en la entrevista con Télam. Y profundizó en dos respuestas.

-¿Qué temas?

-La televisión, el juego de apuestas on line, el 12-12 (decreto derogado por Mauricio Macri que eliminó rebajas en las cargas impositivas a los clubes), el tema de la seguridad, del tipo de cambio. Hay un montón de temas pendientes.

Marcelo Tinelli, incluso ahora está de licencia en San Lorenzo archivo

-¿Tinelli nunca se ocupó de ellos?

-El año que viene va a ser un año importante, de mucho trabajo. Tenemos que fortalecer económicamente a las instituciones generando un buen vínculo con AFA y con esta coyuntura de conducción es prácticamente imposible. No es nada personal. Es simplemente una lectura de la situación y ver quienes son los mejores actores para conducir este barco. Son 18 los clubes representados por esta posición , todos clubes centenarios que quedaron en una disputa que no buscaron.

Tinelli consideró la estrategia de este grupo de dirigentes como “un golpe artero” e invitó a una reunión dirigencial para el 11 de enero, después de que se realice el sorteo del próximo campeonato. ”Esto no es un golpe . No estamos haciendo nada que no esté escrito en el Estatuto de la Liga Profesional. Lo de Marcelo es una estrategia de dramatización y victimización”, consideró Malaspina.

La AFA va a tener otra semana movida por la continuidad de Tinelli; hasta el momento, Tapia no hizo declaraciones @afa

La defensa de Tinelli

Marcelo Tinelli había denunciado este viernes un intento de “desestabilización institucional” por parte de algunos dirigentes de clubes, a lo que calificó como “un golpe artero”, y dejó abierta la posibilidad de llamar a elecciones “en caso de que la institución lo considere necesario”.

La carta enviada por Tinelli a los clubes expresa lo siguiente: “A los clubes integrantes de la Primera División de la LPF. En los últimos días hemos asistido -con sorpresa e incredulidad- a un movimiento iniciado por algunos clubes, ciertos de éstos maliciosamente inducidos a partir de información falsa e incorrecta, que se arrogan la representación del conjunto de las instituciones que integran la Liga Profesional de Fútbol”.

“Este grupo reducido nunca me manifestó sus diferencias en forma personal, ni las planteó institucionalmente, en un debate con sus pares en las reuniones de Comité Ejecutivo de nuestra Liga, que es el lugar en donde deben plantearse las diferentes cuestiones que atañen a nuestra actividad”.

“Por mi formación y mis valores, considero a la desestabilización institucional un golpe artero, no sólo a las autoridades que fueron legítimamente electas en forma oportuna, sino también a la vida de la organización que se trata de violentar”.

Russo (Lanús), Ameal (Boca), Tapia (presidente de la AFA), y Tinelli (San Lorenzo), en la casa de Sergio Massa, en Tigre. Tiempos de armonía con el presidente del Ciclón

“No comparto los métodos ni los valores de las personas que llevan adelante esta aventura, y creo firmemente en la democracia en todos los niveles de nuestra vida institucional y en la legitimidad que deben tener quienes nos representan”.

“En virtud de ello, y de las conversaciones que he mantenido con todos los Clubes, en mi carácter de Presidente de la LPF los convoco a una reunión del Comité Ejecutivo a llevarse a cabo el 11 de enero de 2022 , inmediatamente después del sorteo del fixture de los torneos del próximo año (el cual está pautado para el 11/01/2022 a las 15 hs en el Hotel Hilton)”.

El tema es que todo se precipitó. Y lo que era una reunión para limar diferencias para el 11 de enero de 2022, terminó en un cónclave para este martes. Varios clubes quieren una remoción inminente de Tinelli. ¿Podrán llevarla a cabo?