Facundo Colidio: el goleador que Boca vendió por US$ 9 millones a Inter y ahora jugará a préstamo en Tigre

Facundo Colidio era la gran joya del semillero de Boca. La promesa de ese proyecto iniciado en 2012 con Daniel Angelici y Jorge Coqui Raffo en La Candela, intentando emular La Masía de Barcelona, pero en Haedo. El juvenil, que en realidad había surgido en Atlético Rafaela y Boca lo sumó a sus inferiores a los 14 años, ocupaba espacios en medios gráficos y audiovisuales cada vez que se hablaba de los nuevos proyectos del club xeneize.

En junio de 2017, el diario inglés The Guardian lo incluyó entre las 60 promesas menores de 18 años del fútbol mundial. Era El Pibe Maravilla. El futuro Nº 9 de Boca y de la selección argentina.

Pero en ese mismo mercado de pases, se fue a Europa. Estaba en el radar de Juventus, Manchester City y Atlético de Madrid, entre otros. Pero se lo llevó el Inter, de Milán. Su venta, a cambio de cerca de US$ 9.000.000, generó un escándalo en el club de la Ribera. ¿Cómo era posible que después de toda la inversión realizada en él, Boca no pudiera disfrutar ni un minuto de “El nuevo Tevez”, como lo apodaban.

Pero así fue. Colidio hizo las valijas, escribió un sentido posteo en su Instagram (”Gracias por todos estos años, me llevo los mejores momentos junto a ustedes. Feliz de compartir esta pasión, les deseo siempre lo mejor!!! También gracias al club por recibirme tan bien, acompañarme y hacerme crecer. Boca siempre estará en mi. Gracias.”) y emigró a Milán.

Los elogios no se detuvieron. Apenas pisó los campos de juego de Italia algunos se animaron a llamarlo “Baby Dybala”, y otros, “El nuevo Mauro Icardi”.

Tuvo un primer gran impacto. El 8 de enero de 2018 anotó los dos goles del triunfo en la final de la Supercoppa Primavera Sub 19 de Italia, en un partido que terminó 2-1 frente a Roma. La felicidad fue total. Para él, para su familia y para sus representantes.

Pocos meses después de su desembarco en el Viejo Continente, fue incluido en el seleccionado argentino Sub 17 que viajó a Chile en busca de una plaza mundialista: anotó dos goles.

En total, el chico disputó 13 partidos entre Sudamericanos Sub 15, Sub 17 y Sub 20. En ellos anotó seis goles y tuvo grandes actuaciones. Esa fue la puerta que le abrió el desembarco al fútbol europeo.

Pero la ilusión de una rápida carrera estelar duró demasiado poco. Al igual que lo que le ocurrió en Boca, Colidio jamás llegó a jugar en la Serie A . Hasta el momento disputó 112 partidos con la casaca nerazzurra y anotó 26 goles. Pero todos en divisiones menores.

En la última temporada, militó en el Saint Truden, de la primera división de Bélgica. Se dio el gran gusto de debutar en la primera división belga. Disputó 26 encuentros, anotó 3 goles y dio 6 asistencias . Pero en el último semestre no fue tenido en cuenta por el técnico alemán Bernd Hollerbach.

En Boca se le recuerda un lindo gol a River en 2015, cuando anotó con un fuerte derechazo esquinado desde afuera del área, en un partido disputado en La Candela.

Por estas horas, su nombre vuelve a aparecer en los medios argentinos. Sin lugar para consolidarse en la Serie A, a los 21 años Colidio regresa al fútbol argentino. Inter se lo cedió a préstamo a Tigre, club que regresó este año a Primera División y jugará la próxima edición de la Liga Profesional de fútbol (LPF). En una operación que, según consigna la agencia Télam, “todavía no está definido si comprenderá algún tipo de cargo por la cesión”.

Compañero de categoría de Manuel Roffo, Agustín Obando y Agustín Almendra en las inferiores de Boca, Colidio emigró antes de tener la chance de debutar en la primera división de Boca. Desde muy chico tuvo la contención familiar. Por eso es que es un agradecido constante a sus padres (Mónica y Sergio), a sus hermanos Gonzalo (27, arquero) y Lorenzo (22), y a su novia, Clara Muzzio, quienes lo apoyan sin invadirlo ni presionarlo.

“Felices tres años amor de mi vida!!! Gracias por acompañarme en cada momento , gracias por ser la persona que sos, gracias por hacerme el más feliz del mundo. Te amo con mi vida entera @clarimuzzio , Por siempre juntos!!!”, posteó Colidio en octubre de 2019.

¿Cómo fue que Colidio se posó en el radar de Tigre? Ocurre que su técnico, Diego Hernán Martínez, conoce al rafaelino de un anterior paso por las divisiones inferiores de Boca.

El hecho de tener gente conocida al frente del Matador le permite al delantero cobijarse en un ámbito de confianza. En el equipo de Victoria buscará, finalmente, concretar un sueño que se postergó más de lo imaginable: consolidarse en Primera.