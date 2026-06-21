Todos los horarios de los partidos de la Argentina en el Mundial 2026

La selección argentina ya se estrenó con éxito en el Mundial 2026, en el que, por la primera fecha del Grupo J, se impuso a Argelia por 3 a 0 con una actuación excepcional de Lionel Messi, quien hizo los tres. Sin embargo, le quedan dos compromisos más por delante en el marco de su zona: el primero de ellos será este lunes 22 ante Austria, y el siguiente el sábado 27 ante Jordania, uno de los cuatro debutantes que tiene esta Copa del Mundo. Todos los detalles de este certamen, y al detalle partido por partido, están en canchallena.com.

El partido de este lunes de los campeones del mundo se jugará desde las 14 de la Argentina y tendrá lugar en Dallas, en el AT&T Stadium, el escenario más grande Estados Unidos y en el que volverá a presentarse nuevamente el sábado, pero desde las 23.

Ese día concluirá la primera fase y se completará el cuadro de 16avos de final, la instancia que se agregó en el nuevo formato con 16 equipos más que los últimos siete Mundiales.

La particularidad que tiene el estadio de Dallas es que cuenta con un techo retráctil que cerrado permite climatizar el ambiente y resguardar a los equipos de las altas temperaturas del verano estadounidense.

La selección argentina hace base en Kansas, pero jugará los próximos compromisos en Dallas Aníbal Greco - La Nación

Si la Argentina se ubica primera o segunda en la tabla de posiciones de la zona J o es uno de los ocho mejores terceros equipos entre los 12 grupos, se clasificará a 16avos de final.

De acuerdo a su ubicación, es que variará el día y horario en que disputará el partido de la primera ronda de eliminación directa. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H -España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Desde octavos de final en adelante, siempre que la selección nacional avance en la Copa del Mundo, las opciones de días y horarios son múltiples. La final, se sabe, será el 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Posición final de la Argentina en los Mundiales