Todos los posibles rivales de Argentina: así puede ser el camino de la selección en el Mundial 2026

La selección argentina ganó los dos partidos que disputó en la primera etapa del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y se aseguró el primer lugar en el Grupo J antes de enfrentar a Jordania, por lo que ya conoce su posible camino hacia la definición del 19 de julio.

Como líder de su zona, el combinado albiceleste decantó en la parte baja del cuadro de las llaves de eliminación directa y en 16avos de final, la etapa que se incorporó en el nuevo formato de 48 participantes, enfrentará al segundo de la zona H (España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita). El duelo será el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

La continuidad del equipo de Lionel Scaloni está supeditada, desde entonces, a que se imponga en cada cruce. Y los rivales, a lo que ocurra en el resto de la tercera jornada de la etapa de grupos porque hay zonas que todavía no definieron.

En octavos de final, jugaría el martes 7 de julio en Atlanta contra el segundo del Grupo D (Australia o Paraguay) o G (Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda). A medida que se avanza en el cuadro, la posibilidades de oponentes aumentan considerablemente.

En cuartos, los cuáles la Argentina disputaría el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas, su rival sería el primero del Grupo B o K; o el tercero de las zonas D, E, F, G, I, J o L. Es decir, se podría medir con Colombia, Portugal, Suiza, Croacia, Paraguay, Egipto o Irán, entre otros.

Portugal, si gana el Grupo K, podría ser rival de la selección argentina en cuartos de final del Mundial 2026 CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si llega a las semifinales, el equipo que defiende el título que logró en Qatar 2022 se presentará el miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Las posibilidades de oponentes son muchas, con Inglaterra como máximo candidato si es que termina primero en el Grupo L. Además, Brasil es la otra de las potencias que se podría cruzar con la Argentina en esa instancia mientras que también tienen posibilidades México -líder de la zona A- y Noruega o Francia, quien termine segundo en el Grupo I.

De jugar las semifinales, la albiceleste tendrá un encuentro más. Si pierde, jugará por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y si gana afrontará la definición el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ante cualquiera de los resultados, tendrá de oponente a un equipo que decantará de la parte alta del cuadro, donde ya están confirmados Alemania, Sudáfrica, Canadá y Marruecos. Además, si los franceses, españoles, Países Bajos y Bélgica ganan sus respectivas zonas también irán a ese sector.

Los cruces de eliminación directa que debe jugar la Argentina para ganar el Mundial

16avos de final

Argentina (1º Grupo J) vs. España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Posibles rivales de la selección argentina en 16avos de final del Mundial 2026 La Nación

Octavos de final

(Argentina) Ganador 16avos de final 14 vs. (2º Grupo D o 2º Grupo G) Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Posibles rivales de la selección argentina en octavos de final del Mundial 2026 La Nación

Cuartos de final

(Argentina) Ganador Octavos de final 7 vs. (1º Grupo B o K; o 3º Grupo D/E/F/G/I/J/L ) Ganador Octavos de final 8 – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Posibles rivales de la selección argentina en cuartos de final del Mundial 2026 La Nación

Semifinales

(Argentina) Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Posibles rivales de la selección argentina en semifinales del Mundial 2026 La Nacion

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. (Argentina) Perdedor Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final

Ganador Semifinal 1 vs. (Argentina) Ganador Semifinal 2 – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.