Tragedia en la final de la Nations League: un hincha murió al caer desde una tribuna del Allianz Arena

Un trágico episodio empañó la final de la UEFA Nations League entre Portugal y España, disputada este domingo en el Allianz Arena de Munich. Un hincha, oriundo de la ciudad alemana de Garmisch-Partenkirchen, perdió la vida tras caer desde una tribuna superior hacia la zona baja del estadio, cerca del sector de prensa. La víctima no logró ser identificada públicamente y aún se investigan las circunstancias del accidente.

El hecho ocurrió poco después de las 23 horas locales (las 18 de la Argentina) —al final del primer tiempo suplementario— cuando, según testigos, el hincha se precipitó desde el segundo anillo hacia la grada inferior. A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos y del personal de seguridad, que acordonaron el área e intentaron reanimarlo durante varios minutos, el hombre fue declarado muerto a las 00:06 del lunes en Alemania.

La UEFA confirmó el fallecimiento a través de un breve comunicado: “Hubo una emergencia médica en el estadio de Munich y, a pesar de los esfuerzos del equipo médico, lamentablemente la persona falleció. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos en este difícil momento”.

El partido no se interrumpió y continuó su curso con normalidad, a pesar de la gravedad del incidente. El periodista Javier Herráez, de la Cadena SER, presente en el estadio, relató que los sanitarios y los empleados del recinto trabajaron intensamente para asistir a la víctima, aunque sin éxito. “He visto carreras de médicos, de enfermeros... No lo han evacuado. Estaba todo preparado, pero no lo han hecho. Ha fallecido en el estadio”, contó.

Según testigos, los médicos hicieron lo imposible por salvarle la vida al malogrado hincha que murió en la final de la Nations League

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el seleccionador español Luis de la Fuente pidió la palabra antes de comenzar a responder preguntas para expresar su pesar por la noticia: “Antes que nada, quiero mandar mis condolencias a los familiares del aficionado que ha fallecido. Esto nos hace ver lo que realmente es importante en la vida”. Su par portugués, Roberto Martínez, también ofreció sus condolencias: “Mi más sentido pésame a la familia. Hoy murió un hincha durante el partido y es una noticia muy triste”.

Las autoridades locales trabajan para esclarecer los hechos. “En el momento actual, no hay ningún indicio que contradiga la tesis de un trágico accidente”, explicó un portavoz de la policía de Múnich, quien confirmó que se están analizando videos de seguridad y tomando declaraciones a testigos presenciales.

El Allianz Arena, hogar del Bayern Múnich, tiene una capacidad superior a los 75 mil espectadores y es considerado uno de los recintos más modernos del continente. Sin embargo, este suceso podría derivar en una revisión de sus protocolos de prevención y asistencia ante emergencias.