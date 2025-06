Cristiano Ronaldo se mantiene como crack a los 40, pero... ¿se pierde el Mundial de Clubes?

A los 40 años, Cristiano Ronaldo ya no corre como antes ni vuela por la banda como en Manchester, en Madrid o en Turin. Pero sigue definiendo partidos, liderando equipos, desafiando el tiempo.

Luego de una semana donde su nombre fue noticia constante por anotarle un gol clave a Alemania en las semifinales de la Nations League, pero también por su flamante libertad de acción tras su paso por el fútbol árabe y, a la vez, su coqueteo con algunos equipos para jugar el Mundial de Clubes, este domingo, en el Allianz Arena, lo volvió a hacer: marcó un gol, guio a Portugal y levantó su tercer título con la selección, tras la Euro 2016 y la Nations League 2019. Otra vez campeón. Otra vez eterno.

“Ganar un título siempre es la cima para un equipo. No pienso en el largo plazo. Siempre pienso en el presente, en el corto plazo, y hoy fue la final de la Liga de Naciones”, dijo ante la prensa, poco después de alzar la Copa.

CR7 anotó con su estilo inconfundible, ganándole la posición a su rival de turno (esta vez, Marc Cucurella), empujando la pelota a la red como un clásico número 9 y luego estallando en un festejo contenido, pleno de furia y alivio. Porque este hombre, que acumula 938 goles en su carrera –138 con la camiseta de su país–, todavía tiene hambre.

Cristiano celebra su gol a España, para establecer el 2 a 2 para Portugal en la final de la Nations League Sven Hoppe - dpa

También tuvo espacio para sufrir. Porque una molestia física lo sacó del encuentro decisivo a los 42 minutos del segundo tiempo. Aunque luego contó que el problema aparecieron antes del encuentro: “Tuve una pequeña lesión durante el calentamiento, pero seguí adelante porque en la selección tenemos que superarnos. Era un dolor que llevaba tiempo ahí. Pero tenía que defender a la selección. Si me hubiera roto una pierna, lo habría hecho. Jugué todo lo que pude, marqué un gol, ayudé a la selección y estoy muy contento por eso”, dijo en diálogo con Rádio Renascença, de Portugal.

Se mordió las uñas durante la definición por penales, que no quiso ver. Luego, sí, se arrodilló en el césped, posó su cabeza sobre el campo de juego y allí lloró, emocionado como un juvenil que recién gana su primer título.

Cristiano campeón, otra vez, con Portugal ALEXANDRA BEIER - AFP

“Somos un equipo, somos un pueblo. Nuestro pueblo es pequeño, pero tiene una ambición enorme. He vivido en muchos países, he jugado en muchos clubes, y por eso estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Ser capitán de esta generación es un orgullo inmenso“, celebró.

Justo cuando la historia parecía regalarle otro capítulo en un torneo global, Cristiano parece darle la espalda. Al menos por ahora. “No estaré en el Mundial de Clubes, pero sí que me han contactado”, lanzó en la conferencia de prensa antes de la final de este domingo.

Entre guiños, alguna sonrisa y hasta una broma con acento argentino (“Bueno, boludo... nunca se sabe”, dijo ante la pregunta de un periodista porteño), CR7 eligió el camino del misterio.

El resumen de la final

¿River? ¿Boca? ¿Al-Hilal? ¿Inter Miami de Messi?

Hubo contactos. Hubo llamados. Incluso Marcelo Gallardo, actual DT de River, admitió entre líneas que intentaron convencerlo. Se conocen de aquel amistoso en Riad, en enero de 2023. Y Cristiano tiene sus afectos argentinos: su esposa, Georgina Rodríguez, lo es. “Tengo mucho cariño por Argentina. Me han invitado para jugar el Mundial de Clubes... Nunca se sabe”, deslizó con picardía.

Pero el portugués, que ya anunció su salida de Al-Nassr, parece inclinarse por una pausa. Una transición. Tal vez para elegir el próximo escalón con cuidado quirúrgico, con un objetivo claro: llegar a la estratosférica marca de 1000 goles oficiales y disputar en 2026 su sexto Mundial con Portugal.

¿Cristiano Ronaldo a Boca? Uno de los memes que se viralizaron durante la semana pasada

Lo sedujeron clubes como Al Hilal, Wydad Casablanca, Botafogo, Monterrey y hasta Inter Miami, donde Gianni Infantino soñó –lo dijo sin disimulo– con verlo jugar junto a Lionel Messi. “Sería algo especial”, comentó el presidente de la FIFA.

Hoy por hoy, ese anhelo parece lejano. Cristiano insiste: “Es casi definitiva mi decisión de no ir. Algunas cosas tienen sentido, otras no. Y no se puede llegar a todos los balones”. Sin embargo, dejó abierta la puerta. Como siempre hace. Porque su carrera fue eso: una sucesión de imposibles conquistados.

Marcelo Gallardo fue consultado sobre la posibilidad de contar con Cristiano Ronaldo en River para el Mundial de Clubes

De todas maneras, su ausencia es casi un hecho. En su encuentro con los medios luego de la nueva consagración con Portugal, el delantero comentó: “No va a cambiar nada”. A eso, un periodista le consultó: “¿Al-Nassr?”, a lo que el jugador finalizó con un contundente “Si”.

Todo se decantará, inevitablemente, este martes 10 de junio, fecha límite impuesta por la FIFA para que los 32 equipos que protagonizarán el Mundial de Clubes desde el viernes próximo entreguen sus listas de buena fe. En ese momento se sabrá si en alguno de los planteles aparece o no el nombre de CR7.

El gol que desafía al tiempo

El de este domingo fue un partido especial. No solo porque Portugal venció por penales a España (5-3), luego de empatar 2 a 2 en tiempo reglamentario y en el alargue, con gol suyo incluido (el primero en finales con el conjunto luso). Sino porque se enfrentaron pasado y futuro: Cristiano Ronaldo vs. Lamine Yamal, 40 años contra 17. El portugués resistiendo al tiempo. El español confirmando su llegada, aun a pesar de su actuación discreta en Munich.

Antes del choque, Yamal lo resumió en una frase: “Es una leyenda”. Después, el destino escribió otro capítulo de película: ambos marcaron en la semifinal (Cristiano contra Alemania, Yamal ante Francia) y compartieron la final. Pero fue CR7 quien volvió a sonreír al final. Con otra copa en las manos. Y con la certeza de que su historia aún no termina.

El secreto de la longevidad

Esta semana también se conocieron datos sobre lo que muchos se preguntan. ¿Cómo hace? ¿Cómo puede seguir compitiendo a ese nivel con 40 años? ¿Cómo mantiene ese físico privilegiado que todavía gana en lo alto en cada salto? La respuesta está en su obsesión por el detalle. En la ciencia aplicada al cuerpo. En la rutina sin fisuras ni excusas. En tres palabras: disciplina, consistencia y perseverancia.

“Dormir es la herramienta más importante que tengo”, contó días atrás en el podcast Whoop. Reveló que duerme, de promedio, 7 horas y 15 minutos por día. Se acuesta entre las 23 y la medianoche, y se despierta cerca de las 8.45. Ajusta su rutina al milímetro, incluso en viajes o partidos nocturnos. “Lo más importante es la consistencia. Si me acuesto una hora más tarde, me levanto una hora más tarde”, explicó.

Cristiano, otra vez campeón con Portugal a los 40 años TOBIAS SCHWARZ - AFP

El descanso, sin embargo, es solo un eslabón. Cristiano también cuida su alimentación con precisión quirúrgica: seis comidas al día, bajas en grasas, ricas en proteínas, y sin azúcar procesada. Ni una gota de alcohol. Y se entrena, todos los días, con la intensidad de un debutante.

“El paso del tiempo es inexorable. Por eso hay que ser más inteligente. Ya no se trata solo de correr más. Es saber cuándo correr. Cuándo parar. Cuándo decidir”, dice.

El jugador lleva un estricto cuidado corporal, cuyos detalles compartió en un podcast hace unos días (Foto: @cristiano)

Su físico parece tallado en mármol, pero es el resultado de una mente que no negocia. Y de un corazón que todavía late con ambición y voracidad goleadora.

El futuro de Cristiano Ronaldo es, como siempre, una novela abierta. Su contrato con Al-Nassr finalizó. Está libre. Y con 40 años, sigue en el radar de todos. Se ilusionan en Sudamérica. Lo observan desde Arabia Saudita. Lo sueñan en Norteamérica. Y hasta en Asia y África venden camisetas con su nombre de a millones.

Cristiano marca el 2 a 1 con el que Portugal le ganó a Alemania en las semifinales de la Nations League Martin Meissner - AP

Y si algo dejó claro este domingo en Múnich es que todavía puede más. Que su historia, como escribió en redes sociales, “todavía se está escribiendo”.

Él, mientras tanto, responde con goles. Con títulos. Con frases enigmáticas y una sonrisa intacta. Pareciera que se despide del Mundial de Clubes antes de que todo comience, aunque sembró la duda. Porque Cristiano nunca cierra una puerta. Nunca baja la persiana. Nunca se cansa de hacer goles. Nunca dice nunca.