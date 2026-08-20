Tres confederaciones analizan un voto de censura contra Gianni Infantino para intentar destituirlo de la FIFA

BOLZANO, Italia (Reuters).- Tres confederaciones regionales del fútbol mundial estudian promover un voto de censura para intentar destituir al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después del rechazo que generó con una propuesta para vender a inversores privados una participación ‌en el Mundial, dijeron a Reuters altos responsables familiarizados ‌con las conversaciones.

La ⁠Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés), la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) analizan esa posibilidad, según las fuentes. Reuters no encontró ningún precedente en los 122 años de historia de la FIFA de que su Congreso haya celebrado un ​voto de censura contra ⁠un presidente en ejercicio.

“No ⁠hay salida”, dijo una fuente, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones. “O se marcha por las buenas y decide no presentarse en marzo, o ​se marcha por las malas”, agregó, en referencia a un posible voto de censura.

Distintas confederaciones continúan criticando la figura de Gianni Infantino FABRICE COFFRINI - AFP

Según los estatutos de la FIFA, el Consejo de la organización puede convocar en cualquier momento ‌un Congreso extraordinario y está obligado a hacerlo si al menos una quinta parte de las 211 federaciones miembro ​presenta una solicitud por escrito en la que especifique los asuntos que quiere ​incluir en el orden del día.

El Congreso extraordinario debe convocarse en un plazo máximo de tres meses y cada federación participante dispone de un voto. Los estatutos de la FIFA no contienen ninguna disposición específica que regule un voto de censura contra su presidente.

La FIFA no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters acerca del tema. La UEFA, por su parte, no se pronunció directamente sobre si se estaba debatiendo un voto de censura y remitió a la misma agencia a una declaración anterior en la que afirmó que la revisión del liderazgo y la gobernanza de la FIFA debía ser “exhaustiva y fundamental” y que “ninguna opción debería quedar descartada”.

La Concacaf también evitó hacer comentarios ​directos y remitió a Reuters a un comunicado conjunto anterior con la UEFA y la AFC en el que acusaban a la dirigencia de la FIFA de una ruptura fundamental de la confianza. La AFC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (derecha), conversa con el líder de la UEFA, Aleksander Ceferin, el 15 de mayo de 2025, en Luque, Paraguay Fernando Calistro - AP

Infantino ha dicho ⁠que pretende presentarse a la reelección en el Congreso de la FIFA previsto para marzo de 2027 y conserva un respaldo considerable entre las federaciones miembro de la organización, incluido el de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). La FIFA se disculpó ‌ante sus federaciones miembro por los errores cometidos en la gestión de la propuesta. La semana pasada, seis federaciones árabes de fútbol —entre ellas las de Qatar y Marruecos, coanfitrión del Mundial de 2030— expresaron públicamente su respaldo a Infantino. La dirigencia de la FIFA reafirmó su pleno apoyo al presidente después de una reunión de crisis celebrada en Marruecos a comienzos de agosto.

Un alto responsable cercano al asunto dijo a Reuters que, aunque las tres confederaciones respaldaban la celebración de un voto de censura, existía el temor de que un intento fallido reforzara a Infantino, demostrara que conserva apoyo electoral y fortaleciera su posición de cara a las elecciones presidenciales previstas para marzo de 2027.

Infantino afronta una intensa presión desde que fracasó su propuesta de vender a inversores privados una participación minoritaria en una nueva entidad comercial de ‌la FIFA. Esa entidad habría controlado los derechos comerciales del Mundial.

La FIFA afirma que sus ingresos para el ciclo 2023-2026 superarán previsiblemente los 15.000 millones de dólares, generados ⁠en su mayor parte durante este año mundialista de 2026.

El Mundial 2026 fue un éxito para Gianni Infantino Tom Weller - dpa DPA

Tres de las seis confederaciones continentales de la FIFA —la UEFA, la AFC y la Concacaf— se opusieron a la propuesta ‌y desde entonces han criticado duramente la gestión de Infantino, al señalar deficiencias en materia de transparencia, consultas y gobernanza. La crisis se agravó esta semana con la ⁠salida del director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, quien había criticado la propuesta de inversión y afirmado que el personal había ⁠sido “engañado” sobre lo que describió como el proyecto de una sola persona. La FIFA no explicó los motivos de su salida.

El vicepresidente de la FIFA, Sándor Csányi, retiró esta semana su apoyo a Infantino y afirmó que la salida de Lamour había sido “la gota que colmó el vaso”.

El respaldo se mantiene

Los detractores de Infantino, sin embargo, afrontan importantes obstáculos. Ningún rival ha anunciado públicamente su candidatura antes de que venza el plazo de nominaciones, el 18 de noviembre, e Infantino conserva el respaldo de una parte de las federaciones miembro de la FIFA.

El presidente de la CAF, Patrice ‌Motsepe, dijo la semana pasada que Infantino seguía contando con el apoyo de África y que ​su futuro debía ser decidido por los miembros de la FIFA en las elecciones.

Según la propuesta de inversión descartada, las federaciones habrían podido acceder a hasta 20 millones de dólares en capital extraordinario para infraestructura, formación de entrenadores, selecciones nacionales, competiciones, fútbol de base y fútbol femenino.

“Quienes estén dispuestos a enfrentarse a Infantino en las urnas deberían dar la cara”, dijo la semana pasada a Reuters el presidente de la Asociación de Fútbol de Malaui, Fleetwood Haiya. “Deberían decirnos qué van a aportar. Como ‌federación de Malaui, necesito entender qué van a aportar a Malaui”.

Agencia Reuters