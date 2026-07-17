Trump saludó a ‘Chiqui’ Tapia y elogió a Messi en un evento de la FIFA: “Brillante”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó este viernes de un evento de la FIFA en la previa de la final del Mundial 2026 que la selección argentina jugará contra España el domingo próximo; saludó al presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y calificó de “brillante” a Lionel Messi.

Trump dijo que observó el duelo de la albiceleste con Inglaterra por semifinales y destacó una de las jugadas que protagonizó el 10 de la albiceleste.

“Vi ese pase de Messi, y aunque no sé tanto como la gente de aquí, sí sé algo de fútbol… Messi estaba bien marcado, y de repente, se encontró a la derecha con mucho tiempo. Le pegó. Estuvo a milímetros de ser perfecto, y ahí terminó el partido. Fue brillante", ponderó.

Trump, con la Copa del Mundo (Photo by Mandel NGAN / AFP) MANDEL NGAN - AFP

También le preguntó a Tapia si el equipo argentino estaba “para repetir”, en referencia a la victoria de los dirigidos por Lionel Scaloni en la final del Mundial de Qatar 2022.

Del encuentro participaron también dirigentes de peso de la FIFA como el propio presidente de la entidad, Gianni Infantino.

Trump recibió a Infantino -a quien considera un “amigo”- en la Trump Tower en Nueva York, en una recepción para directivos de la FIFA y de sus federaciones -entre ellos Tapia- en la previa de la final del Mundial.

Trump junto a Gianni Infantino (Photo by Mandel NGAN / AFP) MANDEL NGAN - AFP

El magnate estrechó la mano de Tapia cuando estaba parado para una suerte de foto de familia.

Apoyo por Malvinas

Por otro lado, Andrew Giuliani, asesor de Trump, defendió el derecho de los jugadores argentinos a expresarse por la soberanía de las Islas Malvinas, después de varios de ellos hubieran mostrado una bandera reivindicatoria de esa causa tras la victoria ante Inglaterra.

El funcionario, hijo del exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, sostuvo que los futbolistas argentinos estaban “plenamente en su derecho” de exhibir la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

“En Estados Unidos tienen la libertad de hacerlo“, afirmó, en referencia a la leyenda exhibida por los jugadores.

Giuliani se pronunció así en contra del acuerdo que el gobierno argentino había hecho con la FIFA y el propio FBI para impedir banderas y remeras con la insignia de las Malvinas durante el partido del jueves último que Argentina le ganó a Inglaterra por 2 a 1.

“Creemos en los derechos que garantiza la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”, señaló, en cambio, el funcionario de Washington, en referencia a las libertades civiles.

Investigación de la FIFA

La FIFA, por su parte, anunció el jueves el inicio de una investigación formal a la selección liderada por Messi.

La entidad informó que, en base a su procedimiento estándar, la Comisión Disciplinaria estaba “revisando los informes oficiales del encuentro” con el objetivo de evaluar las circunstancias y determinar posibles medidas disciplinarias.