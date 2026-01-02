LA NACION

TV y streaming del sábado: Premier League, Espanyol vs. Barcelona y United Cup

Fútbol, tenis y rugby, la actividad deportiva en el comienzo del fin semana, disponible a través de las pantallas

El Aston Villa de Emiliano Martínez comienza el año como local ante Nottingham Forest
El Aston Villa de Emiliano Martínez comienza el año como local ante Nottingham ForestMartin Rickett - PA Wire

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 3 de enero de 2026.

FÚTBOL

Premier League

  • 9.15 Aston Villa vs. Nottingham Forest. ESPN y Disney+
  • 12 Brighton & Hove vs. Burnley. ESPN y Disney+
  • 12.30 Wolverhampton vs. West Ham. Disney+
  • 14.30 Bournemouth vs. Arsenal. ESPN y Disney+

Liga de España

  • 10 Celta de Vigo vs. Valencia. ESPN 3 y Disney+
  • 14.30 Elche vs. Villarreal. ESPN 3 y Disney+
  • 17 Espanyol vs. Barcelona. DSports (1610)
El Barcelona de Lamine Yamal juega el clásico catalán
El Barcelona de Lamine Yamal juega el clásico catalánap - AP

Serie A

  • 8.30 Como vs. Udinese. Disney+
  • 11 Genoa vs. Pisa. Disney+
  • 11 Sassuolo vs. Parma. Disney+
  • 14 Juventus vs. Lecce. ESPN 2 y Disney+
  • 16.30 Atalanta vs. Roma. ESPN y Disney+

Ligue 1

  • 13 Monaco vs. Lyon. Disney+
  • 15 Nice vs. Strasbourg. Disney+
  • 17 Lille vs. Rennes. Disney+

TENIS

United Cup

  • 6 Argentina vs. Estados Unidos. TyC Sports
  • 20.30 Alemania vs. Países Bajos. TyC Sports

RUGBY

  • 10.30 Perpignan vs. Toulouse. Top 14. Disney+
  • 12 Bath vs. Exeter Chiefs. Premiership. Disney+
  • 14.30 Northampton Saints vs. Harlequins. Premiership. Disney+
  • 17 Bordeaux vs. Racing 92. Top 14. ESPN 3 y Disney+
