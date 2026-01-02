TV y streaming del sábado: Premier League, Espanyol vs. Barcelona y United Cup
Fútbol, tenis y rugby, la actividad deportiva en el comienzo del fin semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 3 de enero de 2026.
FÚTBOL
Premier League
- 9.15 Aston Villa vs. Nottingham Forest. ESPN y Disney+
- 12 Brighton & Hove vs. Burnley. ESPN y Disney+
- 12.30 Wolverhampton vs. West Ham. Disney+
- 14.30 Bournemouth vs. Arsenal. ESPN y Disney+
Liga de España
- 10 Celta de Vigo vs. Valencia. ESPN 3 y Disney+
- 14.30 Elche vs. Villarreal. ESPN 3 y Disney+
- 17 Espanyol vs. Barcelona. DSports (1610)
Serie A
- 8.30 Como vs. Udinese. Disney+
- 11 Genoa vs. Pisa. Disney+
- 11 Sassuolo vs. Parma. Disney+
- 14 Juventus vs. Lecce. ESPN 2 y Disney+
- 16.30 Atalanta vs. Roma. ESPN y Disney+
Ligue 1
- 13 Monaco vs. Lyon. Disney+
- 15 Nice vs. Strasbourg. Disney+
- 17 Lille vs. Rennes. Disney+
TENIS
United Cup
- 6 Argentina vs. Estados Unidos. TyC Sports
- 20.30 Alemania vs. Países Bajos. TyC Sports
RUGBY
- 10.30 Perpignan vs. Toulouse. Top 14. Disney+
- 12 Bath vs. Exeter Chiefs. Premiership. Disney+
- 14.30 Northampton Saints vs. Harlequins. Premiership. Disney+
- 17 Bordeaux vs. Racing 92. Top 14. ESPN 3 y Disney+
