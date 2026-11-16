Ucrania vs. Georgia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Ucrania y Georgia correspondiente a la jornada 6 del grupo B2 de la Liga de Naciones; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Ucrania y Georgia, correspondiente al grupo B2 de la jornada 6 de la Liga de Naciones, se disputará este martes 17 de noviembre a las 16.45 h en el estadio Košická futbalová aréna (KFA), ubicado en la ciudad de Košice.
El momento de los equipos
Ambos seleccionados llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su situación tras caer en sus presentaciones anteriores. Ucrania arriba tras perder por 1-0 ante Irlanda del Norte, mientras que Georgia llega tras una derrota por 2-0 frente a Hungría.
Números que anticipan el duelo
El rendimiento reciente de ambos conjuntos refleja una búsqueda de regularidad en el cierre de esta etapa de la competencia. Los antecedentes inmediatos muestran a ambos equipos ajustando detalles tácticos para sumar unidades en esta última fecha del grupo B2.
Lo que está en juego
El resultado final es determinante para las aspiraciones de ambos países en la tabla de posiciones del grupo B2, donde buscan finalizar de la mejor manera posible la fase de grupos de la actual temporada de la Liga de Naciones.
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