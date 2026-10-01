Ucrania vs. Irlanda del Norte por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Ucrania y Irlanda del Norte, correspondiente al grupo B2 de la Liga de Naciones, se disputará este viernes 2 de octubre a las 15.45 h en el City Arena - Stadión Antona Malatinského, ubicado en la ciudad de Trnava.

El momento de los equipos

Ucrania llega a este compromiso tras haber igualado 0-0 en su presentación anterior frente a Georgia. Por su parte, Irlanda del Norte también viene de registrar un empate sin goles en su último encuentro ante el seleccionado de Hungría, por lo que ambos equipos buscarán en esta jornada 3 romper la paridad ofensiva que han mostrado recientemente.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan con una dinámica similar tras sus últimos resultados. Tanto Ucrania como Irlanda del Norte mantienen la urgencia de sumar de a tres para escalar posiciones dentro del grupo B2, basándose en la solidez defensiva demostrada en sus compromisos más recientes, donde finalizaron con el arco en cero.

Lo que está en juego

El resultado de este choque en Trnava resulta fundamental para las aspiraciones de ambos en el grupo B2. Una victoria permitiría a cualquiera de los dos equipos tomar impulso en la tabla de posiciones de la Liga de Naciones, mientras que una igualdad mantendría la incertidumbre en una zona que busca definir a sus candidatos al ascenso.