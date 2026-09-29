UEFA Nations League: el triunfo de Inglaterra y los golazos en otros partidos de la fecha

Como visitante, por la segunda fecha de la liga A de la UEFA Nations League, la selección de Inglaterra derrotó a República Checa por 2-0 en Praga, jugando con uno más desde los 25 minutos de la primera etapa por la expulsión de Pavel Sulc por un fuerte planchazo. Abrió el marcador Anthony Gordon a los 2 del segundo tiempo: definió con clase, de cabeza al piso, tomando a contrapierna al arquero Matej Kovar luego del centro de Trent Alexander-Arnold, quien robó una pelota al aparecer por sorpresa por detrás de un defensor tras un mal pase atrás en la salida del local.

A los 24 aumentó la diferencia Harry Kane, con una resolución clásica de goleador. En una jugada que parecía diluirse cuando Eberechi Eze intentó conectar con Morgan Rogers dentro del área, la pelota quedó a la deriva y el delantero fue más rápido que los dos defensores para ir a buscarla y, de primera, sacar el zurdazo cruzado.

Para los ingleses fue la recuperación después de la caída ante España, que este martes logró otra goleada, por 4-1 ante Croacia, y es líder de ese grupo C con puntaje perfecto. Ingleses y croatas serán rivales el sábado próximo, desde las 13, por la tercera fecha del torneo que reúne a las selecciones europeas.

Lo mejor de República Checa - Inglaterra

En la liga C, Islandia goleó a Luxemburgo como visitante por 3-0 con Andri Gudjohnsen como la figura, por un gol a pura clase para abrir el marcador a los 12 minutos, y una exquisita asistencia de taco para el segundo, anotado por Orri Oskarsson.

De 24 años, nacido en Inglaterra, Andri es el hijo de Eidur Gudjohnsen, el máximo goleador de la selección islandesa y compañero de Lionel Messi en su paso por Barcelona entre 2006 y 2009. El chico, también delantero, ya había marcado el sábado pasado en la primera fecha, en el 1-1 con Estonia como local.

La goleada de Islandia a Luxemburgo

Otro que se impuso por 3-0 fue Suiza, por la liga B. En su visita a Escocia, el VAR invalidó un penal que el juez había señalado cuando Jack Hendry derribó a un rival casi pisando el área. Tras ver las imágenes, se confirmó la tarjeta roja para el defensor y la resolución de la falta terminó en el primer gol, de Ricardo Rodríguez de tiro libre. Iban apenas 12 minutos.

En el segundo tiempo, los suizos liquidaron el duelo con los tantos de Nico Elvedi, quien empujó un centro desde la derecha ingresando al área chica, y de Zeki Amdouni, con un fuerte remate cruzado luego de un tiro de esquina que jugaron corto y llegó al otro sector, tras un cabezazo fallido.

Los goles de Suiza a Escocia

Otro golazo de tiro libre, similar al que marcó Messi días atrás con Inter Miami por la MLS, fue el que anotó Sergiu Perciun para la igualdad 1-1 de Moldavia con Islas Feroe. El mediocampista ingresó desde el banco de suplentes a los 7 minutos de la segunda etapa, cuando su equipo ya estaba en desventaja, y definió al segundo palo, desde un costado y con un ángulo cerrado.

En otro de los encuentros del día, Eslovaquia superó por 2-1 a Kasajiztán y lidera con comodidad el grupo K de la liga C. Abrió el marcador para el local Leo Sauer, quien aprovechó una pelota que superó la floja resistencia del arquero Stas Pokatilov al ir a presionar al primer palo.

El empate fue un golazo de Ramazan Karimov, que recibió en la puerta del área, giró para perfilarse y sacó un derechazo que viajó furioso hacia el ángulo. Y a ocho minutos del final, David Hancko sentenció el triunfo de los eslovacos al peinar un tiro de esquina que fue a buscar casi al borde del área chica, desmarcándose de sus rivales.

Lo mejor de Eslovaquia - Kazajistán

En otros partidos de la jornada, Albania goleó por 3-0 a San Marino como visitante y Bulgaria igualó 0-0 con Estonia.