UEFA Nations League, en vivo el minuto a minuto de los partidos de la última fecha
Se disputan ocho duelos de la competencia europea de selecciones
Los clasificados a cuartos y el resto de la competencia
La UEFA Nations League cierra su etapa de grupos este martes y ya tiene mucho definido. Los siete equipos que estarán en los cuartos de final serán Francia, Bélgica, Inglaterra, España, Alemania, Países Bajos y Portugal. Resta resolverse entre Dinamarca y Noruega. Los cruces serán por sorteo, que se realizará el próximo viernes 20 de noviembre en Nyon, Suiza. Los cruces serán ida y vuelta en la fecha FIFA del 25 al 30 de marzo de 2027. Luego, el final four (semifinales y final) se jugarán del 9 al 13 de junio de 2027.
Vale destacar que ya se definieron algunos ascensos a la Liga A. Suiza aseguró el ascenso directo tras ganar el Grupo B1. Los otros tres cupos directos se definen este martes en los Grupos B2, B3 y B4. Los descensos de la Liga A a la Liga B fueron Turquía, Serbia y República Checa, quedando solo a la espera de que Gales no pierda por una goleada histórica en la fecha de hoy. Vale destacar que Croacia jugará una promoción para mantener la categoría y el otro equipo saldrá de Noruega o Gales. Italia y Croacia no se clasificaron a los cuartos, pero mantuvieron la categoría.
Cómo ver online la definición
Los partidos serán transmitidos por ESPN y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
- 16:45 Dinamarca vs. Noruega. ESPN 4
- 16:45 Gales vs. Portugal. ESPN
- 16.45 irlanda vs. Kosovo. Disney+
- 16.45 Bosnia Herzegovina vs. Rumania. Disney+
- 16.45 Polonia vs. Suecia. Disney+
- 16.45 Israel vs. Austria. Disney+
- 16.45 Ucrania vs. Georgia. Disney+
- 16.45 Huncgría vs. Irlanda del Norte. Disney+
Bienvenidos a la cobertura de la Nations League
Comenzamos con el minuto a minuto de los duelos correspondientes al grupo 4, de la Liga A, de la UEFA Nations League, que tendrá definiciones. En simultáneo, Gales recibe a Portugal y Dinamarca a Noruega, pero este último partido es el más importante de los enfrentamientos. Con siete de los ocho equipos ya clasificados entre los ocho mejores de la competencia, el último de los que se meta en la próxima instancia se conocerá tras el duelo entre daneses y noruegos en Copenhague. Los locales son los que mejor posicionados están. Suman 9 puntos (+3) y están segundos, por lo que con una victoria, un empate e incluso una derrota por un gol de diferencia, serán los que pasen de ronda. Noruega, por su parte, se ubica tercero con 6 unidades (0) y tendrá que ganar por dos goles de diferencia o más para acceder a la próxima instancia.
Portugal ya está clasificado y visitará a Gales, con el objetivo de mejorar su rendimiento tras la goleada que recibió el último sábado por 4 a 1 ante Dinamarca. Por la Liga B, se definirá un ascenso a la Liga A. Hungría visita a Irlanda del Norte y, con un triunfo, los magiares serán los que suben. Con una igualdad, los norirlandeses serán los que logren el ascenso. Además, del enfrentamiento entre Kosovo e Irlanda saldrá uno de los equipos que dispute el repechaje por otro de los ascensos.
También se disputan otros partidos correspondientes a la Liga B, en los que se definen los descensos.