Comenzamos con el minuto a minuto de los duelos correspondientes al grupo 4, de la Liga A, de la UEFA Nations League, que tendrá definiciones. En simultáneo, Gales recibe a Portugal y Dinamarca a Noruega, pero este último partido es el más importante de los enfrentamientos. Con siete de los ocho equipos ya clasificados entre los ocho mejores de la competencia, el último de los que se meta en la próxima instancia se conocerá tras el duelo entre daneses y noruegos en Copenhague. Los locales son los que mejor posicionados están. Suman 9 puntos (+3) y están segundos, por lo que con una victoria, un empate e incluso una derrota por un gol de diferencia, serán los que pasen de ronda. Noruega, por su parte, se ubica tercero con 6 unidades (0) y tendrá que ganar por dos goles de diferencia o más para acceder a la próxima instancia.

Portugal ya está clasificado y visitará a Gales, con el objetivo de mejorar su rendimiento tras la goleada que recibió el último sábado por 4 a 1 ante Dinamarca. Por la Liga B, se definirá un ascenso a la Liga A. Hungría visita a Irlanda del Norte y, con un triunfo, los magiares serán los que suben. Con una igualdad, los norirlandeses serán los que logren el ascenso. Además, del enfrentamiento entre Kosovo e Irlanda saldrá uno de los equipos que dispute el repechaje por otro de los ascensos.