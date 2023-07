Ultimátum de Paris Saint-Germain a Kylian Mbappé: extiende su contrato o será transferido en este mercado de pases

escuchar

Sin dejar de ser una novedad, la presentación de un nuevo director técnico de parte de Paris Saint-Germain se transformó en una rutina. Luis Enrique es el octavo entrenador que asume en los últimos 14 años, desde que Qatar Sports Investments tomó la conducción del club. Todos los anteriores cayeron bajo el peso de la las eliminaciones en la Champions League, no les alcanzaron los títulos de la Ligue 1.

La atención que podía captar el entrenador español ante la prensa en la nueva ciudad deportiva de la localidad de Poissy se desvió hacia otro tema candente en el club francés: la situación de Kylian Mbappé, que hace un par de semanas comunicó que no hará uso de la opción de prolongar su contrato hasta 2025, por lo cual el vínculo se mantiene en los términos actuales, con vencimiento en junio de 2024.

Kylian Mbappé fue el goleador de PSG en la última Ligue 1

La decisión del delantero fue tomada por los dirigentes como un desafío al que este miércoles contestaron con un ultimátum: si Mbappé no extiende el contrato, será transferido en este mercado de pases. El trasfondo es millonario. Si se queda, el delantero podrá empezar a negociar con un nuevo club el 1° de enero para irse el próximo 30 de junio como agente libre, gratis, sin dejarle un euro a PSG.

El presidente Nasser Al-Khelaïfi puso en un segundo plano la presentación de Luis Enrique al fijar en la conferencia de prensa una postura terminante sobre el caso Mbappé: “Kylian debe decidirse en una semana o dos, como máximo. Si no firma un nuevo contrato, la puerta está abierta. Nuestra posición es muy clara. No podemos perder gratuitamente al mejor futbolista del mundo. Si quiere quedarse, nosotros estamos encantados, pero debe firmar un nuevo contrato. No podemos permitir que se vaya gratis. Él siempre dijo que no iba a marcharse gratis. Si alguien cambió su cabeza, no es nuestra culpa”.

El presidente Al Khelaïfi fijó una clara postura sobre Mbappé GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

Al-Khelaïfi trasladó más presión sobre Mbappé con otra afirmación: “Me quedé completamente sorprendido cuando me enteré de que quiere irse gratis en 2024. Es un gran chico, un caballero. Pero nadie, ni el mejor jugador, está por encima de los intereses y el prestigio de PSG. Irse así, debilitando al club más grande de su país, ése no es él. Me sorprendió y me decepcionó”.

Hace un año, PSG resistió hasta el último día del mercado de pases las propuestas de compra de Real Madrid, que llegó a estirarse hasta los 200 millones de euros. Fueron días en los que hasta el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se involucró en el tema, con la expresa recomendación a Mbappé para que se quedara.

En este nuevo contexto, es difícil que PSG obtenga una cifra como la ofertada por Real Madrid, o que recupere los 180 millones que le pagó en 2018 a Monaco por el atacante que fue goleador en la última Ligue 1. De haber interesados -Real Madrid por ahora se muestra cauto-, podrán especular con la necesidad de los franceses de venderlo por un valor a la baja, que en cualquier caso será mejor que dejarlo ir gratis. En los próximos días se esperará con expectativa algún pronunciamiento público de Mbappé sobre este nuevo escenario. Hace un año sucumbió a la estrategia del club y a la intervención estatal, pese a que estaba dispuesto a mudarse a Real Madrid.

Kylian Mbappé, por ahora distendido mientras disfruta de sus vacaciones Instagram Kylian Mbappé

A partir de las palabras de Al-Khelaïfi también se espera la reacción de los hinchas, que hasta ahora idolatran a Mbappé y siempre lo ubicaron por encima de Lionel Messi y Neymar, a quienes silbaron en más de una oportunidad, sobre todo tras las decepciones en la Champions League.

Tras prometer un estilo ofensivo y entretenido para los hinchas, Luis Enrique respondió con voz grave sobre el caso Mbappé: “Lo que sé, es secreto profesional. No quiero revelar confidencias. Intentaremos formar el mejor plantel posible. Mbappé tiene contrato, pero las cosas en el mercado no dejan de cambiar. Lo que hablamos con el presidente queda entre nosotros”.

Entre los numerosos jugadores que regresan de sus préstamos a PSG está Leandro Paredes, que en principio no es tenido en cuenta por la dirección deportiva. La intención es volver a negociarlo, pero el volante argentino dijo hace unos días que la llegada de Luis Enrique, que lo dirigió en Roma, podría abrirle un nuevo panorama para que continúe.

LA NACION