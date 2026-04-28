Un árbitro internacional europeo fue detenido por agresión sexual y se perdió de ir al Mundial

Un árbitro internacional europeo terminó detenido en Inglaterra acusado de agresión sexual a un menor. El referí, cuya identidad no trascendió, había viajado al Reino Unido a dirigir un partido. La FIFA avisó que debido a que hay una investigación abierta, el hombre no fue considerado para la lista de oficiales de la próxima Copa del Mundo, que se disputará desde junio en Estados Unidos, México y Canadá.

La acusación que pesa sobre el árbitro habla de “tocamientos indeseados” y de “intento de seducción a un adolescente para llevarlo a su habitación de hotel antes del partido” que le tocaba dirigir, según el diario inglés The Sun. El periódico agrega que “la policía inició una investigación después de que el árbitro, de nacionalidad extranjera, se fue de su país para el partido entre semana y lo detuvo a su regreso [del estadio al hotel] frente a la presencia de funcionarios de la UEFA, quienes quedaron sorprendidos”.

"Respect [Respetar, en inglés]", la inscripción en el logo de la UEFA Shutterstock

The Sun cita a un informante anónimo que brinda más detalles del caso: “Al parecer, [el árbitro detenido] había empezado a hablar con un chico en una zona común del hotel. Se le acusa de tocar y manosear al chico en contra de su voluntad e intentar llevarlo a su habitación. Es indignante y totalmente inapropiado si es cierto”, completó la fuente.

El referí en cuestión fue denunciado (por la víctima o un amigo suyo) mientras iba al estadio a dirigir el partido para el que había sido designado. “Volvió al hotel esa noche y cuando ingresó con la delegación de la UEFA, la policía lo estaba esperando para arrestarlo y leerle sus derechos. Fue detenido e interrogado antes de ser puesto en libertad bajo fianza”, completó la fuente citada por The Sun. En caso de que el referí termine siendo imputado por la Justicia inglesa podría ser extraditado de su país.

Aunque no trascendió su identidad, sí se supo que era candidato a estar en la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La apertura de esta investigación en su contra sepultó sus posibilidades de estar en el próximo Mundial. La FIFA confirmó que mientras continúe el proceso, el árbitro no será tenido en cuenta.

The Sun también cita a la UEFA, la entidad madre del fútbol europeo, y para la que dirige el presunto agresor en partidos internacionales: “Estamos siguiendo la situación con gran preocupación. Mientras tanto, el árbitro no será considerado para ningún partido de las competiciones de la UEFA”, expresa en un comunicado la confederación europea con sede en Nyon (Suiza). Mientras, la Policía Metropolitana -que brinda servicio al Gran Londres, en Inglaterra- confirmó que un hombre de unos 30 años había sido puesto en libertad bajo caución en medio de una investigación iniciada por las denuncias de agresión sexual por parte de un adolescente. Si bien todo apunta al caso del árbitro, no se brindan más detalles.