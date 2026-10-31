Un argentino metió cuatro goles y dejó a Colo Colo a un paso de salir campeón en Chile

El argentino Javier Correa metió cuatro goles en la victoria por 6 a 1 ante Universidad de Concepción en la fecha 26 y dejó a Colo Colo a un paso de coronarse campeón en Chile. El exdelantero de Racing se lució y se ubicó como el segundo máximo goleador del campeonato chileno, con 18 tantos, por detrás de otro argentino: Fernando “El Toro” Zampedri, de Universidad Católica, quien lleva marcados 27.

Correa no solo se destacó por haber marcado cuatro goles, sino que además anotó ese póker de manera consecutiva: a los 9 minutos, tras una asistencia de Gedeón Díaz; a los 20, luego de una jugada personal; a los 36, con una pase de gol de Erick Wiemberg y con un sobrepaso al arquero incluido; y a los 45, después de un pase de Arturo Vidal.

9️⃣🥵⚽ ¡NINEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!



Javier Correa ya lleva tres tantos en el primer tiempo de este #MatchdayViernes, y nos dejó este GOLAZO para el 4-0 de #ColoColo.



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Los que completaron la goleada del Colo Colo en el encuentro disputado este viernes en el Estadio Monumental David Arellano fueron Álvaro Madrid a los 7 minutos, quien marcó el primer gol tras asistencia de Francisco Marchant; y Joaquín Sosa, que selló la goleada y sumó el sexto gol tras un pase de Felipe Méndez. Por el lado de la Universidad de Concepción, Jeison Fuentealba descontó a los 47 luego de una jugada del argentino Facundo Mater.

Más allá de la lluvia de goles, el partido también registró varias jugadas de alto voltaje. Sosa y Vidal vieron la tarjeta amarilla por el lado del conjunto local, mientras que Antonio Díaz fue amonestado en la visita. La situación se complicó para la U Concepción a los 56 minutos del complemento, cuando Benjamín Sáez recibió la tarjeta roja directa por una falta grave.

Ya con el resultado definido, los entrenadores realizaron múltiples modificaciones. Con la premisa de renovar los aires para el último tramo del partido, Colo Colo movió el banco a los 63 minutos con los ingresos de Cristian Díaz por Vidal y Diego Ulloa por Sosa.

🇨🇱 CUANDO TODAVÍA QUEDAN 4 FECHAS POR DISPUTARSE, COLO COLO QUEDÓ A UN PASO DE GRITAR CAMPEÓN



🔥 El Cacique goleó 6-1 a la U. de Concepción, por la fecha 26 del Campeonato Nacional de Chile



⚽⚽⚽⚽ PÓKER de Javier Correa, que llegó a los 18 goles y es el segundo máximo… pic.twitter.com/uCHV0rD5fp — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2026

En el epílogo del encuentro, el conjunto Cacique continuó ajustando sus piezas para cerrar el partido sin sobresaltos. A los 68 minutos ingresaron Maximiliano Romero y Claudio Aquino en reemplazo de Javier Correa y Madrid, mientras que a los 76 Javier Méndez ocupó el lugar de Jonathan Villagra.

Por su parte, el equipo visitante intentó ajustar su esquema con las entradas tempranas de Cristhofer Mesías y Benjamín Sáez tras el descanso, además de los ingresos de Bastián Ubal, Cecilio Waterman y Francisco Herrera, aunque no lograron contrarrestar la voracidad goleadora de Correa.

A partir de ahora y con cuatro fechas por disputarse, Colo Colo tiene la chance de conquistar su 35ª estrella la próxima fecha, cuando visite a Ñublense. Para que esto ocurra, el Cacique deberá ganar y esperar que la Universidad de Chile no haga lo mismo ante la Universidad Católica, en el clásico que se disputará este domingo.