Saltar al contenido principal
LA NACION

Un argentino metió cuatro goles y dejó a Colo Colo a un paso de salir campeón en Chile

El delantero marcó un póker ante Universidad de Concepción en la victoria de el Cacique por 6 a 1; su equipo puede levantar el título en la próxima fecha

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
El ex Racing marcó un triplete para el Cacique
El ex Racing marcó un triplete para el Cacique

El argentino Javier Correa metió cuatro goles en la victoria por 6 a 1 ante Universidad de Concepción en la fecha 26 y dejó a Colo Colo a un paso de coronarse campeón en Chile. El exdelantero de Racing se lució y se ubicó como el segundo máximo goleador del campeonato chileno, con 18 tantos, por detrás de otro argentino: Fernando “El Toro” Zampedri, de Universidad Católica, quien lleva marcados 27.

Correa no solo se destacó por haber marcado cuatro goles, sino que además anotó ese póker de manera consecutiva: a los 9 minutos, tras una asistencia de Gedeón Díaz; a los 20, luego de una jugada personal; a los 36, con una pase de gol de Erick Wiemberg y con un sobrepaso al arquero incluido; y a los 45, después de un pase de Arturo Vidal.

Los que completaron la goleada del Colo Colo en el encuentro disputado este viernes en el Estadio Monumental David Arellano fueron Álvaro Madrid a los 7 minutos, quien marcó el primer gol tras asistencia de Francisco Marchant; y Joaquín Sosa, que selló la goleada y sumó el sexto gol tras un pase de Felipe Méndez. Por el lado de la Universidad de Concepción, Jeison Fuentealba descontó a los 47 luego de una jugada del argentino Facundo Mater.

Más allá de la lluvia de goles, el partido también registró varias jugadas de alto voltaje. Sosa y Vidal vieron la tarjeta amarilla por el lado del conjunto local, mientras que Antonio Díaz fue amonestado en la visita. La situación se complicó para la U Concepción a los 56 minutos del complemento, cuando Benjamín Sáez recibió la tarjeta roja directa por una falta grave.

Ya con el resultado definido, los entrenadores realizaron múltiples modificaciones. Con la premisa de renovar los aires para el último tramo del partido, Colo Colo movió el banco a los 63 minutos con los ingresos de Cristian Díaz por Vidal y Diego Ulloa por Sosa.

En el epílogo del encuentro, el conjunto Cacique continuó ajustando sus piezas para cerrar el partido sin sobresaltos. A los 68 minutos ingresaron Maximiliano Romero y Claudio Aquino en reemplazo de Javier Correa y Madrid, mientras que a los 76 Javier Méndez ocupó el lugar de Jonathan Villagra.

Por su parte, el equipo visitante intentó ajustar su esquema con las entradas tempranas de Cristhofer Mesías y Benjamín Sáez tras el descanso, además de los ingresos de Bastián Ubal, Cecilio Waterman y Francisco Herrera, aunque no lograron contrarrestar la voracidad goleadora de Correa.

A partir de ahora y con cuatro fechas por disputarse, Colo Colo tiene la chance de conquistar su 35ª estrella la próxima fecha, cuando visite a Ñublense. Para que esto ocurra, el Cacique deberá ganar y esperar que la Universidad de Chile no haga lo mismo ante la Universidad Católica, en el clásico que se disputará este domingo.

LA NACION
Colo ColoFútbol InternacionalChile
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Los polos del fútbol: River levantó la voz, Estudiantes no tuvo voto y Tapia los remató con la pregunta-trampa
    1

    La pregunta de Tapia, el voto de River y el apoyo de Estudiantes en una pelea cada vez más abierta con la AFA

  2. Ganó la Champions con Messi, sufrió depresión durante cuatro años y terminó como vendedor de ropa
    2

    Ganó la Champions League con Lionel Messi, sufrió depresión durante cuatro años y terminó como vendedor de ropa

  3. Recibe millones del gobierno de Formosa y ascendió a la B Nacional: propaganda, liturgia peronista y cercanía a la AFA
    3

    San Martín de Formosa, el club que recibe millones del gobierno provincial, ascendió a la Primera Nacional

  4. Tevez confirmó a Messi y Riquelme para su despedida: la sorpresiva reacción de un excompañero en Manchester United
    4

    Carlos Tevez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme “van a jugar” en su partido despedida