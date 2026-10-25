Un arquero marcó un golazo de tiro libre y le dio la ventaja a su equipo sobre el final de un partido en Rusia

El arquero Aleksandr Selikhov marcó un golazo de tiro libre a los 87 minutos, cuando el encuentro entre Ural y Chelyabinsk, correspondiente a la 15.ª fecha de la segunda división de Rusia, estaba igualado 1-1. Su tanto puso en ventaja al equipo de Ekaterimburgo, que selló la victoria en el tiempo añadido con un gol de Italo.

Según informó el medio ruso Sport-Express, Selikhov ejecutó el tiro libre de manera directa y colocó la pelota junto al ángulo derecho que resguardaba Ilya Tuseev. Tras convertir, corrió hacia el sector donde se encontraban los hinchas visitantes para celebrar el gol que puso en ventaja al conjunto que lidera Serguéi Nikoláievich Yurán.

El tanto llegó a falta de tres minutos para el cierre del tiempo reglamentario. Ambos equipos ya habían convertido y sufrido expulsiones. Después de la anotación del arquero, el Chelyabinsk no consiguió igualar el marcador y el Ural amplió la diferencia cuando el brasileño Italo llegó al área rival y definió con un remate bajo.

Un arquero sorprendió con un gol de tiro libre sobre el final de un partido en Rusia y selló el triunfo de su equipo

El director deportivo del Ural, Roman Oreshchuk, explicó en declaraciones al diario local que la ejecución del arquero no fue improvisada. Según contó, Selikhov llevaba seis meses practicando tiros libres después de los entrenamientos y, en una de las últimas prácticas, había convertido tres de tres intentos.

Oreshchuk reconoció que inicialmente le generó preocupación que el arquero tomara la responsabilidad, debido al riesgo de dejar desprotegido el arco ante una posible contra. Sin embargo, señaló que el entrenador Yurán fue quien autorizó a Selikhov a hacerse cargo de la pelota parada.

“Selikhov lleva seis meses quedándose después de los entrenamientos y practicando tiros a portería por encima de la barrera. Anteayer mismo marcó tres de tres. Así que no fue una decisión espontánea, sino una decisión deliberada por parte de Serguéi Nikoláievich Yurán”, explicó el dirigente, tal y como precisó Sport-Express.

Selikhov llevaba seis meses practicando tiros libres después de los entrenamientos y, en una de las últimas prácticas, había convertido tres de tres intentos

El exmediocampista del Spartak de Moscú, Denís Glushakov, también destacó la capacidad del arquero para ejecutar este tipo de remates. En otra entrevista que cedió al portal ruso, recordó que Selikhov ya practicaba tiros libres durante su etapa en el club moscovita y sostuvo que tiene un buen disparo.

Después del encuentro, Selikhov agradeció en conferencia de prensa al entrenador por haberle permitido ejecutar el tiro libre y destacó el rendimiento colectivo del equipo. “Gracias al entrenador por darme permiso para lanzar ese tiro libre. [...] No soy el primer portero en marcar. Lo importante es que gane el equipo”, expresó el arquero en declaraciones difundidas por el servicio de prensa del Ural.

Selikhov, de 32 años, llegó al Ural en febrero de 2025, después de su paso por el Spartak de Moscú. Desde su incorporación al conjunto de Ekaterimburgo, consiguió mayor continuidad como titular.

Serguéi Nikoláievich Yurán, entrenador del FC Ural Ekaterimburgo

El Ural busca regresar a la Liga Premier de Rusia. Con la victoria ante el Chelyabinsk, el equipo alcanzó los 28 puntos y se ubicó en el cuarto puesto de la tabla.