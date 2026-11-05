Un blooper entre Otamendi y Beltrán terminó en gol de Aldosivi, pero River se salvó y minutos más tarde marcó de penal

River derrotó por 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata, en el arranque de la última fecha del Torneo Clausura. En el duelo correspondiente al grupo B, el equipo marplatense se había puesto al frente ante el Millonario luego de un insólito choque entre Otamendi y Santiago Beltrán. Sin embargo, el árbitro Bryan Ferreyra lo anuló a instancia del VAR por una posición adelantada. Luego volvió la polémica: una mano en el área, que el juez principal vio en el monitor, derivó en penal para los dirigidos por Leonardo Ponzio.

Se disputaban 13 minutos de la segunda parte y Aldosivi contaba con una pelota parada para utilizar el juego aéreo. Nicolás Gaitán se hizo cargo del tiro libre. La pelota cayó al segundo palo y Santiago Beltrán dejó el arco para ir a ganar en las altura. En ese momento, Nicolás Otamendi retrocedió para despejarla y chocó con el arquero.

River y Aldosivi juegan en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

La acción continuó y Alan Sosa se quedó con la pelota. Le pegó al arco y Andrés Vombergar llegó para acomodarla de taco. Con dos futbolistas de River tendidos en el piso, Santiago Moya aprovechó para marcar el 1 a 0 y celebrarlo.

Luego del festejo, el cuerpo médico de River ingresó a atender a Beltrán y Otamendi, que habían quedado golpeados producto del choque y en ese momento, Ferreyra aguardaba la comunicación del VAR.

Tras cinco minutos de demora, el árbitro principal anuló el gol de Aldosivi: “Luego del chequeo de cabina VAR se observa que el jugador del equipo local, se encuentra adelantado”, expresó. El futbolista en cuestión era Vombergar, que efectivamente estaba fuera de juego.

SE SALVÓ EL MILLONARIO: por este offside de Vombergar, no suma el gol de Moya tras el choque entre Beltrán y Otamendi.



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Las polémicas continuaron en el estadio José María Minella. River tuvo un tiro libre a los 24 minutos y Sebastián Driussi se hizo cargo del remate. Su disparo rebotó en la barrera. En la segunda jugada, el delantero volvió a pegarle, pero la mandó muy alto.

Sin embargo, tras esa jugada, Ferreira no reanudó el partido, debido a que estaba en comunicación con la cabina del VAR. En la transmisión, se escucha que alguien del banco de River le exigió al cuarto árbitro si no había habido una mano en la barrera por parte de Andrés Vombergar.

Por esta mano de Vombergar hay PENAL para River en Mar del Plata. ¿Qué te pareció?



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En ese momento, Javier Sanguinetti, entrenador del Tiburón, recibió la expulsión por protestar hasta que el juez se dirigió a ver la jugada. Pasaron cuatro minutos hasta que decidió cobrar penal para River: “Luego de la revisión en campo observo que el jugador número 29 de Aldosivi comete una mano anti natural. Decisión final: penal sin tarjeta”, expresó.

Lucas Beltrán se hizo cargo del remate y con un tiro al rincón derecho estableció el 1 a 0 para el equipo de Leonardo Ponzio a los 30 minutos. Vale destacar que entre las dos polémicas, el partido estuvo parado durante nueve minutos y medio.

Cuando se cumplieron los 45, Ferreyra adicionó ocho, y pasado el tiempo reglamentario, River liquidó el partido. Armó la jugada Rafael Santos Borré por la izquierda y jugó con Francisco Ortega. El lateral envió el centro atrás, y por detrás llegó Ángel Correa para poner el 2 a 0 con un tiro cruzado, que se desvió ligeramente en un defensor del equipo marplatense.