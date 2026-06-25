Un compañero de Julián Alvarez dijo que no lo dejaría irse de Atlético de Madrid: “Le pondría una cadena”

La situación de Julián Álvarez, que ya manifestó su ferviente deseo de emigrar de Atlético de Madrid una vez que se reanuden las competencias después de la Copa del Mundo, no pasa inadvertida. Tampoco para sus compañeros en el club de la capital española, que también son conscientes del anhelo del cordobés.

Tras la victoria de la Argentina ante Austria, en Dallas, el delantero cordobés desató un conflicto inesperado al enfrentar los micrófonos y sentenciar sobre su futuro: “No sé qué va a pasar. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el distraído. Trato de ser una persona honesta, yo hablé con gente del club, con los que debía hablar. Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño".

Alvarez recibiendo el abrazo de Alex Baena, en Atlético de Madrid: el N° 10 dijo, en broma, que encadenaría a Julián para que no se vaya del club ANDY BUCHANAN - AFP

La Araña tiene contrato con Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030, sin embargo quiere marcharse del proyecto deportivo que tiene a Diego Cholo Simeone como conductor. Después de dos temporadas completas en el club colchonero, Alvarez se siente estancado allí y pretende ser transferido (¿a Barcelona?).

“Yo le pondría una cadena”. La sentencia pertenece a Alex Baena, uno de los compañeros de Julián en Atlético de Madrid y jugador de la selección de España en el Mundial. Así se manifestó en una entrevista en El Partidazo de COPE, en la cadena de radio española COPE. “Si quiere perseguir su sueño, pues, ¿qué le vamos a hacer?“, añadió el jugador que suele utilizar el N° 10 en el Aleti.

Alex Baena, en Atlanta, con la selección de España: compañero de Julián en el Aleti, no quiere que el cordobés de vaya FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Nos enteramos ahora. A lo mejor no está contento porque no ha sido su mejor temporada. Yo tampoco estoy contento con la temporada que he hecho, pero estoy donde quiero estar y estoy enamorado del Aleti, por la gente, el estadio, los compañeros, la ciudad. Yo no creería que se quisiera ir hace dos meses, pero bueno, el fútbol cambia”, expresó Baena, de 24 años, surgido en Villarreal.

Durante la misma entrevista, el periodista Juanma Castaño le preguntó a Baena si lo vendería a Real Madrid o a Barcelona, los competidores directos de Atlético de Madrid. Y el jugador nacido en Roquetas de Mar, Almería, apuntó: “No. Y, pensando como club, nunca vendería a mis jugadores a rivales directos. Si mejor venderlo a la Premier? No, yo por mí, que se quede. Yo le pondría una cadena”.

La sentencia de un compañero de Julián

💣 Álex Baena no dejaría que Julián Álvarez se fuera del @Atleti



🤪 "Yo le pondría una cadena"



🇪🇸 La entrevista completa, este jueves a las 23:30h, en@partidazocope



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/f1WawEgXaH — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 24, 2026

La declaración de Julián cayó mal en el corazón de Atlético de Madrid. Es más: en la noche del martes se empezaron a viralizar videos de hinchas del Aleti prendiendo fuego las camisetas del argentino, con el número 19. La dirigencia del club colchonero está muy molesta porque cree que Alvarez actuó así ante los micrófonos por sugerencia de Barcelona y del representante, Fernando Hidalgo.

Alvarez, ante Austria, en Dallas: no llegó en condiciones óptimas al Mundial por una lesión y fue suplente en los primeros dos partidos MB Media - Getty Images North America

A Barcelona no le sobra el dinero; se cree que podría estirarse hasta cien millones de euros. Pero Julián está blindado: Atlético de Madrid le colocó una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El Aleti ya quiso extenderle el contrato, pero Alvarez conoció ese documento y nunca hubo respuestas ni avances. Sin dudas, en los próximos días, habrá muchos más capítulos sobre el tema.