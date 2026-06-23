Julián Alvarez desató un conflicto inesperado en medio del Mundial: por qué quiere dejar Atlético de Madrid

Fue en las entrañas del Dallas Stadium, mientras la efervescencia por la victoria (2-0) de la Argentina ante Austria aumentaba y (casi) todos seguían saboreando las pinceladas creadas por el artista, Lionel Messi. Julián Alvarez abrió la boca y alteró el foco principal. Probablemente uno de los futbolistas más respetuosos y diplomáticos del mundo, lanzó una declaración que provocó un cimbronazo del otro lado del océano Atlántico, en Madrid.

“No sé qué va a pasar. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el distraído. Trato de ser una persona honesta, yo hablé con gente del club, con los que debía hablar. Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño“, disparó el jugador de Atlético de Madrid, en ESPN, en una zona mixta que, hasta entonces, sólo se rendía ante Messi. El delantero cordobés, que no llegó al Mundial en óptimas condiciones físicas y, por ello, no fue titular en los dos partidos que disputó la selección nacional por el Grupo J, esta vez actuó diferente y no ocultó su irritación y sus intenciones de irse del club rojiblanco, donde tiene un contrato vigente hasta el 30 de junio de 2030. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de semejante reacción y, además, en medio de la Copa del Mundo?

Julián Alvarez, que no llegó en las mejores condiciones físicas al Mundial, ingresó en el segundo tiempo al partido contra Austria Walid Ibrahim - Nexpher via ZUMA Press Wire DPA

Cuando hace dos años, a mediados de 2024, Julián dejó Manchester City y se incorporó a Atlético de Madrid, el mundo del fútbol juzgó aquel traspaso (a cambio de 75 millones de euros fijos, más 20 millones en variables, condicionados al cumplimiento de diversos objetivos) como previsible y positivo. Al salir de Inglaterra, el jugador nacido en Calchín, en el departamento cordobés de Río Segundo, buscó lograr mayor continuidad de la que estaba teniendo con Pep Guardiola. Y lo hizo sumándose a un club con un DT argentino (Diego Simeone) y con varios compañeros compatriotas.

La sorpresiva declaración de Julián

Sin embargo, después de dos temporadas completas, Alvarez se siente estancado en Atlético de Madrid. Multicampeón en River, en el City y en la selección argentina, Julián sabe que en el Aleti es todo más difícil. El conjunto español no obtiene un trofeo oficial desde el campeonato de La Liga en 2020/21. Además, da la sensación de que Julián no termina de encajar en el estilo táctico del Cholo Simeone (incluso ahora, en los que el equipo rojiblanco ataca más que en otros tiempos). En estos dos años de vínculo, muchas veces el técnico argentino eligió reemplazar a Julián en momentos inesperados, en los que el equipo no estaba ganando, una decisión -por momentos- inexplicable teniendo en cuenta las cualidades del atacante. Y, si bien Simeone muchas veces se expresó bajándole el tono a la situación, el propio Julián no ocultó su fastidio por ello.

Julián Alvarez no quiere jugar más en Atlético de Madrid, pero su salida no será sencilla RICHARD PELHAM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La declaración de Julián cayó como una bomba en el corazón de Atlético de Madrid. Es más: en la noche del martes se empezaron a viralizar videos de hinchas del Aleti prendiendo fuego las camisetas del argentino, con el número 19. En el club, según trascendió, están muy molestos porque creen que Alvarez actuó de esa manera ante los micrófonos en Dallas por sugerencia de Barcelona, del representante del jugador (Fernando Hidalgo) y/o de ambos... El departamento jurídico del Aleti está estudiando denunciar a Barcelona ante la FIFA por haber contactado a Julián pese al vínculo que existe con el club colchonero.

¿Por qué Julián está tan desencantado con el Aleti? En el último tramo de la pasada temporada, en las semifinales de ida de la Champions frente a Arsenal, sufrió un esguince en un tobillo que le impidió llegar en plenitud al Mundial. Según distintas versiones, Julián se sintió poco arropado por la dirigencia del Aleti ante esa situación médica. Esa supuesta indiferencia también lo habría llevado a actuar como lo hizo en Dallas.

Hinchas del Atlético quemaron camisetas de Alvarez

Hinchas de Atlético Madrid se filmaron quemando una camiseta de Julián Alvarez

Hace unas semanas, Hidalgo desmintió que Real Madrid hubiera avanzado seriamente por Alvarez, pese a que el veterano dirigente Florentino Pérez, un día después de ser reelecto como presidente, dijera que estaban dispuestos a desembolsar 150 millones de euros por el delantero de 26 años. Muchos entendieron que la acción del conjunto merengue fue, exclusivamente, para jugar, embarrar o alterar todavía más la situación entre Atlético de Madrid y Barcelona, elevando el piso de una supuesta transferencia. En realidad, una movida política y estratégica para sumar obstáculos a la vida diaria de los dos mayores competidores del Madrid en España. A Barcelona, se sabe, no le sobra el dinero; se cree que podría estirarse hasta 100 millones de euros. Alvarez está blindado: Atlético de Madrid le colocó una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El club ya quiso extenderle el contrato, el jugador conoció ese documento, pero nunca hubo respuestas ni avances.

En la cuenta de X de Atlético de Madrid, con 5.1 millones de seguidores, esta mañana se hizo una publicación por la victoria de la Argentina ante Austria y, en las fotos, se ignoró a Alvarez, pese a ser el jugador franquicia de la institución: se ilustró el texto [“Almada y Molina fueron titulares en el triunfo de @Argentina frente a Austria (2-0) en la segunda jornada del Mundial 2026, en el que también participaron Julián y Nico, sellando su clasificación para dieciseisavos”] con imágenes de Almada y Molina. Además de Julián, hay otros dos jugadores de la actual selección argentina que parecen estar en conflicto con sus clubes, buscando una transferencia: Cristian Cuti Romero con Tottenham y Enzo Fernández con Chelsea.

El posteo del Aleti que ignoró a Julián

🇦🇷 Almada y Molina fueron titulares en el triunfo de @Argentina frente a Austria (2-0) en la segunda jornada del Mundial 2026, en el que también participaron Julián y Nico, sellando su clasificación para dieciseisavos👏 pic.twitter.com/M3Sd7E5sEN — Atlético de Madrid (@Atleti) June 23, 2026

La situación es compleja para todas las partes. Se cree que Julián terminará saliendo del club rojiblanco, porque Simeone tampoco querrá tener en su plantel a un jugador tan rutilante que no quiera ser parte de su proyecto. Pero, para destrabar las negociaciones, se necesitará demasiado dinero y una ingeniería superadora. Y todo ello en medio de un Mundial en el que la selección argentina camina a paso firme, con la ilusión de defender el título en Qatar 2022.

En dos temporadas en el Atlético, Alvarez disputó 7516 minutos, distribuidos en 106 partidos, con 49 goles y 17 asistencias.