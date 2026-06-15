“Un desastre para empezar”: en España castigaron a su selección por el empate con Cabo Verde

Los medios de España y del mundo quedaron atónitos frente a la primera gran sorpresa de la Copa del Mundo: la igualdad sin goles entre la Roja y Cabo Verde, el humilde seleccionado africano que hizo su estreno en la máxima cita de la pelota.

“Petardazo”, fue el término que escogió el diario As en su versión digital para titular un 0-0 de connotaciones diametralmente opuestas para ambos conjuntos. “España naufraga en su estreno mundialista ante Cabo Verde. Ni siquiera la entrada de Lamine arregló la mala imagen en Atlanta”, destacó sobre el errático rumbo del elenco dirigido por Luis De la Fuente, quien durante la segunda mitad incluyó a Lamine Yamal para intentar –sin éxito- cambiar la historia y abrir el marcador.

Resonante portada de Diario As por el empate sin goles entre España y Cabo Verde

“La IA dijo que éramos favoritos a ganar el Mundial, lo que no dijo es lo mucho que íbamos a sufrir para lograr ese objetivo. Tiene su ‘guasa’ la IA, pues la apabullante superioridad de España sobre Cabo Verde, ese era su vaticinio, quedó reducida a un triste empate que nos llena los bolsillos de dudas”, reflexionó Héctor Martínez, subdirector de AS respecto a un cotejo que en tierras ibéricas se vive como si se tratara de una derrota.

El tradicional diario deportivo Marca, de Madrid, fue contundente: “Un desastre para empezar”. A ese tajante titular lo acompañó una bajada que sintetizó que “la selección española, desconocida, sin fútbol ni recursos, es incapaz de ganar a Cabo Verde, protagonista de un milagro”. Además, ese medio puntualizó en la figura del entrenador de la Roja por la falta de muñeca para torcer el rumbo: “Ahí entra también De la Fuente, que perdió el reloj a la hora de hacer los cambios. Fue el dibujo del partido de España, sin brújula”.

En el popular programa El Chiringuito, se toman la cabeza por las oportunidades desperdiciadas por España ante Cabo Verde

En las radios españolas, las voces también alzaron la crítica por lo sucedido en el estadio Mercedes Benz de Atlanta. “Qué desastre. Vaya palo. ¡Menudo bajonazo! No me lo creo, no se lo esperaba nadie”, sostuvo Pedro Martín, en la Cadena SER, minutos después del 0-0 que da la vuelta al planeta.

En una sintonía muy similar, en la misma cadena, Tomás Roncero planteó que la escena fue surrealista: “Si nos dicen el día del sorteo que vamos a empatar a cero con Cabo Verde nos pensamos que es ciencia ficción. Cabo Verde ni siquiera ha recurrido al otro fútbol, ha jugado un partido limpio. Su portero de 40 años ha sacado un par de manos buenas, pero tampoco ha sido el héroe”.

“Vozinha levanta un muro y Cabo Verde consigue un empate histórico contra España”, celebró el Expreso de las Islas, uno de los diarios del archipiélago africano cuyo nombre hoy quedó grabado en la historia por arrebatarle un punto al elenco europeo. “Frente a uno de los principales aspirantes al título mundial, el equipo de Bubista demostró organización, disciplina táctica y una notable capacidad de resistencia, consiguiendo un valioso punto”, resaltó sobre las virtudes caboverdianas para obtener una unidad, con apenas una falta realizada durante los 90 minutos.

Los medios de Cabo Verde eligieron realzar la actuación de Vozinha, el arquero africano, en un partido histórico ante España

Respecto a la actuación de Vozinha, ese medio africano amplió: “El portero caboverdiano ofreció una de las actuaciones más memorables en la historia del fútbol nacional y fue la principal razón de un empate que ya ha entrado en la historia del deporte caboverdiano”. El guardameta, figura excluyente del encuentro, se emocionó hasta las lágrimas después de la proeza y celebró: “Estamos muy orgullosos de haber hecho este partido ante una de las mejores selecciones del mundo”.

Para Luis De la Fuente, en tanto, España no ganó porque “cuando la pelota no quiere entrar, es difícil”. “Tenemos que seguir en la misma idea y mejorando la finalización”, expresó el estratega ibérico, a quien le criticaron la demora en disponer el ingreso de Yamal, quien en la previa al Mundial se había lesionado en abril, cuando convirtió de penal y se desgarró en un partido de Barcelona ante Celta de Vigo.

Mundo Deportivo calificó de decepcionante la actuación de España ante Cabo Verde; un empate que nadie esperaba

Al ser consultado sobre la joya blaugrana, De la Fuente le contestó a la prensa que “Lamine tiene que ir tomando confianza y ritmo” de cara a los próximos encuentros, que serán ante Arabia Saudita y Uruguay, el domingo 21 y el viernes 26 de junio, respectivamente.

“Cabo Verde pincha el globo de España”, escogió El País para reflejar el empate, sobre el que evaluó que se trató de “un partido sin chispa de la Roja pese al regreso de Lamine” durante la etapa complementaria. Rodrigo, quien fue reemplazado en esa segunda mitad, también se lamentó tras la igualdad: “Hemos generado, pero no pudimos convertir. Es difícil entrar contra un equipo que juega tan replegado”.

Amplia cobertura de Bild, de Alemania, para el sorpresivo empate de España con Cabo Verde en el comienzo del Mundial

En el resto del mundo la noticia también impacto con fuerza. “Un grupo de islas avergüenza a España”, resumió Bild, de Alemania. El medio también destacó las duras críticas de los periódicos españoles hacia el seleccionado de Luis De la Fuente.

En Italia, país cuya selección no logró clasificarse para el Mundial, también cuestionó a los españoles. “Desastre de España en su debut”, dijo Corriere dello Sport, en tanto que el tradicional La Gazzetta dello Sport eligió la sorprea: “¡Increíble! España no logra marcar”.

En Inglaterra, The Telegraph le adjudicó los méritos del sorpresivo resultado al veterano arquero Vozinha: “Cabo Verde detiene a la poderosa España gracias a su portero de 40 años”.