Un exdiputado de Misiones indignado porque la selección argentina llevó yerba extranjera al Mundial de Qatar: “Es casi una provocación”

El mate es, sin dudas, la infusión que más eligen los argentinos. Los integrantes del seleccionado nacional que competirán en el Mundial de Qatar no son la excepción y, por ello, entre los elementos que cargaron en las valijas -y que se hicieron públicos en las últimas horas- aparecen numerosos paquetes de yerba mate (y también de caramelos masticables). Pero la imagen, lejos de pasar inadvertida, despertó distintas reacciones -sobre todo en las redes sociales- por el origen de la marca elegida para tomar durante la Copa del Mundo. Incluso, un exdiputado de Misiones se mostró indignado por la elección del seleccionado.

Nicolás, el utilero de la selección argentina, viralizó qué marca de yerba llevará la delegación al Mundial de Qatar

“Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación” , escribió en Twitter el exdiputado nacional y dirigente radical misionero Luis Mario Pastori. La marca de la yerba embalada adentro de una valija que se viralizó es Canarias, un producto de origen uruguayo y cuya firma tiene domicilio radicado en Canelones, ubicado a 30 kilómetros de Montevideo.

“Por supuesto que no es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. No?”, fue otra de las publicaciones de Pastori, que luego ratificó sus publicaciones digitales en diferentes medios.

Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación. pic.twitter.com/mxlQXUXtBt — Luis Mario Pastori (@luispastori) November 7, 2022

“Que la selección haya elegido institucionalmente una yerba no argentina nos desagradó bastante”, declaró hoy en Radio Sucesos, de Córdoba, el dirigente y contador público nacional.

Cuando el domingo pasado el entrenador Lionel Scaloni, su cuerpo técnico y el arquero Franco Armani se embarcaron rumbo al predio que ocupará el seleccionado argentino en la Universidad de Qatar, el avión que los trasladó llevó productos 100% argentinos. Como informó el diario Olé, los responsables de la alimentación del equipo nacional quieren asegurarse tener stock suficiente de tres alimentos básicos: carne, yerba mate y dulce de leche .

Si bien Qatar no es un país marginal en términos alimenticios y hay disponibilidad suficiente de la mayoría de los ingredientes del menú de los futbolistas, la AFA quiso asegurarse que los jugadores coman lo mismo que en Ezeiza . En este sentido, el producto insignia es la carne, que en Qatar es de buey australiano, una variedad distinta a la de vaca que suele ofrecerse en los tradicionales asados que el plantel realiza en el predio de Ezeiza. Por eso, tal como ocurriera en el Mundial de Rusia, en el búnker argentino habrá cortes suficientes para alimentar a la delegación hasta el día de la final del Mundial.

La yerba mate es otro de los productos que no faltarán en la concentración. Y no sólo por los beneficios que pueda tener la infusión sino porque es un elemento que une y descomprime durante los distintos encuentros de los jugadores en los momentos de ocio. Al margen del producto elegido por el seleccionado, es probable que algún jugador lleve su propia marca, claro.

El tuit de Pastori sumó distintas interacciones y respuestas de todo tipo, muchas de ellas en tono de broma. “Si a messi la yerba Canarias no le da acidez se lleva yerba Canarias y se le saca la coparticipacion a Misiones”, respondió, por ejemplo, @lberteroorfebre.

Luego de las distintas reacciones que se generaron por el origen de la yerba mate, Nicolás Novello, responsable de comunicación de la Asociación del Fútbol Argentino, publicó un tuit con una foto de otra maleta de viaje con paquetes de una yerba de origen correntino (Playadito). “Hay para todos los gustos, no se alteren, muchachos... Vamos que vamos, Argentina!!”.

Hay para todos los gustos, no se alteren, muchachos...



Vamos que vamos, Argentina!! 🇦🇷#TodosJuntos pic.twitter.com/quuXjnSCyZ — Nicolas Novello (@niconovello9) November 8, 2022

