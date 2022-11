Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, polémico: admitió que la decisión de otorgarle la Copa del Mundo 2022 a Qatar fue un “error”

escuchar

Si la adjudicación del Mundial de fútbol 2022 a Qatar se vio empañada por diversas controversias, incluidas denuncias de corrupción y violaciones de los derechos humanos, la sentencia de Joseph Blatter, presidente de la FIFA cuando ese país del oeste asiático fue elegido en 2010 como anfitrión para este año, sólo encendió más la polémica. “Qatar es un error (...) La elección fue mala” , expresó el exdirigente en el periódico suizo Tages Anzeiger.

Blatter y el emir de Qatar, en diciembre de 2010 Archivo

“Es un país demasiado pequeño. El fútbol y la Copa del Mundo son demasiado grandes para él”, declaró Blatter (nacido hace 86 años en Suiza) sobre Qatar, el primer país de Oriente Medio que alberga el torneo. Blatter, quien estuvo al frente de la FIFA durante 17 años, también se vio envuelto en acusaciones de corrupción durante su mandato. Fue absuelto de fraude por un tribunal suizo en junio pasado, pero los fiscales han apelado la sentencia.

El estadio Khalifa International de Doha VINCENT AMALVY - AFP

“En ese momento, en realidad acordamos en el comité ejecutivo que Rusia debería tener la Copa del Mundo de 2018 y Estados Unidos la de 2022. Habría sido un gesto de paz si los dos opositores políticos de larga data hubieran organizado la Copa del Mundo uno después”, aseveró Blatter y dijo ya no estar en contacto con Vladimir Putin. Además, el exfuncionario de la FIFA rechazó las afirmaciones de que Rusia usó la competencia como una “plataforma de propaganda”. “Muchos otros también usan el deporte con fines políticos. No soy juez y no quiero juzgar eso”, agregó.

Blatter y Julio Grondona, amigos y socios durante muchos años en la FIFA

“Solo puedo repetir: el premio a Qatar fue un error, y yo fui responsable de eso como presidente en ese momento”, repitió. Y añadió, siempre al medio suizo: “Ahora que la Copa del Mundo es inminente, me alegro de que, con algunas excepciones, ningún futbolista la esté boicoteando. Para mí está claro: Qatar es un error. La elección fue mala. Lo que me pregunto: ¿por qué el nuevo presidente de la FIFA [Gianni Infantino] vive en Qatar? No puede ser el jefe de la organización local de la Copa del Mundo. Ese no es su trabajo. Hay dos comités organizadores para esto, uno local y otro de la FIFA”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino KARIM JAAFAR - AFP

Según agregó Blatter, la FIFA modificó en 2012 los criterios que utilizó para seleccionar los países anfitriones a la luz de las preocupaciones sobre las condiciones de trabajo en las obras de construcción relacionadas con el evento en Qatar.

”Desde entonces, se toman en cuenta las consideraciones sociales y los derechos humanos”, señaló Blatter. Y dijo que verá el Mundial, que comienza en menos de dos semanas, desde su casa en Zúrich.

