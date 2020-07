Un grupo de jugadores de Racing, de pechera verde flúo, fue filmado haciendo trabajos con pelota en un centro de entrenamiento de Rosario; el cuerpo técnico estaba al tanto y todos ellos tienen residencia en esa ciudad santafesina. Crédito: Imagen de TV

Los dirigentes de la Liga Profesional lo sabían desde la semana pasada. Había equipos que estaban haciendo "entrenamientos en blue". Es decir, por fuera de la prohibición oficial de la AFA y en el marco de los protocolos provinciales, que permiten cierto tipo de ejercicio físico y práctica deportiva. Es el caso de Santa Fe. En Rosario, un grupo de futbolistas profesionales de Racing fue filmado realizando ejercicios con pelota. Una especie de "picado" y las imágenes, difundidas a través de TyC Sports, generaron revuelo.

La filmación mostró a seis jugadores de la Academia, que tienen residencia en Rosario, con pechera verde fosforescente entrenándose y jugando al fútbol en el predio que Iván Pillud, capitán del equipo de Avellaneda, tiene en esa ciudad. Además del lateral derecho, en los videos también aparecen Walter Montoya, Augusto Solari, Héctor Fértoli, Mauricio Martínez y Nery Domínguez, todos con residencia en esa ciudad. También participaron de la actividad Facundo Castillón (ex Nueva Chicago), Hernán Bernardello (Belgrano de Córdoba) y Lautaro Formica (Estudiantes de Río Cuarto). Todos los futbolistas realizan los trabajos bajo las órdenes de un preparador físico.

Si bien se aclaró que les medían la temperatura a los futbolistas antes de la práctica (algo previsto por el protocolo santafesino) y que hay alcohol en gel disponible para sanitizarse y evitar contagios, además de tener elementos de hidratación personalizados con los nombres de cada uno de los jugadores, el hecho es que ni los entrenamientos ni los partidos de fútbol están permitidos.

Por un lado, la AFA impide que sus clubes afiliados se entrenen hasta tanto "todo el país se encuentre en fase 4", tal como adelantó el presidente de la institución, Claudio Tapia. Por el otro, la provincia de Santa Fe no permite la práctica de fútbol como tal. El anexo 2 de su protocolo deportivo establece que sólo se podrán realizar "penales, pases con los pies a seis metros de distancia, remates al arco, y fútbol tenis individual respetando la distancia social". Nada de partidos.

Sebastián Beccacece, entrenador de la Academia, deslindó responsabilidades y resaltó que las prácticas se realizan respetando los protocolos santafesinos. Además, confirmó que en el cuerpo técnico estaban al tanto de lo que hacían sus futbolistas, quienes vienen practicando de esta forma desde hace una semana. "Después de tres meses en Buenos Aires, los chicos que tenían residencia en Rosario decidieron ir a esos lugares, cumpliendo la cuarentena. Una vez que Rosario pasó a fase 5 pudieron entrenar de manera personalizada con gente que prepara el tema, como preparadores físicos pero que no tienen que ver con Racing. Eso es algo que está aprobado y los que muestran en imágenes no son los jugadores de Racing. Sí están entrenando en ese complejo, pero de la forma aprobada por el ministerio del lugar", se defendió el entrenador en TyC Sports.

Beccacece continuó: "Ellos lo que hacen es trabajar de manera personalizada, con el protocolo correspondiente del lugar. En Rosario la cosa está mucho más liberada y usaron ese espacio. De ahí a pensar que Racing está entrenando me parece exagerado. No creo que, porque seis jugadores se junten a patear una pelota, sea sacar ventaja". De todas maneras, la situación de los futbolistas de Racing dista de ser análoga a la de Deportivo Riestra, de la Primera Nacional. Los jugadores del conjunto del ascenso fueron filmados en el estadio del club haciendo ejercicios con pelota, por lo que la institución fue denunciada en el Tribunal de Disciplina de la AFA. "Riestra fue en su cancha. Aquí Racing dice que no tiene nada que ver porque es un trabajo individual de cada jugador", dijeron desde la Casa Madre del fútbol argentino. Así, un castigo a la Academia aparece como improbable.