Marchesin y Cambeses: el duelo Boca vs. Racing, entre los arqueros con las vallas menos vencidas

Comparten la infancia en la provincia de Buenos Aires, el recorrido por el semillero de Lanús -uno en inferiores, el otro en infantiles-, el trayecto en las juveniles de AFA y en la selección mayor bajo la conducción de Lionel Scaloni, además de la ilusión de volver a entrar en el radar del entrenador argentino.

También los une su origen en el puesto: uno se enamoró del arco viendo volar a Navarro Montoya; el otro quedó marcado por la personalidad y el carácter de Mauricio Caranta. Pero hoy, sobre todo, los conecta el presente: el nivel mostrado en el último tiempo y una estadística contundente, que no admite discusión: fueron los arqueros del campeonato que más veces mantuvieron su arco en cero. Agustin Marchesin y Facundo Cambeses, dueños del arco de Boca y Racing, llegan a este clásico en uno de sus picos más altos. El nacido en Tres Arroyos atraviesa una racha de 455 minutos sin recibir goles, su mejor registro desde que llegó al club; y el de Longchamps, en medio de una actualidad inmejorable que le valió su primera convocatoria al combinado nacional, y después de atajar dos penales en la serie con Tigre que dejó a la Academia a las puertas de un nuevo título.

Una de las grandes atajadas de Marchesin ante Argentinos Manuel Cortina

Los números ayudan a entender el gran momento que atraviesa cada uno. Tras el 1 a 0 ante Argentinos Juniors, Marchesín alcanzó su novena valla invicta en 17 partidos del Clausura -en uno, ante Central, atajó Leandro Brey-. Cambeses igualó esa marca en la misma cantidad de encuentros, con el agregado de haber sido figura en la definición ante el Matador y de sus buenas actuaciones en la Copa Libertadores. Ambos sostuvieron a sus equipos en instantes críticos y este domingo tendrán la oportunidad de demostrarlo nuevamente en una semifinal caliente entre dos equipos de estilos distintos, pero igual de ambiciosos.

Nueve años mayor que Cambeses, Marchesin también alcanzó su mejor versión en Boca en este tramo final del Clausura. Especialmente después del 2 a 0 ante Tigre en la última fecha, cuando se lució ante un remate de Julián López que iba al ángulo y respondió con solvencia frente a varios disparos de media distancia. Ante Talleres atajó el penal de Mateo Cáceres en un instante clave, y antes había tapado un mano a mano con Ulises Ortegoza, en el peor pasaje de Boca. Frente a Argentinos Juniors fue decididamente el mejor de la cancha, con grandes intervenciones ante Tomás Molina, Nicolás Oroz y Federico Fattori en el primer tiempo y tres salvadas decisivas en el final frente a Alan Lescano (dos veces) y Diego Porcel, cuando el rival presionaba y Boca se aferraba al 1-0.

Claudio Ubeda también resaltó su trabajo: “Tener solidez defensiva te genera más posibilidades de ganar. Cuando te llegan poco y el arquero interviene bien, nos da mucha tranquilidad. Me pone contento por Agustín; es un tipo muy positivo dentro del grupo”.

Marchesin, muy sólido en el arco de Boca Manuel Cortina

El cambio de Cambeses fue aún más abrupto. Llegó en silencio desde Banfield, no rindió en los primeros partidos y terminó ganándose el lugar con Gustavo Costas por el flojo nivel de un símbolo como Gabriel Arias, quien no volvió bien de su lesión y perdió el puesto. El quiebre llegó en el descuento ante Peñarol, por los cuartos de final de la Libertadores, cuando Costas decidió incluir al exBanfield a poco del final, ante la posibilidad de llegar a los penales. Racing lo ganó sobre la hora, pero el gesto dejó en claro que el DT empezaba a verlo como algo más que un suplente. Poco después se apoderó del arco y se convirtió en un pilar tanto en el torneo local como en la Libertadores, con una actuación consagratoria ante Flamengo en el Maracaná y grandes apariciones ante River en los octavos del Clausura, y ante Tigre.

En su carrera, Cambeses atajó 11 de los 36 penales que le patearon, un porcentaje altísimo. Si Boca y Racing terminan empatados, habrá alargue y luego definición desde los 12 pasos, un rubro en el que Marchesin corre desde atrás: en Boca le ejecutaron cinco penales en tiempo regular y solo atajó uno (ante Talleres). Y apenas participó de una definición: ante Lanús, en los octavos del Apertura, donde contuvo el primer remate a Alexis Canelo.

“El equipo tiene mucha entrega y mucha hambre para buscar hasta el final. Tenemos un grupo muy unido que insiste siempre. Eso nos caracteriza”, dijo Cambeses, protagonista de una noche para el recuerdo que también marcó la despedida de Gabriel Arias, quien no seguirá en el club. Gracias a sus atajadas y a un equipo que nunca se rinde, la Academia sumó 11 partidos sin derrotas, su mejor racha en la era Costas.

Cambeses fue clave en la definición por penales ante Tigre Gonzalo Colini

En Boca, el gran presente de Marchesín se potencia con la solidez que aportan Ayrton Costa y Lautaro Di Lollo, dos de los puntos más altos del equipo de Claudio Ubeda. Del otro lado, Cambeses sabe que Boca es el equipo más goleador del semestre (31 tantos, tres más que Racing) y que además cuenta con uno de los artilleros del campeonato, Miguel Merentiel, que suma siete goles y está a uno de alcanzar a Ronaldo Martínez, delantero de Platense.

Para Marchesín, el desafío será contener al ataque más potente del Clausura, con variantes de todo tipo, y a Adrián Maravilla Martínez, que llega tras diez partidos sin convertir y buscará revancha ante Boca, rival al que ya le marcó dos veces: una en la Copa de la Liga 2024, y otra en el Apertura de este año.

El partido del fin de semana promete condimentos variados y muy atractivos: equipos protagonistas, defensas firmes, ofensivas de alto vuelo, además de dos arqueros que intentarán aprovechar su momento para inclinar un clásico que, casi seguro, se defina por detalles.