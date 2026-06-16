Un jugador de Argelia mandó un desafiante mensaje en la previa del debut contra la Argentina

A poco del debut Argentina-Argelia en Kansas City por el Mundial 2026, Rafik Belghali, defensor de la selección argelina avivó las llamas en medio de la expectativa por el encuentro y habló sobre el equipo de Lionel Scaloni.

“Es un equipo como cualquier otro y debemos prepararlo como a cualquier otro equipo. Vamos a hacer todo lo posible para ganar. No porque sea Argentina debemos tener miedo. Tenemos todas las capacidades para ganar el partido”, declaró Belghali ante la pregunta del medio argelino DZ Foot.

“Les Fennecs”, que en francés significa zorros del desierto, es el apodo con que se conoce a la selección de Argelia. Este martes la selección argelina buscará hacer historia en su presentación ante los campeones del mundo. Después de dos ausencias consecutivas en citas mundialistas, el equipo del norte de África se ilusiona con dar un batacazo en el debut ante la Argentina de Lionel Messi.

Los “zorros del desierto” llegan con el ánimo en alza, tras los triunfos que obtuvieron en los dos amistosos previos al Mundial: por 1 a 0 ante Países Bajos en Rotterdam y la goleada 4-0 ante Bolivia en Kansas.

Entrenamiento de Argelia Aníbal Greco - La Nación

En una reciente entrevista con Sky News Arabia, la leyenda del fútbol argelino Rabah Madjer, campeón de la Champions League con el Porto, aconsejó tener los pies sobre la tierra y advirtió que a los jugadores y a los hinchas “mantener la humildad para evitar sorpresas desagradables”.

Por su parte, el DT Vladimir Petkovic fue más moderado: “Respetamos muchísimo a Argentina. Es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente. Pero vinimos para ser competitivos, no para hacer de figurantes”.

Vladimir Petkovic GETTY IMAGES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Somos ambiciosos, pero también realistas. Sabemos que podemos competir contra grandes equipos y que, cuando cada jugador da lo mejor de sí, tenemos opciones de obtener buenos resultados”, agregó el entrenador en conferencia de prensa.

El debut de Argentina

La selección argentina comienza este martes por la noche su participación en el Mundial 2026 cuando se enfrente con su par de Argelia por la primera fecha del Grupo J. El encuentro, que está programado para las 22 (hora argentina), se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas.

La máxima figura de Argelia es el veterano Riyad Mahrez, quien jugó en Manchester City y Leicester de Inglaterra, y ahora lo hace en el Al-Ahli de Arabia Saudita. El arquero es el hijo de Zinedine Zidane, Luca, que juega en el Granada español. También se destacan los defensores Rayan Aït-Nourie, del Manchester City, y Ramy Bensebaini, del Borussia Dortmund alemán.

Banderas y camisetas de Argelia en Country Club Plaza en Kansas Aníbal Greco - La Nación

El mediocampo está formado por figuras del fútbol europeo como Bennacer (Milan), Maza (Bayer Leverkusen) y Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt). La defensa argentina deberá preocuparse por los delanteros Amoura (Wolfsburgo) y Benrahma (Lyon).