Guillermo Ochoa anunció su retiro del fútbol tras 22 años de carrera

CIUDAD DE MÉXICO.- El arquero mexicano Guillermo Ochoa anunció su retiro del fútbol profesional este martes tras una trayectoria de 22 años en la que participó en seis Copas del Mundo, incluida la de 2026, organizada en conjunto por su país, Estados Unidos y Canadá. “Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección, y hoy entrego mis guantes”, dijo el futbolista de 41 años en un mensaje publicado en sus redes sociales, poniendo fin a una carrera desarrollada en nueve clubes de siete países y en la selección.

Ochoa debutó en el fútbol profesional con el América de México el 15 de febrero de 2004 bajo el mando del director técnico neerlandés Leo Beenhakker, mientras que su presentación en la selección mexicana se dio el 14 de diciembre de 2005, de la mano del entrenador argentino Ricardo La Volpe.

Su último partido con el Tricolor fue el 24 de junio contra la República Checa en el estadio Azteca, en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y tras ingresar en el minuto 78.

Ochoa lanzado por los aires por sus compañeros tras la victoria ante Chequia en el Mundial Natacha Pisarenko - AP

A lo largo de su carrera, se enfrentó a la selección argentina en cinco ocasiones. Los duelos más destacados en torneos oficiales fueron dos: las semifinales de la Copa América 2007, donde México cayó 3-0, y el partido de fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022, que terminó con una derrota de 2-0 para el conjunto norteamericano.

Pese a que Ochoa formó parte de las plantillas en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, donde México también fue eliminado por Argentina, en esos torneos no sumó minutos, ya que fue suplente de Oswaldo Sánchez y Óscar “Conejo” Pérez, respectivamente.

Los otros tres enfrentamientos ocurrieron en partidos amistosos, todos con derrota para el guardameta mexicano. El primero fue en 2008, con una caída de 4-1 en San Diego; el segundo se dio en 2018 en la ciudad de Córdoba y terminó 2-0 a favor de la albiceleste; y el último amistoso fue en 2019, cuando México sufrió una goleada de 4-0 en San Antonio, Texas. En total, durante esos cinco cruces ante la Argentina, Ochoa recibió 15 goles.

Ochoa y Messi durante el Mundial Qatar 2022

A nivel de clubes, sus títulos más importantes los consiguió con el Club América, donde se coronó campeón de la Liga MX (Clausura 2005), obtuvo el trofeo de Campeón de Campeones (2005) y ganó la Copa de Campeones de la CONCACAF en 2006. Durante su etapa en Europa, logró levantar un título con el Standard de Lieja, ganando la Copa de Bélgica en la temporada 2017-2018, siendo titular en la final.

Con la selección mexicana, Ochoa ostenta el récord de haber ganado la Copa Oro de la Concacaf en cinco ocasiones (2009, 2011, 2015, 2019 y 2023), convirtiéndolo en el jugador con más títulos en la historia de este torneo.

Además, fue pieza clave para la obtención de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A nivel personal, su palmarés se complementa con múltiples distinciones como el Guante de Oro de la Copa Oro, inclusiones en equipos ideales de diversas ligas y su histórica nominación al Balón de Oro de France Football en 2007, siendo el primer mexicano en aparecer en dicha lista.

Con información de AP.