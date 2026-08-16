Un problema inesperado para Boca antes de definir la serie ante Recoleta: Leandro Paredes y otros dos titulares, afuera por lesión

El 1-1 frente a Platense en Vicente López tuvo para Boca más costos que beneficios. Además del punto que no le permitió meterse entre los ocho primeros del Grupo A ni acomodarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores, el equipo de Rodolfo Arruabarrena sufrió varias bajas por lesión de cara al partido de este martes en Asunción, frente a Recoleta, cuando intentará defender el 3-1 conseguido en la ida y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino, todos titulares ante el Calamar, dejaron la cancha con distintas molestias físicas, no viajarán a Paraguay y se quedarán en Buenos Aires para iniciar sus recuperaciones. Así, deberán seguir desde afuera un partido clave para el semestre de Boca.

El volante sintió una molestia al comienzo del partido y, aunque pudo seguir hasta el entretiempo, debió dejar la cancha Gonzalo Colini - La Nación

Si bien el club todavía no publicó un parte médico con el diagnóstico preciso de cada caso, todos presentan problemas musculares y, en el mejor de los escenarios, alguno podría tener chances de reaparecer el próximo domingo ante Racing, en Avellaneda, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

La baja más importante es, sin dudas, la del capitán. Paredes casi no tuvo descanso después de su participación en el Mundial y disputó siete partidos en apenas 23 días. En cinco completó los 90 minutos, ante Estudiantes dejó la cancha sobre el final y frente a Platense salió en el entretiempo para dejarle su lugar a Miguel Merentiel, el autor del empate.

Rodolfo Arruabarrena definirá este lunes el equipo para jugar en Paraguay Gonzalo Colini - La Nación

El volante había estado bajo observación durante los últimos días, justamente por la carga acumulada y el riesgo de una lesión. Sin embargo, respondió bien durante la semana y, junto con el cuerpo técnico, se decidió que fuera titular ante Platense. El saldo terminó siendo negativo: Boca perdió a su jugador más importante justo antes del encuentro que puede marcar buena parte del rumbo del semestre.

Porque, aunque fue muy superior a Recoleta en la ida, el equipo de Arruabarrena apenas consiguió una diferencia de dos goles y no podrá afrontar la revancha con demasiadas licencias. Sin Paredes, lo más probable es que Milton Delgado ocupe el puesto de volante central y que el entrenador agregue otro mediocampista para reforzar esa zona, aunque la decisión final dependerá del esquema que elija para defender la ventaja.

“Ahora toca descansar, recuperarme y volver más fuerte que antes”, escribió Paredes en sus redes sociales, acompañado por corazones azules y amarillos y el emoji de un bíceps.

Pellegrino, en tanto, tampoco pudo aprovechar por completo la oportunidad de reemplazar a Ayrton Costa, con quien viene peleando por un lugar entre los 11. Sintió un pinchazo en el muslo izquierdo sobre el cierre del primer tiempo y también dejó la cancha en el descanso. De los tres lesionados, sería el más afectado y podría pasar algunas semanas fuera de los convocados. Su puesto, justamente, volvería a ser ocupado por Costa, quien lo reemplazó en Vicente López.

Lo de Lozano ocurrió promediando el segundo tiempo. El lateral pudo retirarse por sus propios medios, aunque los estudios realizados este domingo, en la vuelta del plantel a las prácticas, determinaron que tampoco estará disponible para la revancha. Su reemplazante natural es Dylan Gorosito, el defensor de 20 años que quedó en el centro de la jugada polémica del gol anulado a Platense cuando Boca perdía 1-0: se sancionó una mano de Luciano Giménez, aunque los locales reclamaron un penal previo del juvenil. Más tarde, Gorosito estuvo cerca de convertir con un remate que dio en el ángulo.

Marco Pellegrino parecía sacar ventaja en la pelea por el puesto de segundo zaguero, pero una nueva lesión muscular lo dejará afuera Gonzalo Colini - La Nación

La buena noticia para Arruabarrena podría llegar por otro lado. Enner Valencia tiene chances de integrar por primera vez una convocatoria desde su llegada a Boca. El delantero de 36 años no juega desde el 30 de junio, cuando Ecuador quedó eliminado del Mundial frente a México, y desde entonces realiza un trabajo de reacondicionamiento físico para ponerse a disposición lo antes posible.

En principio, existe la posibilidad de que viaje a Paraguay y ocupe un lugar en el banco de suplentes, aunque la decisión se tomará después del entrenamiento de este lunes, antes de que el plantel parta rumbo a Asunción. El partido se jugará este martes, a las 19, en el Defensores del Chaco, donde Boca contará con el acompañamiento de sus hinchas.

Enner Valencia busca ponerse a punto para empezar a sumar minutos y tiene chances de viajar a Asunción Prensa Boca

Con ese panorama, el Xeneize intentará cerrar la serie y avanzar a los cuartos de final, instancia en la que enfrentaría al ganador de Bolívar-San Pablo, que empataron 1-1 en la altura y también definirán su clasificación este martes, en el Morumbí. Por lo mostrado en la ida, la revancha ante Recoleta parecía resuelta, pero la diferencia de dos goles y las bajas que dejó el partido ante Platense abrieron mucho más una serie que Boca parecía tener bajo control.