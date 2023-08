escuchar

En medio del escándalo que se generó luego de viralizarse el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en plena entrega de medallas a la selección española campeona del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, el tema suma capítulos. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ensayó una defensa, FIFA lo suspendió, más de 80 futbolistas mujeres renunciaron al seleccionado, RFEF publicó fotos para justificar al apuntado directivo, trascendieron nuevos videos del vestuario, hubo movilizaciones en España, la madre de Rubiales inició una huelga de hambre y suenan día tras día voces de repudio, entre ellas, las de figuras políticas y deportistas muy reconocidos. También, de un tío del presidente que trabajó en la Federación y hace denuncias en una entrevista con El Confidencial.

Juan Rubiales López dejó su trabajo de periodista en Antena 3 en mayo de 2018 para convertirse en jefe de Gabinete de su sobrino Luis Rubiales cuando éste fue elegido presidente de la Federación. Sin embargo, la relación entre ambos terminó abruptamente dos años después, cuando Juan comenzó a descubrir presuntas irregularidades y se alejó de la gestión.

En 2022, después de que El Confidencial publicara los “Supercopa Files”, Juan acudió a la Fiscalía Anticorrupción a denunciar las negociaciones de RFEF con Gerard Piqué para trasladar la Supercopa a Arabia Saudita; un espionaje al presidente del principal sindicato de futbolistas, David Aganzo, y hasta una fiesta en una casona de la localidad de Salobreña organizada por Rubiales en la que participó casi una decena de “chicas de imagen”, entre otros episodios.

Juan Rubiales López había dejado su puesto de periodista en Antena 3 para ser jefe de Gabinete en la Federación Española de Fútbol, bajo el mando de su sobrino Luis. Gentileza El Centinela

Después de año y medio sin contacto con los medios de comunicación y tras la reciente suspensión a Luis Rubiales, su tío decidió hablar “para reivindicar la labor de los trabajadores honrados de la RFEF”, sostiene la entrevista. Eso incluye la denuncia de los métodos de su sobrino y proclamar que el resto de la familia Rubiales está del lado de Jenni Hermoso, la jugadora que ahora es objeto de los ataques del dirigente.

“Nunca imaginé que iba a terminar de esta manera tan esperpéntica, y esta especie de sainete. Ahora, ¿si sabía que tarde o temprano iba a caer? Sin duda alguna. Porque yo, inmediatamente, me di cuenta de que no tenía talla para ser presidente de la Federación, ni quería serlo. Él quería ser un guerrero. Él ha utilizado la Federación como una herramienta, primero para su bien personal; segundo, para satisfacer su ego, y tercero, para luchar con esos fantasmas que él ve en todas partes... Es una persona soberbia, arrogante, y su gran enemigo es él mismo. Ha muerto por su soberbia y por su arrogancia. Y ahora no tiene la mínima dignidad para salir de este trance de una manera honrosa. Y lo que ha hecho es ir enmerdando cada día más esta situación”, sostiene Juan, tajante.

“Sé que la madre de Luis está sufriendo; es la madre, la respeto, tiene derecho... Pero mi madre también está sufriendo. Y las madres de las 25 personas que echó Rubiales de la Federación sin cometer ninguna irregularidad también están sufriendo. Y la gente que en su mandato él ha machacado también ha sufrido mucho. Los Rubiales estamos posicionados absolutamente con una idea de dignidad. Y la dignidad es defender a Jenni”, amplió el ex periodista de Antena 3. La madre de Luis Rubiales, que está en huelga de hambre, es su cuñada.

Luis Rubiales fue suspendido por FIFA el sábado pasado a raíz del escándalo que protagonizó con la futbolista Jenni Hermoso. RFEF - RFEF

“Es un hombre cobarde. Por eso, si lo ves, siempre va rodeado de mucha gente. Por eso siempre convoca cenas en su casa hasta altas horas de la madrugada, rodeado de su gente. Lo que pasa es que, cuando se pone la gorra de jefe, pues claro, se cree que es lo máximo. Allí en la Federación, ya en los primeros meses de su presidencia, empezaron a llamarlo «Kennedy»”, profundiza Juan Rubiales López en la entrevista con El Confidencial.

Por la relación familiar entre ellos, Juan le compuso el programa electoral, le hizo una serie de videos promocionales, le preparó los eventos y creó lemas, entre otras cosas. Tras la asunción, volvieron a juntarse. Luis le pidió que fuera su jefe de Gabinete y le indicó que era la persona de mayor confianza. “Mi primera sorpresa fue que me llamó a su despacho y me dijo ‘Juan’. Él nunca me llamaba en la intimidad ‘Juan’, me llamaba ‘tío’. Estábamos solos, pero me llamó ‘Juan’. Y me dijo: ‘Quiero que sepas que ya no me puedes llamar «Luis»’. Entonces yo le pregunté que cómo quería que le llamara. ‘Presidente’, me dijo. Entonces le contesté si en la cena de Navidad con la abuela también tenía que llamarle ‘presidente’. Ahí me di cuenta de que ya se le estaba subiendo a la cabeza”, recuerda.

“Él es un hombre obsesionado con el poder, obsesionado con el lujo, obsesionado con el dinero, incluso con las mujeres. Yo creo que es un chico... Yo pido generosidad a la sociedad española, que ha sido muy contundente con él... Una cierta generosidad a su persona, al ser humano. Porque yo creo que necesita un programa de reeducación social”, sostiene. Y amplía: “Cuando llevaba un año en la Federación se empeñó en comprarse un ático de dos millones de euros con piscina en el centro de Madrid, por ejemplo. Necesitaba ponerse el traje de una persona importante, que manejaba dinero, que tenía contactos...”.

A Luis Rubiales, su tío lo describe como una persona "cobarde" y "obsesionada con el poder". GABRIEL BOUYS - AFP

Y extiende el identikit Juan: “Creo que su gran enemigo es él y no puede culpar a nadie. Su arrogancia, su soberbia, su actitud autoritaria... Es verdad que en el camino se ha encontrado con gente que probablemente lo ha fortalecido en esa actitud, porque lo han apoyado. Hay gente que –entre comillas– le ha bailado el agua. La frase que más repetía era “es mejor dar miedo que asco”. Es un hombre que ha sometido a la Federación Española y sobre todo a sus trabajadores, que son lo mejor que tiene la Federación Española y han vivido una etapa de miedo”.

🚨 EL TIO DE RUBIALES HABLA SIN PELOS EN LA LENGUA



📢 Juan Rubiales: "(Rubiales) es un hombre de una arrogancia y una soberbia extrema. pic.twitter.com/uNXrGOuhNv — Pedro El Ingeniero (@pedrosaezarenas) August 30, 2023

Según asegura Juan, el acuerdo con Arabia Saudita fue generado a su espalda y él lo supo cuando estaba todo firmado. Dice que el director de Relaciones Institucionales y él se tomaron la cabeza y le expusieron a Luis una serie de cuestiones adversas para España. Y que el presidente “rechazó una mejor oferta de Qatar”. El tío ensaya una explicación: “Abrir fronteras, el dinero... Él se sintió muy cómodo hablando con los responsables políticos de Arabia, viendo los proyectos de futuro, que tenían inversiones...”.

Y afirma que hubo “una reunión secreta” en la que participó Piqué. “Se hizo contraviniendo todos los códigos éticos y todos los códigos de comportamiento de la Real Federación Española de Fútbol y de la Ley del Deporte, donde se especifica de manera clara que no se puede pedir, exigir, dar comisiones. En ese contrato se condiciona todo a que Piqué cobre. Creo que el informe del Estado lo dice muy claro. Piqué tenía en ese momento una licencia de la Federación. En ese momento era un jugador activo y, además, presidente y dueño de un club. Había una incompatibilidad”, explica Juan.

Una reunión secreta entre Rubiales y Gerard Piqué comenzó a abrir los ojos de quienes trabajaban en la Federación Española; el ex defensor de Barcelona fue favorecido por el dirigente por fuera de la ley.

Hubo un viaje a Nueva York que no tuvo las negociaciones ni las reuniones anunciadas y un affaire de Luis con una pintora mexicana, que se llevó casi toda la agenda. “«Si llama la prensa, dile que mañana tenemos la reunión con la ONU, y con la MLS o no sé quién». Daba instrucciones para encubrir ese viaje que pagó la Federación Española”, rememora, y da pie al relato de una situación similar en Salobreña: “Allí no había reuniones de trabajo... Un día, él nos anuncia que por la tarde va a haber una fiesta y van a llegar chicas. Que su amigo Nené [un ex futbolista] ha llamado, que nos va a montar aquí una fiesta y que van a venir unas chicas y que tal y cual... Cuando vi a las chicas, que eran niñas de 18, 19 o 20 años, yo me encerré en la habitación. Entraron varias personas de la Federación y me preguntaron qué me pasaba. ‘Que yo no quiero participar de esto’. Incluso entró él y me dijo ‘¿tío, ¿qué te pasa?’. «Que esto me parece una locura. Que estamos perdiendo la cabeza, que estás aquí con chicas de 18 años que podrían ser tus hijas»”.

Juan sostiene que él se quedó todo el día en la habitación mirando televisión, salió cuando se fueron y encontró caras largas en su sobrino y el resto. “No tengo la certeza de que no hubiera menores. Yo ya te digo: me metí a la habitación, no quería saber nada. Escuchaba ruido de fondo, de fiesta y tal, pero yo no quise saber nada. Es más, si me pusieran ahora fotos de las chicas, ni las reconocería”, señala. Al regresar a Madrid crecieron los problemas.

💬"Cuando vi a las chicas, chavalas de 18, 19 años, me encerré en la habitación. Entraron varias personas de la Federación, me dijeron: '¿Qué te pasa?'. Yo no quería participar en eso"



💬"Pensé que estábamos perdiendo la cabeza, con chicas de 18 años que podían ser sus hijas" pic.twitter.com/XyZcTbE92X — El Confidencial (@elconfidencial) August 30, 2023

“Solamente pasé una factura, me parece que fue de setenta y tantos euros, y fue de una cena de cuatro personas que tuvimos una noche. Él se empieza a asustar porque –creo recordar– alguien iba a denunciarlo. Estaba asustado por un problema de contagios de Covid en un partido y por otras cosas. Entonces, Antonio Gómez-Reino [un político] le presenta al dueño de una empresa de detectives, y le asegura que lo están espiando. Rubiales ve el cielo abierto y el primer planteamiento es limpiar los teléfonos, borrar todo. Eso fue el 18 o 19 de agosto de 2020. Yo ya no estuve, porque me cesaron al día siguiente”, relata. Eso es parte de una causa que maneja el fiscal anticorrupción en la que Juan alega que Luis quería que por medio de la Federación “le hiciera llegar plata a su padre”. “Y me negué”, cuenta. La relación se hizo añicos. Proliferaron las denuncias. El presidente intentó incriminar a su tío. “Necesitan vender que Luis Rubiales es una víctima”, enfatiza Juan.

“Estoy fundamentalmente tranquilo, con el alma tranquila, porque tengo la conciencia tranquila y sabía que todo esto era una cuestión de tiempo, que al final pondría a cada uno en su sitio. Se me ha presentado como una especie de elemento malévolo. Que he hecho una conspiración, que me he vendido a la parte malvada del fútbol... Llevo un año y medio sin trabajo, no me debo haber vendido muy bien. Estoy viviendo de un alquiler. Pero tengo la conciencia tranquila”, completa el tío de Rubiales, que sumó su voz a un escándalo interminable.

LA NACION