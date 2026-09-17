Un video revela la discusión en el túnel entre los futbolistas de Real Madrid por la remera en apoyo a Ceuta

La actitud de los futbolistas de Real Madrid Kylian Mbappé, Vinícius e Ibrahima Konaté sigue dando que hablar en España. Un video que se viralizó en las últimas horas revela cómo se generó el episodio en el que los tres jugadores no quisieron mostrar las remeras en solidaridad con la ciudad de Ceuta, que se encuentra en una crisis migratoria, en la previa a la salida al campo de juego para el encuentro entre Real Madrid y Elche.

El video, tomado en el túnel, muestrá qué dijo Mourinho; la actitud de Mbappé con el utilero, la frase reveladora del capitán Federico Valverde y la actitud de Vinicius, que le cambió de idea al francés. Además, el cruce de palabras entre el árbitro del partido y el arquero argentino Matías Dituro.

Para entender la situación primero hay que saber lo que sucedió el pasado 29 de julio. Entre 70.000 y 80.000 personas ingresaron de manera ilegal y desde territorio marroquí a la ciudad autónoma de Ceuta, que pertenece a España, pero que está situada en la península tingitana, en la orilla africana del estrecho de Gibraltar. Esto desbordó por completo los controles fronterizos, la capacidad de la ciudad, una saturación en su sistema y una serie de acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición en España.

Es por eso que el país europeo respaldó a los ciudadanos de Ceuta a través de diferentes manifestaciones. En este caso, todo sucedió en el túnel de ingreso al campo de juego del estadio Martínez Valero, previo al partido de la sexta fecha de la liga de España. Los futbolistas de Elche, que eran locales, ya estaban formados en fila para salir a la cancha. Los 11 jugadores titulares lucían puesta la remera con la leyenda “Todos somos caballas”, una de las campañas de solidaridad con Ceuta.

Tres jugadores de Real Madrid taparon los mensajes de una remera que se exhibió en solidaridad con Ceuta

Luego aparecieron los futbolistas madridistas, pero todavía sin las camisetas. De inmediato, se observa al entrenador José Mourinho, que le preguntó a los jugadores, de forma incompleta, si se la iban a poner o no: “Entonces de la camiseta...?”, consultó el portugués. Luego, la imagen va con el utilero de Real Madrid, que empezó a repartirlas. En ese instante suceden dos situaciones: primero, se lo ve al arquero Thibaut Courtois con la remera puesta; luego, se observa cómo Mbappé empuja al utilero para que deje de repartirlas.

En ese instante todo cambió. Federico Valverde, capitán del Merengue, entra en la escena y les anuncia a todos sus compañeros: “¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo!”, en una señal clara de que debían portar la prenda. Vinicius, confundido, le pregunta: “¿Lo hacemos?”, y el uruguayo afirmó, a pesar de la duda del brasileño y del defensor Dean Huijsen, que ya se la había puesto.

Pero no todo terminó allí. Del otro lado, el árbitro del partido, Jesús Gil Manzano, habla con el arquero de Elche, el argentino Matías Dituro. El juez le advierte sobre algún comentario que no se llega a dilucidar: “Matías, no empecemos a enredar las comparaciones”, le avisa. Dituro no se quedó callado: “No, pero si salimos así, es para apoyar”, le responde.

Matías Dituro, el arquero argentino, junto al delantero de Real Madrid Kylian Mbappé JOSE JORDAN - AFP

La conversación continuó. Gil Manzano le explicó al arquero: “Se lo están diciendo todos, ¿por qué tienes que meterte? Los compañeros no han tomado una decisión”. Pero a Dituro, que no le gustó el comentario del juez, le respondió sin ningún tipo de reparos: “Díselo a gente con un hijo allí”.

Luego, aparece la imagen de los jugadores visitantes poniéndose la remera, pero con la particularidad de que Mbappé se la había colocado en el hombro. Finalmente, el francés vio que Vinicius se la colocó, pero enrollada a la altura del pecho, por lo tanto tomó la misma actitud, al igual que su compatriota Ibrahima Konaté. De este modo, los tres jugadores fueron los únicos que tomaron esa medida para que no se puduiera leer el lema “Todos somos caballas”.

El video en el que se observan las reacciones de los futbolistas de Real Madrid a la hora de tener que ponerse la remera en la que la liga española se solidariza con el pueblo de Ceuta

El hecho encendió un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación sobre los motivos detrás de la decisión de los jugadores. Hubo posturas personales ante campañas institucionales y hasta especulaciones sobre la gestión de mensajes sociopolíticos en el deporte.

Posteriormente, Mbappé hizo declaraciones sobre lo sucedido y explicó que su intención no era “priorizar sufrimientos”, manteniendo solidaridad general, pero optando por no participar plenamente del gesto protocolar. “Era una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta pero no, absolutamente no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% con mi pensamiento en ellos. Pero quería tener también un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y no quiero meter prioridad en el sufrimiento. Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Pretendo dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que esto se solucione rápido”, expresó el francés.

El momento en el que los jugadores de Real Madrid se pusieron la remera

Vale destacar que “Todos somos caballas” es una campaña de solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta, impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y coordinada en los estadios de fútbol con el respaldo de La Liga de España. La iniciativa, que fue lanzada el 11 de septiembre, consiste en que los futbolistas salgan a la cancha antes de los partidos vistiendo una camiseta blanca con dicha inscripción.

El origen del término tiene que ver con que el pez caballa es históricamente muy abundante en las costas ceutíes. A finales del siglo XIX, la intensa actividad de la flota pesquera local hizo que las tripulaciones de otras zonas del Estrecho de Gibraltar identificaran a las embarcaciones de Ceuta diciendo: “Ahí vienen los caballas”. Además, con el paso del tiempo, la propia población ceutí la adoptó con profundo orgullo como su gentilicio popular.