Mbappé explicó por qué tapó el mensaje de la remera que se exhibió en solidaridad con Ceuta

Kylian Mbappé rompió el silencio este miércoles y reveló por qué tapó el mensaje de la remera que usaron los jugadores del Real Madrid en solidaridad con Ceuta. En el partido contra el Elche, por la liga española, el futbolista francés había usado la prensa por la mitad, ocultando parte del mensaje que decía “todos somos caballas”. “Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda”, dijo en exclusiva con el medio español As.

El gesto, acordado entre los clubes españoles, era de solidaridad por la situación migratoria que se vive en Ceuta tras la entrada masiva de unas 70.000 personas desde Marruecos a finales de julio. La crisis desató un fuerte debate en España y la región. La acción solidaria fue una iniciativa de LaLiga y era opcional.

Mbappé ocultó el texto de la remera junto con sus compañeros Vinícius Junior e Ibrahima Konaté en el Estadio Martínez Valero. Habían recibido las remeras en el túnel, antes de ingresar al campo de juego.

Mbappé y Vinícius taparon el mensaje de la remera en solidaridad con Ceuta

“Fue una decisión de los clubes de vestir la camiseta. Nosotros como jugadores tenemos que vestirla. Tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y las víctimas porque antes de ser jugador, soy humano”, expresó al medio español.

Sin embargo, sostuvo que también quería “tener un gesto y pensamiento con todos los inmigrantes que perdieron la vida” en el viaje desde Marruecos a Ceuta y aquellos que “están en condiciones duras”.

“Fue una posición difícil porque la gente puede pensar que estoy contra la gente de Ceuta. Pero no. No tengo nada en contra de ellos. Mi apoyo [está] 100% con ellos. Pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque soy humano y no quiero meter prioridad en el sufrimiento”, explicó.

🚨 ¡EXCLUSIVA AS!



🎙️ Mbappé se explica en exclusiva a AS sobre la decisión de no mostrar por completo la camiseta de apoyo a Ceuta frente al Elche



“No quería priorizar sufrimientos” pic.twitter.com/kLYXZg7mbP — Diario AS (@diarioas) September 16, 2026

Y cerró: “Hay gente que sufre y me da mucha pena ver eso. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Intento dar un mensaje de positividad y paz. Espero que esta situación se arregle rápido”.

No es la primera vez que la iniciativa genera repercusión. Durante el partido entre Villarreal y Real Betis se generó una fuerte polémica porque Abde Ezzalzouli, jugador del conjunto verdiblanco que nació en Marruecos y migró hacia España, usó la remera.

El futbolista realizó un descargo en redes sociales, donde señaló que no usó la camiseta “con un objetivo político o de desprecio hacia su pueblo”, sino que era en apoyo “a una población y sus habitantes, independientemente de su nacionalidad”.

La polémica

Los planteles del Real Madrid y el Elche salieron al campo de juego con prendas que lucieron el lema de solidaridad “todos somos caballas”, en apoyo a Ceuta. En un video que se difundió en redes sociales, se ve a jugadores como Arda Güler con la remera y también a otros, como Vinícius y Mbappé, que taparon la leyenda y lucieron la prenda a la mitad.

De esta manera, los futbolistas del Merengue salieron al campo de juego y permanecieron así durante todo el saludo con los rivales. Luego, una vez que terminó el protocolo previo al partido, los delanteros y el defensor de Real Madrid fueron los primeros en sacarse la remera, mientras el resto de futbolistas del Merengue y de Elche aún la tenían.

El momento en el que los jugadores de Real Madrid se pusieron la remera

La medida era opcional en el torneo local. En el partido de este domingo entre Barcelona y Levante, los jugadores del conjunto catalán no lucieron la prenda, sino que saltaron al campo de juego con su indumentaria, mientras que los futbolistas del equipo valenciano sí se la pusieron.

Por su parte, el conjunto dirigido por José Mourinho publicó un comunicado en el que informó sobre la iniciativa. En tanto, Ceuta es la ciudad donde nació el exjugador José Martínez “Pirri” Sánchez, presidente de honor del Real Madrid.