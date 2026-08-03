Una árbitra que dirigió en el Mundial se defendió de comentarios misóginos tras recibir un pelotazo en el rostro

La actuación de una árbitra en un partido entre hombres disparó en el fútbol mexicano varias controversias, salpicadas por cuestiones de género y xenofobia hacia un futbolista extranjero. El hecho fue absorbiendo condimentos que lo transformaron en viral y en materia de mensajes cruzados en las redes.

La protagonista fue Katia Itzel García, que en el reciente Mundial se convirtió en la primera mujer de América Central en ser designada en la principal competencia masculina. Dirigió Túnez-Países Bajos por la etapa de grupos y fue cuarta árbitra (asistente) en Argentina-Cabo Verde. Estuvo en siete encuentros en diferentes funciones. Incluso recibió el reconocimiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: “Muchas felicidades a Katia. Miren cómo se rompen todos los estigmas, la visión que había de las mujeres. Y, entre otras cosas, es por el esfuerzo de Katia. Es un ejemplo para todas las niñas y los niños de México y del mundo, de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser”.

El regreso a la actividad en el Torneo Apertura de México puso a García en una situación frecuente para cualquier referí, como lo es ser cuestionado por sus fallos, aunque en este caso no faltaron los sesgos sexistas. García controló el partido que Querétaro le ganó a Tigres por 3-2.

Katia García, durante el encuentro entre Querétaro y Tigres que desató varias polémicas Jam Media - Getty Images South America

La crónica del sitio web Mediotiempo calificó como “mala” la labor de García. Cita que perjudicó a Querétaro al no sancionar dos penales y que al final del cotejo compensó al cobrar un penal inexistente para el 3-2 definitivo. Pero la acción en la que más se cuestionó el criterio que aplicó García ocurrió en la mitad de la cancha, donde recibió un pelotazo en el rostro de Paulo Victor (Querétaro) a dos metros de distancia, cuando el juego se había interrumpido unos segundos antes por una infracción de Enzo Giménez (Querétaro) a César Araujo (Tigres).

García no tomó ninguna medida disciplinaria contra el futbolista brasileño, ya que consideró que el pelotazo fue accidental, sin intención, pese a que no se disculpó. Por el contrario, medios periodísticos y cuentas de redes sociales calificaron la acción como una agresión premeditada que quedó sin sanción.

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Independientemente del mal trabajo de Katia Itzel en el @Club_Queretaro

vs @TigresOficial es una vergüenza lo del jugador de Gallos Paulo Victor de Almeida Barbosa (muy malito por cierto), el cual después de haberse sancionado una falta en su contra, con… pic.twitter.com/XNrjOqbnVK — Francisco Chacón (@pacochaconmx) August 2, 2026

Francisco Chacón, exárbitro internacional entre 2009 y 2017, analiza en los medios a sus excolegas. Publicó que García “no tuvo nivel ni carácter” para expulsar a Paulo Victor, al que discriminó por su condición de extranjero: “Causa mucha indignación que un extranjero venga a nuestro país y no tenga el mínimo respeto por la autoridad. Ojalá los árbitros se unan para proteger a Katia y no pasen por alto este tipo de conductas“.

En su columna en Mediotiempo, titulada “¡Con ella no se puede”!, Miguel Ángel Arizpe escribió el testimonio misógino que le dio un protagonista del partido, reservando la identidad: “¡El arbitraje no debe ser por cuota de género, debe ser por capacidad y esta árbitra no la tiene para pitarnos a los hombres!”. Otra declaración hizo referencia a la diferencia que hay en la relación cuando el referí es de un género u otro: “Cuando es un hombre podemos decirnos muchas veces de todo y ellos entienden, pero si le decimos a ella y declara que fuimos groseros, nos puede ir mal sólo por ser mujer. La respetamos, pero no tiene los recorridos, la viveza, el colmillo y la personalidad, wey, para hacer valer autoridad con hombres”.

El propio columnista tuvo afirmaciones en su artículo que niegan la igualdad de género para una actividad: “El jugador que me contó esto tiene razón. Si una mujer se mete al mundo y a la labor de un torneo de hombres, tiene que saber que el ambiente será hostil. No puedes, como mujer, decir que quieres ser árbitra en el futbol de hombres y que te traten como mujer, porque eres tú la que está ingresando a este mundo. Es como si un hombre entrara al mundo del modelaje, lo hiciera mal y no podrían criticarlo ‘sólo porque es hombre’“.

Judas Traidor Instagram

Arizpe se refiere a sus confidentes de ambos equipos como “Judas”. García fue respondiendo con historias en su cuenta de Instagram, donde tiene 688.000 seguidores y suele mostrarse en diferentes facetas de su vida.

Bajo el título Judas=traidor, la árbitra sugiere que Arizpe practica “periodismo amarillo” y que “un verdadero profesional trabaja bajo principios éticos”.

En esa secuencia de publicaciones de las últimas horas, García apeló a un pensamiento del escritor uruguayo Eduardo Galeano para reflexionar sobre la violencia.

Historias de Instagram de Katia Itzel García Captura

Y también contesta a los comentarios machistas sobre lo que se entiende como virilidad en los hombres: “¿El músculo más atractivo en un hombre? El lóbulo frontal, completamente desarrollado”.

El lóbulo frontal, según el sitio Cleveland Clinic, es el encargado de “albergar las áreas que controlan el pensamiento, las emociones, la personalidad, el juicio, el autocontrol, el control muscular y los movimientos, el almacenamiento de la memoria, entre otras funciones".