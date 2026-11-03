Una guía para entender todo lo que se define en la última fecha del Clausura

La última fecha de la fase de grupos del torneo Clausura definirá casi todo lo que hay en juego en la Liga Profesional. Los únicos equipos que saben su suerte son Aldosivi (Mar del Plata) y Estudiantes (Río Cuarto), que ya descendieron y a partir de 2027 jugarán en la Primera Nacional. Este fin de semana, en cambio, se conocerá al campeón de la tabla anual (que conseguirá su ticket para la próxima Copa Libertadores) y los dos equipos que le siguen, que también estarán en la máxima competencia.

Boca y Argentinos tienen 60 puntos y ya saben que estarán en el principal torneo continental. El cupo restante está en pugna entre Rosario Central (59), Vélez (56) e Independiente Rivadavia de Mendoza (56), que luchan por el tercer escalón del podio en la tabla anual. Xeneizes, Bichos y Canallas son los que se disputan el título al mejor de la temporada, ya oficializado como estrella.

Pero el escalafón 2026 también otorgará los cupos para la próxima Copa Sudamericana: los que lleguen a la meta entre el cuarto (Vélez, Central o Independiente Rivadavia) y el noveno puesto en cosecha de puntos se asegurarán un pasaje para el segundo torneo en importancia del continente. Instituto de Córdoba y Gimnasia de La Plata, ambos con 54 unidades, y River (52) ya tienen su pasaje a esa competencia. El noveno puesto en la tabla anual, entonces, es cosa de tres: Lanús (49 puntos), Defensa y Justicia (47) y Estudiantes de La Plata (46). Claro que el Pincha tiene la final de la Copa Libertadores con Palmeiras, de Brasil. En caso de ganarla, se clasificará a la edición 2027 del torneo continental y liberará un eventual pasaporte a la Sudamericana por tabla anual. Y Belgrano de Córdoba (49) ya está clasificado a la próxima Libertadores por haber sido campeón del Apertura 2026, así que su sumatoria de puntos no cuenta.

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Los playoffs

De todas maneras, el final de la fase de grupos del Clausura determinará la clasificación a los torneos internacionales por tabla anual y, también, los 16 equipos que sellarán su pasaje a los playoffs del torneo local. Hay 11 con el pase asegurado: Instituto de Córdoba, Defensa y Justicia, Boca, Vélez y Lanús por la Zona A; Rosario Central, Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata, River, Belgrano y Barracas Central por la B. Quedan, entonces, cinco lugares en juego: tres en la Zona A y dos en la B.

En la A, Newell’s (sexto con 22 puntos), acaricia su primera clasificación a los mata-mata desde que este sistema se instaló en la Liga Profesional. Le alcanzará con no perder en la última fecha para certificar su pasaporte a la instancia eliminatoria. Detrás de la Lepra aparece Gimnasia de Mendoza (21 puntos), que hizo una gran campaña en el Clausura y dejó atrás el descenso para mirar de reojo a la fase decisiva. Subido a los goles de Agustín Módica, tendrá como rival en la última fecha a Independiente, también de Mendoza. Un clásico de la ciudad que será decisivo para ambos.

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Octavo marcha Independiente, con 20 puntos. Los Rojos, que vienen de igualar 1-1 con Defensa y Justicia, tampoco tienen el pasaporte asegurado a la próxima instancia, aunque dependen de sí mismos. Recibirán a Riestra, un equipo que no juega por nada. Un triunfo les dará a los de Avellaneda la tan ansiada clasificación. En caso de empatar o perder, deberán hacer cálculos.

San Lorenzo (19 puntos), Unión de Santa Fe (18) y Platense (17) buscarán la heroica en la última jornada. Los tres precisan ganar para acercarse al Top 8, aunque un empate podría incluso servirle al Ciclón, si es que se dan otros resultados. Los dirigidos por Rubén Darío Insua, que vienen de un empate milagroso en Liniers frente al encumbrado Vélez, reciben en el Nuevo Gasómetro a Platense en un duelo fratricida: el Calamar sí está obligado a ganar para tener chances de seguir compitiendo. Podrían quedarse los dos afuera.

San Lorenzo arañó un empate en la cancha de Vélez y se jugará la clasificación en el Nuevo Gasómetro JUAN MANUEL BAEZ

El tercero en discordia es Unión de Santa Fe. El Tatengue (18 puntos) tiene que ganar o ganar. A los dirigidos por Leonardo Madelón no les sirve ningún otro resultado. El problema es que enfrente estará un equipo que sabe jugar al fútbol y lo demostró en varios pasajes de este Clausura: Vélez. En el 15 de Abril, el coliseo tatengue, hay promesa de partidazo.

Los de la Zona B

La zona B, en cambio, tiene seis equipos ya clasificados y otros tres que pugnan por los dos lugares en disputa. Independiente Rivadavia (22 puntos) depende de sí mismo para seguir en carrera: si gana el clásico interzonal ante Gimnasia (Mendoza) se clasifica sin importar lo que hagan Sarmiento (Junín) y Huracán, los otros dos equipos involucrados en la lucha. Si la Lepra empata o pierde, su suerte dependerá de que el Globo y los de Junín no sumen de a tres.

Sarmiento de Junín (21 puntos) llega a la última fecha aferrado al octavo puesto, que le da la clasificación a los playoffs -aunque lo envía a jugar con el primero de la zona A-. Todavía enojado por la forma en la que se le escapó el último partido con Rosario Central, el conjunto dirigido por Facundo Sava también depende de sí mismo: si le gana el viernes a Tigre, se clasifica a octavos haga lo que haga Huracán. Si empata, depende de que el Globo no gane.

Huracán, dirigido por Diego Martínez, es el más comprometido de los tres. Tiene 19 puntos y sólo le vale la victoria en el último compromiso ante Argentinos Juniors. Sí, el escolta en la tabla del grupo, que se juega el título en la tabla anual. Un desafío grande para los de Parque Patricios, que van por la clasificación heroica en el estadio Diego Armando Maradona.

El cronograma completo de la fecha 16

Jueves 5 de noviembre

15.00 Aldosivi – River (Zona B)

19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B)

Viernes 6 de noviembre

15.00 Barracas Central – Racing (Zona B)

19.00 San Lorenzo – Platense (Zona A)

19.00 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A)

19.00 Unión – Vélez (Zona A)

22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B)

22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 7 de noviembre

15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal)

15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A)

17.30 Argentinos – Huracán (Zona B)

17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A)

22.00 Instituvo - Newell’s (Zona A)

Domingo 8 de noviembre