Unión La Calera vs. Universidad Católica por el Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Unión La Calera y Universidad Católica, correspondiente a la jornada 25 del torneo de Primera División Chile, se disputará este domingo 25 de octubre a las 15.00 h. El duelo tendrá lugar en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán, ubicado en la ciudad de La Calera.

El momento de los equipos

Unión La Calera afronta este compromiso tras haber igualado 1-1 en su presentación anterior frente a Deportes Concepción. Por su parte, Universidad Católica llega con el ánimo en alza luego de conseguir una victoria por 3-2 sobre Palestino en su último encuentro disputado.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades distintas tras sus recientes actuaciones: mientras el local busca reencontrarse con la victoria tras su empate previo, la visita intentará mantener la inercia positiva que le otorgó el triunfo en su última fecha del campeonato.

Lo que está en juego

Este partido resulta fundamental para las aspiraciones de ambos en la recta final de la temporada. Para Unión La Calera, el objetivo es sumar de a tres en casa para escalar posiciones, mientras que Universidad Católica buscará consolidar su buen presente para acercarse a los objetivos planteados en la parte alta de la tabla de la Primera División Chile.