Unión - Talleres, por el Torneo 2021: La “T” ganó 2-1 en Santa Fe, pero al Tatengue no le dieron un penal claro abajo del arco

SANTA FE.- Si lo que cuesta vale, el triunfo de Talleres ante Unión por 2 a 1, goles de Retegui y Malatini, descuento de García, tiene un gran valor para el conjunto cordobés. Después que el local descontó, supo, inteligentemente, soportar el constante asedio tatengue en su terreno. El conjunto cordobés hizo la diferencia y pudo. A Unión le faltó oficio para lograr otro resultado. Incluso, hasta pudo llegar a la igualdad si no fuera porque el árbitro, Nazareno Arasa, no pudo o no quiso ver una infracción del arquero visitante Guido Herrera ante García (iban 24 minutos), cuando el local presionaba por el empate.

Hasta las estadísticas se sacudieron: hasta este domingo, el tatengue solo había perdido una vez contra Talleres en Santa Fe, en Primera División. Fue 1-3, el 3 de noviembre de 2012. Debe recordarse que desde 2004 hasta 2016 no se enfrentaron porque el equipo cordobés jugó la B Nacional y el Federal A.

Lo mejor del partido

El comienzo fue el habitual en el conjunto santafecino. Tomó la iniciativa, fue a ahogar la salida del rival en su terreno y trató de jugar rápido mantenerla y largo. Talleres se fue acomodando de a poco pero sin demasiada sorpresa cerca de Moyano. Esa etapa inicial tuvo demasiados minutos de intrascendencia donde los dos equipos fueron responsables. Jugaron más a neutralizarse que a buscar imponer su juego. Hasta los 30, fue Unión el más incisivo. Aprovechó los laterales –Veray Peñailillo- y a un volante con proyección ofensiva –Zenón- para desnivelar; pero falló en el tiro del final.

Talleres se “bancó” el asedio tatengue. Después de la media hora pareció ubicarse mejor sobre el terreno. Fabricó espacios a espaldas de los volantes y fue a buscar el área adversaria. Y en la primera acción clara, Retegui, cuando finalizaba la etapa inicial, estableció la diferencia.

Unión vs. Talleres, por la 7° fecha del Torneo 2021 Prensa Unión

El inicio del complemento no fue diferente, solo que el cordobés aprovechó otra distracción defensiva del local y Malatini, llegando por derecha, amplió la diferencia. Justo premio para un equipo que hacía del orden su mayor mérito, tanto como el aprovechamiento de las ocasiones frente a Moyano.

Como era previsible, el tatengue reaccionó. Adelantó laterales y volantes, ahogó la salida de Talleres y se ordenó mejor ofensivamente. El descuento de García a los 18 abrió el cotejo. Unión, como pudo, se olvidó de defender y Así, Talleres, que viene de menor a mayor, en resultados y rendimientos, confirmó su levantada. Dos triunfos consecutivos (el anterior fue 2-0 ante San Lorenzo, en el Kempes), lo acercan al grupo de los de arriba de la tabla de posiciones.

Carlos Auzqui, delantero de Talleres, en el partido ante Unión, por la 7° fecha del Torneo 2021 Prensa Talleres

atacó. Claro que la falta de ideas le permitió a Talleres no sufrir sobresaltos. Aparecieron las modificaciones en los dos equipos, pero no hubo más que deseos sin claridad. En ese esquema, el que ganó fue Talleres, que fue retrocediendo con más orden para cerrar los caminos del tatengue. Unión intentó, buscó, pero el equipo cordobés tuvo respuestas.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2022

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2022. Colón ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2021 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 38 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2022 irán otros seis equipos: uno es Banfield (ganador de la Zona Complementación de Copa de la Liga Profesional) y los otros cinco saldrán de esa misma tabla general. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.