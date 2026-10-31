Universidad Católica vs. Universidad de Chile por el Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Universidad Católica y Universidad de Chile, correspondiente a la jornada 26 de la Primera División Chile 2026, se disputará este domingo 1 de noviembre a las 12.30 h en el estadio Claro Arena de Santiago.

El momento de los equipos

La Universidad Católica llega a este compromiso tras empatar 1-1 frente a Audax Italiano en su última presentación. Por su parte, la Universidad de Chile atraviesa un presente positivo, habiendo logrado una victoria contundente por 4-1 ante Everton de Viña del Mar en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con dinámicas distintas a este enfrentamiento, con el elenco visitante buscando mantener la contundencia ofensiva mostrada en su reciente triunfo, mientras que el local intentará recuperar la senda del éxito tras la igualdad conseguida ante su último rival.

Lo que está en juego

El resultado de este clásico es fundamental para ambos clubes, considerando la instancia de la temporada en la que se encuentran. Sumar de a tres es vital para las aspiraciones de los dos equipos en la tabla de posiciones de la Primera División Chile, que entra en su etapa de definición.