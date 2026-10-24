Universidad de Concepción vs. Deportes Limache por el Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

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Universidad de Concepción recibe a Deportes Limache en la jornada 25 de la Primera División Chile; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Universidad de Concepción y Deportes Limache, correspondiente a la jornada 25 del torneo de Primera División Chile 2026, se disputará este domingo 25 de octubre a las 20.00 h en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, ubicado en Concepción.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan a este compromiso tras igualar en sus presentaciones previas. Universidad de Concepción viene de empatar 1-1 frente a Cobresal, mientras que Deportes Limache igualó 2-2 ante Palestino, buscando ambos volver a la senda del triunfo en este tramo del certamen.
Números que anticipan el duelo
El partido en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo supone una oportunidad para que el local haga valer su condición de anfitrión ante un Deportes Limache que ha mostrado capacidad goleadora en su última presentación, manteniendo una disputa pareja en la zona media de la tabla de posiciones.
Lo que está en juego
Para ambos elencos, sumar de a tres es fundamental para escalar posiciones y consolidar sus respectivos proyectos deportivos en la recta final de la temporada. Una victoria permitiría al ganador ganar confianza y despegarse de la irregularidad mostrada en la última jornada.
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