Universidad de Concepción vs. Huachipato por el Primera División Chile, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Universidad de Concepción y Huachipato, correspondiente a la jornada 23 de la Primera División Chile, se disputará este viernes 2 de octubre a las 20.00 h en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, en la ciudad de Concepción.

El presente de los protagonistas

La Universidad de Concepción llega a este compromiso buscando recuperarse tras haber caído en su última presentación frente a Palestino por 2 a 1. Por el lado de la visita, Huachipato afronta el duelo con el envión anímico que le otorgó la reciente victoria por 1 a 0 ante Coquimbo Unido.

Estadísticas del cruce

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades contrapuestas tras sus últimos partidos. Mientras que el equipo local intentará revertir la racha negativa tras la derrota ante Palestino, el conjunto visitante buscará mantener la solidez defensiva que le permitió quedarse con los tres puntos ante Coquimbo en la fecha anterior.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro es vital para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la temporada. Para la Universidad de Concepción, sumar de a tres es fundamental para cortar la mala racha, mientras que Huachipato intentará capitalizar su buen momento para escalar posiciones en la tabla de la Primera División Chile.