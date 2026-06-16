Uruguay vs. Arabia Saudita: la polémica de la última jugada del partido

El partido entre Uruguay y Arabia Saudita ya había entrado en la recta decisiva, con un 1-1 abierto, con la Celeste decidida a ir en busca de la victoria y de la remontada, después de un arranque adverso. Ya habían pasado los goles de Abdulelah Al-Amri para la apertura saudita, y la igualdad que anotó Maximiliano Araujo, y el encuentro se había volcado por completo sobre el terreno árabe, casi un plano inclinado, con el arquero Mohammed Al-Owais como figura indiscutida, con al menos cuatro atajadas para sostener el empate de los asiáticos.

El árbitro italiano Maurizio Mariani ya había indicado siete minutos de descuento. Casi todo ese lapso se jugó en campo árabe. Uruguay le llenaba de centros el área a su rival, y con el tiempo cumplido, un despeje terminó en tiro de esquina. Mariani, ya con los 7 minutos adicionados ya cumplidos, y ante las protestas de los árabes, advirtió que agregaba un minuto más, porque en el añadido se habían producido cuatro cambios, tres de ellos en el equipo de Medio Oriente.

¡¡COMO LO VA A TERMINAR AHÍ, ES UNA LOCURA!! ¡¡EL ÁRBITRO FINALIZÓ EL PARTIDO CUANDO EL DELANTERO DE ARABIA SAUDITA SE IBA MANO A MANO ANTE MUSLERA PARA MARCAR EL 2-1!!



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Uruguay, entonces, ejecutó el tiro de esquina. Hubo un despeje, y Juan Sanabria recibió y trató de meter la pelota de nuevo al área, pero de nuevo el defensor Alí Lajami sacó el balón, que salió hacia el medio. Con todo el equipo celeste volcado en campo rival, la pelota le quedaba servida al delantero Al-Hamdan, con mucho terreno por delante y con el arquero Muslera como único obstáculo por delante... Pero, antes de que pudiera llegar a la pelota, escuchó el pitazo final del árbitro, y abrió los brazos sin creer cómo se le cortaba un contraataque con destino de gol y victoria.

Quedó para la polémica la decisión de Mariani de finalizar el partido en ese momento. Por un lado, le asiste la razón al árbitro de pitar una vez que se cumpla el tiempo que considera necesario, ya que sólo se puede extender un partido en caso de sancionarse un penal; por otro lado, quedó la impresión de que interrumpió lo que hubiera sido una acción decisiva en favor de Arabia.