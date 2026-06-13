Uruguay vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Arabia Saudita y Uruguay se enfrentan este lunes en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 19 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani, televisación de Telefé, TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El combinado árabe quiere volver a dar el golpe ante una potencia sudamericana al igual que en Qatar 2022, cuando en la primera fecha sorprendió a la selección argentina, luego campeona, y la derrotó por 2 a 1. La Celeste de Marcelo Bielsa, por su parte, necesita ganar sus dos primeros duelos ante Arabia Saudita y Cabo Verde para llegar a la última fecha con chances concretas de pelearle el primer puesto de la zona H a uno de los máximos candidatos a quedarse con el trofeo, España.

Arabia Saudita quiere volver a sorprender al mundo, pero no tendrá un partido sencillo ante Uruguay RONALD CORTES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 20 de junio de 2018, en el marco de la segunda fecha del Grupo A del Mundial de Rusia. En aquella oportunidad, Uruguay se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Luis Suárez. El historial entre ambos tiene apenas tres antecedentes y registra una paridad absoluta, con dicho triunfo por el lado de los sudamericanos en el último partido por los puntos, y una victoria para los asiáticos y un empate en sendos amistosos internacionales.

Arabia Saudita vs. Uruguay: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026.

Día : Lunes 15 de junio.

: Lunes 15 de junio. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos.

: Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos. Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

Arabia Saudita vs. Uruguay: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 19 (horario argentino) en Miami Gardens, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Uruguay corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.47 contra los 8.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Arabia Saudita. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.52.