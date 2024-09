US Open 2024 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Escuchar

Este lunes continúa el US Open 2024, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, con los últimos partidos de octavos de final de los torneos femenino y masculino. Cada jornada en Flushing Meadows, Estados Unidos, comienza a las 12 (hora argentina) y los duelos se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3. Ambos canales se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en la plataforma digital Disney+ también se pueden ver los encuentros.

En ambos campeonatos hay cuatro cruces previstos. En el de varones, en el estadio Arthur Ashe chocan desde no antes de las 15 (hora argentina) el portugués Nuno Borges con el ruso Daniil Medvedev (5°) y desde no antes de las 22 el italiano Jannik Sinner (1°) con el local Tommy Paul (14°). En el escenario Louis Armstrong se enfrentan desde no antes de las 14 el británico Jack Draper (25°) con el checo Tomás Machac mientras que en el horario nocturno, desde no antes de las 18, hay duelo de australianos con Alex De Minaur (10°) y Jordan Thompson. En la parte baja del cuadro ya se diagramaron los cruces de cuartos de final: el estadounidense Taylor Fritz (12°) vs. el alemán Alexander Zverev (4°) y el búlgaro Grigor Dimitrov (9°) vs. el norteamericano Frances Tiafoe (12°).

En el torneo ya no están Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. El español perdió en la segunda ronda con el neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-1, 7-5 y 6-4 mientras que el balcánico fue superado en la tercera etapa por el el australiano Alexei Popyrin por 6-4, 6-4, 2-6 y 6-4. Tampoco hay argentinos en la pelea por el título a raíz de que los nueve que estaban en el cuadro principal fueron eliminados. Quien más lejos llegaron fueron Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña a la tercera fase y se despidieron a manos del Zverev y Fritz.

El cuadro masculino del US Open 2024

La parte alta del cuadro masculino del US Open 2024 US Open

La parte baja del cuadro masculino del US Open 2024 US Open

En el campeonato de mujeres el duelo estelar es el de la polaca Iga Swiatek (1ª) con la rusa Liudmila Samsonova (16ª) a las 20 en el Arthur Ashe. Antes, a las 13 y en el mismo escenario, Jessica Pegula (6ª) juega ante la rusa Diana Shnaider. En el Louis Armstrong, en tanto, se miden a las 12 la checa Karolina Muchova con la italiana Jenna Paolini (5ª) y, desde las 17 la danesa Caroline Wozniacki lo hace ante la brasileña Beatriz Haddad Maia (22ª). En la parte alta del cuadro ya se diagramaron los cruces de cuartos de final: la española Paula Badosa (26ª) con la local Emma Navarro (13ª) y la china Qinwen Zheng (7ª) con la bielorrusa Aryna Sabalenka (2ª).

En el cuadro principal del campeonato femenino ya no hay tenistas argentinas porque Nadia Podoroska perdió con Diana Shnaider por 6-0 y 6-1; la joven marplatense Solana Sierra cedió ante la alemana Tatjana Maria por 6-2 y 6-3; y Lourdes Carlé batalló frente a la la ucraniana Elina Svitolina (27ª) pero cayó por 3-6, 6-3 y 6-4.

El cuadro femenino del US Open 2024

La parte alta del cuadro femenino del US Open 2024 US Open

La parte baja del cuadro femenino del US Open 2024 US Open

